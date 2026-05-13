I libri più interessanti non sono soltanto quelli che raccontano una storia. Sono quelli che riescono a cambiare il nostro modo di guardare il presente, il passato e persino noi stessi. Le novità editoriali degli ultimi mesi sembrano muoversi proprio in questa direzione: saggi che smontano luoghi comuni, opere che riportano alla luce storie dimenticate…

I libri più interessanti non sono soltanto quelli che raccontano una storia. Sono quelli che riescono a cambiare il nostro modo di guardare il presente, il passato e persino noi stessi. Le novità editoriali degli ultimi mesi sembrano muoversi proprio in questa direzione: saggi che smontano luoghi comuni, opere che riportano alla luce storie dimenticate e riflessioni capaci di intrecciare cultura, politica, arte e vita quotidiana.

C’è una forte voglia di approfondimento, ma anche di narrazione. I lettori oggi cercano libri che sappiano essere rigorosi senza risultare freddi, colti senza diventare inaccessibili. E le opere di Eleanor Barraclough, Mario Colucci e Domitilla Dardi rappresentano perfettamente questa nuova tendenza editoriale.

Tra il fascino oscuro del mondo vichingo, le domande urgenti sulla salute mentale contemporanea e una rilettura rivoluzionaria delle cosiddette “arti minori”, questi libri dimostrano come la saggistica contemporanea possa essere coinvolgente quasi quanto un romanzo.

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“Braci tra le mani. Le storie nascoste dell’era vichinga”, di Eleanor Barraclough, Einaudi

Per anni la cultura pop ha trasformato i vichinghi in figure quasi caricaturali: guerrieri brutali, navigatori feroci, uomini coperti di pellicce e sangue. Eleanor Barraclough, invece, prova a fare qualcosa di molto più interessante. In “Braci tra le mani” scava sotto la superficie del mito per restituire complessità umana a un popolo che continuiamo a conoscere più attraverso serie televisive e immaginario fantasy che tramite la storia reale.

Il libro parte da tre ritrovamenti archeologici misteriosi: un frammento di cranio inciso con rune, un pezzo da gioco trovato nella bocca di un uomo morto e la cosiddetta “Pietra dell’ostaggio”, raffigurante un vichingo accanto a quello che potrebbe essere uno schiavo. Da qui prende forma un viaggio straordinario che attraversa Scandinavia, Islanda, Groenlandia, Nord America e Costantinopoli.

La forza del saggio sta nel modo in cui Barraclough riesce a trasformare la ricerca storica in racconto vivo. Non ci troviamo davanti a un semplice testo accademico, ma a un’opera che sembra quasi un romanzo corale fatto di superstizioni, amori, esplorazioni, riti, violenze e piccoli dettagli quotidiani.

È proprio questo uno degli aspetti più affascinanti del libro: la capacità di mostrare la vita ordinaria dietro le grandi saghe. Non solo guerre e conquiste, ma anche il cibo, i legami familiari, le credenze, la paura del soprannaturale e il rapporto con il paesaggio nordico.

Barraclough scrive con un approccio quasi cinematografico. Il lettore sente il gelo del Nord, il rumore delle onde contro le imbarcazioni, il crepitio del fuoco nelle lunghe notti scandinave. E allo stesso tempo comprende quanto il mondo vichingo fosse molto più globale e complesso di quanto immaginiamo.

Perché leggerlo? Perché oggi siamo ossessionati dal mito dei vichinghi ma raramente ci fermiamo a capire chi fossero davvero. Questo libro smonta stereotipi e restituisce profondità storica a una civiltà che continua a influenzare il nostro immaginario contemporaneo.

E soprattutto perché dimostra che la grande divulgazione storica può ancora emozionare.

“Che cos’è la salute mentale? Genealogie e prospettive critiche”, a cura di Mario Colucci, Einaudi

Negli ultimi anni la salute mentale è diventata uno dei temi più discussi del nostro tempo. Se ne parla continuamente sui social, nei podcast, nelle serie tv e nel dibattito pubblico. Eppure proprio questa sovraesposizione rischia spesso di trasformare il disagio psichico in una formula vuota, semplificata o persino commerciale.

“Che cos’è la salute mentale?” prova invece a riportare complessità dentro una questione che riguarda tutti.

Il volume, curato da Mario Colucci, parte idealmente dall’eredità di Franco Basaglia e dalla sua domanda radicale sulla psichiatria contemporanea. Non si limita a parlare di diagnosi o terapie, ma affronta temi enormi: la medicalizzazione della sofferenza, il peso delle categorie diagnostiche, le disuguaglianze sociali, l’impoverimento umano dei luoghi di cura e la trasformazione neoliberale della sanità.

È un libro necessario perché mette in discussione molte convinzioni apparentemente innocue. Oggi siamo abituati a interpretare qualsiasi sofferenza attraverso etichette immediate. Ansia, burnout, depressione e trauma sono diventate parole onnipresenti. Ma cosa succede quando ogni esperienza umana viene tradotta automaticamente in linguaggio clinico?

