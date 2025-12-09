Natale, 10 libri originali da regalare capaci di stupire

Regalare un libro a chi ama la lettura è sempre complicato, che si tratti di Natale o di altre ricorrenze. E, visto che la festa più amata dell’anno arriverà a breve e molti di voi stanno già pensando ai pensierini da acquistare, cominciamo a orientarci fra le molteplici idee regalo possibili per gli amanti di libri e lettura.

Idee regalo originali, 10 libri da regalare a Natale

Per non rischiare il regalo-doppione o generi non graditi, ecco una lista di 10 libri originali perfetti da regalare a Natale.

“501 quiz sulla lingua italiana” di Saro Trovato

Iniziamo subito con i nostri consigli di libri originali proponendovi un libro a cui teniamo molto: “501 quiz sulla lingua italiana” (Newton Compton Editori, 2025) di Saro Trovato, sociologo ed esperto di comunicazione di massa e fondatore di Libreriamo.

Ben 501 quiz, attraverso i quali ciascuno potrà misurare, in maniera obiettiva, la propria conoscenza della lingua italiana. Si va dalla coniugazione dei verbi al corretto uso di apostrofi e accento, passando per test che invitano a mettersi alla prova circa l’origine delle parole della lingua italiana e quiz per dimostrare la conoscenza di chi sono i padri fondatori della nostra amata lingua, da Dante a Manzoni.

L’idea alla base di questo libro è quella di stimolare la conoscenza della lingua italiana, capace di rappresentare l’essenza dello stare insieme anche quando si è da soli; una lingua speciale, e quindi da tutelare, perché capace di generare senso comunità, di appartenenza, di identità.

“Hokusai” di Francesco Morena

Se questo Natale volete regalare un’immersione nel mondo dell’arte e, perché no, un bel libro da esposizione, “Hokusai” è il suggerimento perfetto per voi.

Il “vecchio pazzo per la pittura”: la produzione di Hokusai (1760-1849) è davvero sterminata. Un numero incalcolabile di dipinti, disegni, stampe, libri illustrati: lavorava come in preda a una frenesia che lo costringeva a non abbandonare praticamente mai il pennello.

È il più celebre artista del movimento Ukiyo-e.

Un monumento dell’arte giapponese e un modello riconosciuto per gli impressionisti francesi e lo stesso Van Gogh. Nello spirito della collana, il libro si propone come un prodotto editoriale ricco di contenuti e di immagini, con veste grafica e una confezione di pregio.

“La magia dell’inverno” di Stella Bellomo

Cucina naturale, idee home-made e tanti spunti per un Natale sostenibile nel bel manuale di Stella Bellomo: il regalo perfetto per chi si è incamminato sulla strada dell’attenzione all’ambiente e per chi vuole rendere il proprio inverno più godibile e accogliente.

Le giornate si accorciano, il freddo non ci invoglia a passare troppo tempo fuori casa. E se rendessimo l’inverno una stagione godibile tanto quanto le altre? Come?

Imparando a goderci la casa rendendola uno spazio accogliente per coccolarci durante i mesi più freddi dell’anno e tornando all’essenziale, anche a Natale, senza rinunciare alla sua magica atmosfera e, anzi, ritrovandone la vera essenza.

Più momenti per noi, regali scelti o realizzati con consapevolezza e molta cura. Semplicità anche a tavola, con qualche piatto speciale, senza strafare. Una casa che sa accogliere e scaldare i cuori, restituire calore.

Natale non è solo una lista di cose da spuntare, ma anche, e soprattutto, il momento per godersi un po’ di lentezza.

“Atlante dei luoghi letterari” di Laura Miller

Questo è il libro perfetto da regalare a Natale agli amanti della letteratura.

La scrittura elegante e le immagini de “l’Atlante dei luoghi letterari” ci guidano in un viaggio attraverso quattromila anni di narrativa – dall'”Epopea di Gilgamesh” a “Due anni, otto mesi e ventiquattro notti” di Salman Rushdie – alla scoperta dei mondi immaginari più amati della letteratura.

Laura Miller ha interpellato scrittori, critici e accademici di fama mondiale, che ci accompagnano nell’esplorazione di quasi cento mondi fantastici, in un’antologia che per la prima volta affianca i classici alla letteratura popolare e alla narrativa contemporanea.

“Atlante delle curiosità geografiche” di Vitali Vitaliev

Ecco poi il libro da regalare a Natale a chi ama i viaggi e le esplorazioni.

