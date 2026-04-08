“Operazione Shylock” Il romanzo più spietato di Philip Roth sul doppio e l’identità

Cosa succede quando uno scrittore decide di inseguire se stesso fino a perdersi? Quando il confine tra autobiografia e finzione si rompe, e ciò che resta è una vertigine narrativa in cui identità, politica e ossessione si sovrappongono senza più distinzione?

Con “Operazione Shylock”, Philip Roth porta all’estremo una delle sue ossessioni più profonde: il tema del doppio. Ma qui non si tratta solo di un gioco letterario. È una sfida, quasi una provocazione, che coinvolge direttamente l’autore, il lettore e il mondo reale.

Questo romanzo è un dispositivo instabile, una trappola narrativa in cui Roth mette in scena un altro Roth, identico e allo stesso tempo diverso, costringendoci a interrogarci su cosa significhi davvero essere qualcuno. E, soprattutto, su quanto della nostra identità sia costruzione, finzione, narrazione.

“Operazione Shylock. Una confessione” di Philip Roth, Adelphi

“Operazione Shylock” è uno dei romanzi più audaci e complessi di Philip Roth, un’opera che sfugge a qualsiasi classificazione semplice. A metà tra confessione autobiografica, thriller politico e riflessione filosofica, il libro mette in scena una storia che è allo stesso tempo reale e inventata.

Il punto di partenza è già destabilizzante: Roth scopre l’esistenza di un uomo che si presenta al mondo con il suo stesso nome, il suo stesso volto, la sua stessa identità. Questo “altro Roth”, che si fa chiamare Moishe Pipik, diffonde idee provocatorie e pericolose, sostenendo una nuova diaspora ebraica verso l’Europa.

Da qui prende forma una narrazione che si muove tra Israele e gli Stati Uniti, tra incontri reali e situazioni ambigue, tra eventi storici e invenzione narrativa. Roth costruisce un labirinto in cui il lettore è costretto a interrogarsi continuamente su ciò che è vero e ciò che è falso.

Uno degli elementi più affascinanti del romanzo è proprio questa ambiguità. Roth non offre mai un terreno stabile: ogni certezza viene subito messa in discussione, ogni verità appare fragile, provvisoria. È come se il testo stesso diventasse un campo di battaglia, in cui identità, memoria e politica si scontrano senza tregua.

Il tema del doppio assume qui una valenza profondamente inquietante. Non è solo un espediente narrativo, ma una riflessione radicale sull’io. Chi siamo, davvero, quando qualcun altro può assumere la nostra identità? Quanto della nostra esistenza dipende dallo sguardo degli altri, dalla narrazione che costruiamo su noi stessi?

Accanto a questa dimensione esistenziale, il romanzo affronta questioni politiche e storiche complesse. Il contesto israeliano, il rapporto tra ebrei e palestinesi, il peso della memoria dell’Olocausto: tutto entra nel testo, senza mai trasformarsi in semplice sfondo. Roth intreccia queste tematiche con la sua vicenda personale, creando un racconto che è insieme intimo e collettivo.

La scrittura è, come sempre in Roth, potente e viscerale. Alterna momenti di lucidità analitica a passaggi quasi febbrili, in cui la lingua sembra inseguire il pensiero senza riuscire a contenerlo del tutto. È una prosa che coinvolge, che destabilizza, che costringe il lettore a partecipare attivamente.

Ma ciò che rende davvero memorabile “Operazione Shylock” è la sua capacità di mettere in crisi il concetto stesso di verità. Non esiste una versione definitiva dei fatti, non esiste un punto di vista privilegiato. Esistono solo narrazioni, prospettive, interpretazioni.

E in questo gioco di specchi, Roth compie un gesto radicale: si espone, si mette in discussione, si sdoppia. Trasforma la propria identità in materia narrativa, mostrando quanto essa sia fragile, costruita, continuamente riscritta.

Alla fine, il romanzo lascia una sensazione di inquietudine. Non perché non dia risposte, ma perché suggerisce che le risposte non esistono. Che l’identità è un processo, non un dato. Che la verità è sempre, in qualche misura, una costruzione.

E che, forse, l’unico modo per raccontarsi davvero è accettare di perdersi.

Chi è Philip Roth

Philip Roth è considerato uno dei più grandi scrittori americani del Novecento. Nato nel 1933 e scomparso nel 2018, ha costruito una delle opere più potenti e controverse della letteratura contemporanea.

Autore di romanzi fondamentali come Pastorale americana, Lamento di Portnoy e La macchia umana, Roth ha esplorato con straordinaria lucidità temi come l’identità, il desiderio, la colpa e il rapporto tra individuo e società.

La sua scrittura, spesso provocatoria e spiazzante, ha contribuito a ridefinire i confini del romanzo moderno, influenzando generazioni di autori.

Il suo lavoro e i suoi saggi

L’opera di Roth si distingue per una continua tensione tra autobiografia e finzione. Molti dei suoi romanzi mettono in scena alter ego dell’autore, giocando con il confine tra realtà e invenzione in modo sempre più radicale.

Nei suoi libri, Roth indaga l’identità ebraica americana, ma anche le contraddizioni della società contemporanea, il rapporto con il corpo, la sessualità, il potere e la memoria storica.

“Operazione Shylock” rappresenta uno dei punti più estremi di questa ricerca: un romanzo che porta all’estremo il gioco dell’autofinzione e che mostra, con lucidità e ironia, quanto sia fragile e instabile la nostra idea di identità.