Il saggio invita a riflettere proprio su questo rischio.

Uno degli aspetti più interessanti è il carattere collettivo del volume. Diverse voci e diversi studiosi contribuiscono a costruire una riflessione che non è mai dogmatica. Non offre risposte facili, ma strumenti critici.

E questo è fondamentale in un’epoca che tende invece alla semplificazione continua.

Il libro affronta anche il tema dello stigma, della marginalità e dei diritti delle persone che vivono esperienze di sofferenza mentale. Non lo fa con tono paternalistico, ma cercando di restituire dignità politica e umana al discorso sulla cura.

Perché leggerlo? Perché oggi parlare di salute mentale significa inevitabilmente parlare di società, lavoro, solitudine, relazioni e potere. Questo libro riesce a farlo senza retorica e senza trasformare il dolore in slogan motivazionale.

È un testo importante per chiunque voglia capire meglio il presente.

“Cucire universi. Perché le arti minori e femminili non esistono”, di Domitilla Dardi, Einaudi

Ci sono discipline che la storia dell’arte ha celebrato per secoli e altre che invece sono state considerate “minori”, decorative o semplicemente domestiche. Domitilla Dardi parte da questa frattura culturale per smontarla pezzo dopo pezzo.

“Cucire universi” è uno dei saggi più intelligenti e necessari usciti recentemente sul rapporto tra arte, genere e cultura materiale.

Uncinetto, ricamo, maglieria, cucina, ceramica, cucito: attività spesso relegate all’hobby femminile vengono qui reinterpretate come luoghi di innovazione, conoscenza e creatività. Dardi mostra quanto queste pratiche abbiano influenzato la storia culturale e tecnologica dell’umanità molto più di quanto siamo abituati a credere.

Il libro è affascinante perché unisce storia dell’arte, sociologia, design e riflessione politica senza mai risultare pesante. Ogni pagina rivela quanto la distinzione tra arti “maggiori” e “minori” sia stata costruita attraverso precise gerarchie culturali e di genere.

La scrittura di Dardi riesce inoltre a collegare passato e presente con grande lucidità. Le tecniche considerate femminili o marginali diventano improvvisamente fondamentali anche per il futuro: dalla sostenibilità ambientale fino alle applicazioni nel campo medico e tecnologico.

Uno degli aspetti più potenti del libro è proprio questo cambio di prospettiva. Ciò che per secoli è stato giudicato secondario viene reinterpretato come sapere complesso, sofisticato e profondamente contemporaneo.

Ma “Cucire universi” non è soltanto un libro teorico. È anche un invito a guardare diversamente gli oggetti quotidiani, il lavoro manuale e la memoria delle pratiche domestiche.

Perché leggerlo? Perché costringe a ripensare il concetto stesso di arte e cultura. E perché mostra quanto i pregiudizi estetici siano spesso legati a questioni di potere, classe e genere.

È uno di quei libri che cambiano davvero il modo di osservare il mondo.

“Il corpo alla moda”, di Maria Luisa Frisa, Einaudi

La moda viene ancora troppo spesso raccontata come qualcosa di superficiale, frivolo, distante dai grandi discorsi culturali. Eppure basta osservare davvero un abito per capire che dentro un vestito si nascondono politica, identità, desiderio, controllo sociale e persino memoria collettiva. È proprio da questa intuizione che nasce “Il corpo alla moda” di Maria Luisa Frisa, uno dei saggi più interessanti usciti recentemente sul rapporto tra corpo, immagine e cultura contemporanea.

Frisa, tra le studiose più autorevoli della moda italiana, parte da una domanda apparentemente semplice: che cosa accade quando il corpo incontra la moda? La risposta, però, è molto più complessa di quanto sembri. Perché il vestito non è mai soltanto un oggetto. Trasforma chi lo indossa e, allo stesso tempo, viene trasformato dal corpo che lo abita.

Il libro esplora proprio questo scambio continuo.

Uno degli aspetti più affascinanti del saggio è il modo in cui riesce a intrecciare teoria e quotidianità. Frisa parla delle passerelle, delle riviste, dei manichini, delle silhouette imposte dall’industria della moda, ma anche del gesto più comune e personale possibile: guardarsi allo specchio la mattina e scegliere cosa indossare.

È lì che la moda diventa realmente interessante.

Perché scegliere un abito significa spesso scegliere come mostrarsi al mondo, quale immagine costruire di sé, quali fragilità nascondere o quali desideri esibire. E il corpo, in questo processo, non è mai neutro. È continuamente disciplinato, giudicato, modellato, ma anche reinventato.

Frisa analizza il corpo delle modelle, sospeso tra standardizzazione e individualità, il corpo maschile ridefinito dalle rivoluzioni estetiche di Armani e Versace, i corpi filtrati dai social media, quelli vulnerabili esposti attraverso gli smartphone e quelli quotidiani che convivono con aspettative spesso impossibili da raggiungere.

La grande forza del libro è proprio questa capacità di mostrare la moda come linguaggio culturale e non come semplice industria estetica.