Un paese che non esiste, un’isola che è spagnola per metà dell’anno e francese per l’altra metà, una camera d’albergo il cui letto è in Francia e il bagno in Svizzera, uno dei pochi territori non reclamati del pianeta.

L’unico posto al mondo dove è possibile attraversare il confine trenta volte in trenta punti diversi in meno di venti minuti, un territorio che appartiene alla Norvegia ma le cui risorse naturali possono essere sfruttate da qualunque nazione, una ferrovia in Germania che appartiene al Belgio…

Il mondo è pieno di anomalie geografiche poco conosciute che a volte generano tensioni diplomatiche, ma scoprire questi territori insoliti è anche fonte di infinita meraviglia.

“50 piante che hanno cambiato il corso della storia” di Bill Laws

Il quinto libro per un regalo di Natale originale lo dedichiamo a tutti gli amanti della botanica e, perché no, della storia.

“50 piante che hanno cambiato il corso della storia” è una guida alle piante che hanno avuto il maggiore impatto sulla civiltà umana. Le voci vanno dalle colture come il riso e il grano che hanno nutrito intere popolazioni, alle erbe e spezie che sono altamente apprezzate per le loro proprietà medicinali.

Intrecciando aspetti economici, politici e agricoli, ogni voce è uno sguardo sulle piante più importanti per il genere umano.

“Una vita per immagini” di Steve e Bonnie McCurry

Per un Natale intriso di umanità, passione, storia, arte e cultura vi suggeriamo “Una vita per immagini”, il meraviglioso libro di Steve McCurry nella preziosa edizione illustrata.

Il racconto parte dall’infanzia, continua con il viaggio in Europa e la decisione irrevocabile di intraprendere la carriera di fotografo, e poi ripercorre i 40 anni di attività di McCurry, trascorsi tra luoghi di guerra (la Cambogia, il Medio Oriente, l’Afghanistan), disastri naturali (i monsoni in India) e luoghi dello spirito (le grandi vette himalayane e i templi).

Il volume raccoglie 600 scatti del fotografo, di cui oltre 200 inediti, e una serie di documenti e memorabilia dei suoi avventurosi viaggi.

“Indomite” di Pénélope Bagieu

“Indomite” è una bellissima graphic novel che racconta le storie di “donne che fanno ciò che vogliono”.

Ve la suggeriamo come regalo per un Natale originale sia per il contenuto e il messaggio, sia per la suggestiva veste grafica che farà di certo un figurone.

Coraggiose, sfacciate, anticonformiste, sprezzanti del pensiero omologato e patriarcale. Sono le indomite raccontate da Pénélope Bagieu, storie di donne che la Storia ha relegato ai margini della propria narrazione e che invece meritano un ruolo da protagoniste.

“La letteratura in cucina” di Giulia Ceirano

Ecco poi un libro da regalare a Natale a chi ama letteratura e cucina.

Come si preparano i muffin al limone che aspettavano l’arrivo di Daisy nella dispensa de Il grande Gatsby? Quali sono gli ingredienti del timballo di grano saraceno de Il dottor Živago?

Quali sono gli ingredienti della zuppa di finta tartaruga di Alice nel paese delle meraviglie? Cos’erano le madeleine prima di diventare il dolce di Proust? E il clam chowder prima di diventare la zuppa di vongole più amata di tutti i mari nelle pagine di Moby Dick?

La letteratura in cucina raccoglie trenta ricette, tutte ispirate ai più grandi romanzi della letteratura classica e contemporanea. Antipasti, primi e secondi piatti, dolci e altre bontà: tutto quello che serve per una cena letteraria capace di incontrare proprio tutti i gusti…

“Il bicchiere d’argento. Cocktail” di Bruno Vanzan

Rimaniamo vicini al tema culinario con l’ultimo libro che vi suggeriamo per un regalo di Natale originale. Ma questa volta ci dedichiamo al mondo del beverage con un titolo legato all’affascinante mondo dei cocktail.

Accessibile e completo, un volume autorevole, interamente dedicato al mondo dei cocktail e alla sua evoluzione. Descrive i principali distillati e liquori, che sono alla base della miscelazione, spiegandone la filiera produttiva e le caratteristiche organolettiche.

Illustra gli strumenti indispensabili del bartender e le tecniche per ottenere cocktail perfettamente bilanciati, offrendo tanti consigli su come creare ingredienti home-made capaci di dare un twist originale ai drink più comuni.