Natale, 5 libri insoliti da regalare agli amanti della lettura

Libri per gli amanti dei libri: come si fa a regalare quelli giusti? Non devono essere titoli già letti, né titoli distanti dai gusti del destinatario, né titoli troppo banali. Accontentare un lettore regalandogli un libro, si sa, non è affatto semplice.

Se comunque vuoi correre il rischio, affidarti a uno dei nostri consigli potrebbe garantirti una buona riuscita: in questo articolo ti portiamo alla scoperta di cinque titoli particolari da regalare a Natale agli amanti dei libri. Sono opere graziose, con delle belle copertine e, nella maggior parte dei casi, delle fantastiche impaginazioni illustrate. Libri che di solito non si acquistano per sé, ma che, regalati, fanno proprio una bella figura!

Cinque libri insoliti da regalare a Natale

“Scuola vegetale” di Carlotta Perego

Carlotta Perego, meglio conosciuta con il nome che l’ha resa famosa sui social, “Cucina Botanica”, è una giovane talentuosa che ha dedicato la sua carriera alla divulgazione della cucina vegetale.

Se hai un amico o un’amica che si diletta in cucina e che ama sperimentare, questo è il regalo di Natale perfetto per te. “Scuola vegetale” è ricchissimo di ricette, inclusive e ben raccontate, ed è impaginato e rilegato in maniera impeccabile. È davvero un bel libro da custodire e da esporre in cucina.

Le ricette, illustrate step-by-step, permettono con semplicità di approcciarsi alla cucina vegetale. L’obiettivo? Che essa possa diventare parte della quotidianità in modo semplice ed efficace.

“20000 leghe sotto i mari” di Jules Verne

Non è affatto semplice trovare il libro giusto per gli amici e i parenti che amano i classici della letteratura. La soluzione per non incappare in doppioni o libri non graditi? Una preziosa edizione illustrata, proprio come quella curata da L’Ippocampo per raccontare con ancora più enfasi il capolavoro di Jules Verne, “20000 leghe sotto i mari”. Un’edizione meravigliosa, da tenere per sé, da sfogliare e da esporre.

Una sontuosa edizione del romanzo di Jules Verne, che rievoca quella in cui l’opera comparve per la prima volta per Hetzel, nel 1871. La nuova copertina, commissionata all’artista Shane, si ispira a una creazione immaginata nel 1875 dall’incisore Auguste Souze per il romanzo “L’isola misteriosa”.

Concepito con cura, questo scrigno rosso e oro è un prezioso libro-oggetto che perpetua il lavoro di qualità tanto caro a Pierre-Jules Hetzel, editore visionario e straordinario promotore letterario.

Per riscoprire o ammirare per la prima volta, nel migliore dei modi, anche attraverso le centoundici illustrazioni originali di Alphonse de Neuville, le meraviglie sottomarine scoperte dal capitano Nemo e dai suoi ospiti a bordo del leggendario Nautilus: Pierre Aronnax, Conseil e Ned Land.

“Vedere il mondo in treno” di Jean-Baptiste Bonaventure

Abbiamo pensato anche a chi ama i libri e i viaggi, e non è immune a un po’ di romanticismo. Il viaggio in treno è uno dei modi più emozionanti di scoprire i luoghi che ci circondano.

La velocità è “umana” e umanamente concepibile. I paesaggi cambiano, così come i colori del giorno che passa mentre noi stiamo seduti, a contemplarlo dal finestrino, magari accompagnati da un libro.

“Vedere il mondo in treno” è un bellissimo libro, ricco di itinerari (ce ne sono ben 81) corredati di mappe, illustrazioni, chilometraggi, tappe e fotografie per programmare – o semplicemente immaginare – i propri viaggi in treno.

“Il grande libro dei fantasmi di Natale” di AA. VV.

Se invece vuoi regalare un bel libro a tema natalizio a un lettore o a una lettrice che adora le storie un po’ gotiche, ti suggeriamo “Il grande libro dei fantasmi”, un’opera edita da Mondadori che raccoglie una serie di racconti in cui il fil rouge è un’atmosfera misteriosa e un po’ tetra, in cui si muovono fantasmi, spiriti e altre creature spaventose.

Il figurone è assicurato anche dalla rilegatura: “Il grande libro dei fantasmi di Natale” sembra proprio il classico volume di racconti dell’Inghilterra vittoriana. Un vero pezzo da collezione.

Nell’epoca vittoriana era tradizione che, sotto Natale, i periodici più diffusi pubblicassero racconti di fantasmi, se non proprio dell’orrore, ben lontani dalla tranquillizzante atmosfera del “Canto di Natale” dickensiano.

Erano amatissimi dai lettori che volevano unire ai brividi del freddo quelli della paura e trascorrere momenti di lettura solitaria o in famiglia accanto al caminetto. Erano scritti da autori poco sconosciuti, quando non anonimi, ma anche le grandi firme letterarie si sono cimentate nel genere: questo volume raccoglie oltre 60 storie scritte, tra gli altri, da autori del calibro di Joyce, Lovecraft, Jerome, Carroll, Barrie, Alcott, Hawthorne e tanti altri.

Infine, vi consigliamo un’idea regalo originale, uno dei progetti editoriali più riconosciuti a livello internazionale. Nata da un’idea della casa editrice olandese TDM Publishing, “I Miei Primi 18 Anni” è una collana che trasforma la memoria in un racconto generazionale. L’intento è quello di raccontare i primi diciotto anni di vita di chi è nato in un determinato anno, ricostruendo il contesto storico, culturale e sociale attraverso immagini, testi, curiosità, avvenimenti e riferimenti pop.

L’adattamento italiano è affidato a un gruppo di autori del nostro Paese, con competenze diverse, in grado di restituire con accuratezza l’atmosfera dell’Italia del passato.