Leggendo il saggio si comprende quanto la storia della moda sia in realtà una storia del potere sul corpo. Le taglie, le silhouette, il trucco, persino le zone del corpo considerate desiderabili cambiano continuamente nel tempo e raccontano mutamenti sociali profondissimi.

Ma “Il corpo alla moda” non è un testo accusatorio. Non demonizza la moda. Piuttosto cerca di comprenderne le ambiguità. Gli abiti possono opprimere, ma anche liberare. Possono diventare maschere oppure strumenti di autodeterminazione.

Ed è proprio questa tensione continua a rendere il libro così contemporaneo.

Perché leggerlo? Perché oggi il corpo è diventato uno dei principali campi di battaglia culturali del nostro tempo. Dai social network all’estetica digitale, dalle ossessioni per l’immagine fino ai discorsi sull’identità, tutto passa inevitabilmente attraverso il modo in cui guardiamo il corpo.

Maria Luisa Frisa riesce a raccontare tutto questo con una scrittura elegante, lucidissima e profondamente accessibile, dimostrando che la moda non parla soltanto di vestiti, ma del nostro modo di stare al mondo.

“La disperanza. Un sentimento del nostro tempo”, di Franco Marcoaldi, Einaudi

Viviamo in un’epoca ossessionata dalla speranza. Ovunque ci viene chiesto di credere nel futuro, di restare positivi, di immaginare continuamente possibilità migliori. Franco Marcoaldi, invece, sceglie di partire da una provocazione quasi scandalosa: e se la speranza non fosse sempre una virtù?

“La disperanza” è un libro sorprendente proprio perché rifiuta ogni consolazione facile. Non è un saggio pessimista, ma un’opera che prova a mettere in discussione le illusioni contemporanee senza rinunciare alla possibilità di vivere con intensità e lucidità.

Marcoaldi introduce un termine antico e quasi dimenticato: “disperanza”. Non disperazione, ma qualcosa di molto diverso. Una condizione capace di abbandonare le illusioni senza precipitare nella passività. Un modo di stare nel mondo senza rifugiarsi nelle promesse salvifiche del futuro.

Il libro nasce da una domanda destabilizzante: se un giovane ci dice di non avere speranza in un mondo migliore, siamo sicuri che abbia torto?

Da qui prende avvio una riflessione colta, vivacissima e profondamente contemporanea che attraversa filosofia, letteratura e osservazione del presente. Marcoaldi dialoga idealmente con figure enormi del pensiero europeo, da Montaigne a Camus, da Canetti a Huizinga, fino alla poesia di Caproni e Mutiš.

Eppure il saggio non resta mai chiuso nell’astrazione filosofica.

Al contrario, parla direttamente al nostro tempo. Alla stanchezza collettiva, al senso di precarietà diffuso, alla rabbia delle nuove generazioni e alla sensazione che molte promesse del Novecento siano ormai crollate.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il modo in cui riesce a ribaltare il significato stesso della speranza. Per Marcoaldi, spesso la speranza rischia di diventare un sentimento passivo, quasi deresponsabilizzante, perché spinge ad attendere un futuro migliore invece di agire concretamente nel presente.

La “disperanza”, invece, costringe a stare dentro il reale.

Non promette paradisi futuri, ma invita a vivere ogni esperienza con maggiore consapevolezza. Non elimina il dolore o il Male, ma prova a contenerli senza rifugiarsi nelle illusioni.

Ed è proprio qui che il libro diventa straordinariamente attuale.

In un periodo storico segnato da crisi climatiche, guerre, instabilità economica e ansia collettiva, Marcoaldi propone una riflessione controcorrente che rifiuta sia l’ottimismo tossico sia il nichilismo assoluto.

Perché leggerlo? Perché è uno di quei saggi rari capaci di mettere davvero in crisi il lettore. Non offre slogan rassicuranti né risposte immediate, ma apre domande profonde sul nostro modo di affrontare il presente.

E soprattutto perché dimostra che la filosofia, quando è scritta bene, può ancora aiutarci a leggere il mondo con maggiore lucidità.più interessanti non sono soltanto quelli che raccontano una storia. Sono quelli che riescono a cambiare il nostro modo di guardare il presente, il passato e persino noi stessi. Le novità editoriali degli ultimi mesi sembrano muoversi proprio in questa direzione: saggi che smontano luoghi comuni, opere che riportano alla luce storie dimenticate e riflessioni capaci di intrecciare cultura, politica, arte e vita quotidiana.

C’è una forte voglia di approfondimento, ma anche di narrazione. I lettori oggi cercano libri che sappiano essere rigorosi senza risultare freddi, colti senza diventare inaccessibili. E le opere di Eleanor Barraclough, Mario Colucci e Domitilla Dardi rappresentano perfettamente questa nuova tendenza editoriale.

Tra il fascino oscuro del mondo vichingo, le domande urgenti sulla salute mentale contemporanea e una rilettura rivoluzionaria delle cosiddette “arti minori”, questi libri dimostrano come la saggistica contemporanea possa essere coinvolgente quasi quanto un romanzo.