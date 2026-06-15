“Morte all’Avana”: il noir che racconta la Cuba nascosta tra desiderio, identità e mistero

Morte all’avana è un noir di Rubén Gallo che sceglie di raccontare un romanzo che utilizza la struttura del giallo per accompagnare il lettore dentro una realtà complessa, stratificata e profondamente umana. Il libro prende avvio da un omicidio, ma ben presto diventa qualcosa di più di una semplice indagine. Attraverso una serie di voci…

Morte all’avana è un noir di Rubén Gallo che sceglie di raccontare un romanzo che utilizza la struttura del giallo per accompagnare il lettore dentro una realtà complessa, stratificata e profondamente umana.

Il libro prende avvio da un omicidio, ma ben presto diventa qualcosa di più di una semplice indagine. Attraverso una serie di voci che si alternano e si intrecciano, Gallo costruisce il ritratto di una città sospesa tra passato e futuro, tra libertà conquistate e ferite ancora aperte.

Alcune città sembrano nate per il romanzo noir. Non perché siano necessariamente più violente di altre, ma perché custodiscono contraddizioni che nessuna cartolina riesce a raccontare davvero. L’Avana appartiene a questa categoria di luoghi. Da una parte il fascino decadente delle architetture coloniali, le automobili d’epoca, il mare che si infrange sul Malecón e la musica che accompagna le notti tropicali. Dall’altra una realtà fatta di tensioni sociali, desideri repressi, povertà, compromessi e identità costrette a trovare spazio ai margini.

“Morte all’Avana”, di Rubén Gallo, Ventanas

Tutto inizia con un ritrovamento inquietante. Sul ciglio della strada che conduce all’aeroporto internazionale José Martí dell’Avana viene scoperto un cadavere carbonizzato. La vittima è Manuel Tomás Ricana, imprenditore spagnolo residente da anni nella capitale cubana e frequentatore abituale degli ambienti della notte.

I dettagli del delitto rendono immediatamente evidente che non si tratta di una morte qualunque. L’uomo è stato strangolato molti giorni prima del ritrovamento e qualcuno ha deciso di lasciare sul suo corpo una firma tanto bizzarra quanto inquietante: un pupazzo di peluche infilato nella bocca.

Da questo momento il romanzo si apre come una mappa della città. L’indagine attraversa quartieri, locali, cabaret, strade affacciate sul mare e ambienti spesso ignorati dalla narrativa tradizionale. Attorno alla vittima ruota infatti una galassia di personaggi che comprende omosessuali, travestiti, marchettari, turisti stranieri e abitanti dell’Avana che cercano semplicemente di sopravvivere in una realtà complessa.

Ognuno possiede una propria versione dei fatti. Ognuno ha conosciuto la vittima da una prospettiva diversa. Ognuno custodisce un frammento della verità.

La forza del romanzo consiste proprio nel trasformare questa pluralità di punti di vista in una narrazione corale capace di restituire l’immagine di una città viva, contraddittoria e impossibile da ridurre a una sola definizione.

Un noir che racconta una città

Molti gialli utilizzano l’ambientazione come semplice sfondo. In Morte all’Avana accade l’esatto contrario.

L’Avana diventa una protagonista vera e propria. Le sue strade, i suoi locali e soprattutto il Malecón accompagnano continuamente il lettore lungo il percorso dell’indagine.

Rubén Gallo conosce profondamente la città e riesce a mostrarla da prospettive insolite. Non è l’Avana delle guide turistiche e delle fotografie da viaggio. È quella delle persone che la abitano ogni giorno, dei rapporti di potere, delle differenze sociali e delle comunità che vivono ai margini.

Il risultato è un romanzo che riesce contemporaneamente a intrattenere e a raccontare un contesto storico e culturale preciso.

La morte di Fidel Castro rappresenta infatti uno spartiacque importante. Cuba sta cambiando, ma il cambiamento non è mai lineare. Vecchie abitudini convivono con nuove libertà. Le speranze si intrecciano alle disillusioni. E proprio in questo spazio ambiguo si sviluppa il mistero al centro della storia.

Identità, desiderio e sopravvivenza

Uno degli aspetti più interessanti del libro riguarda il modo in cui affronta le tematiche LGBTQ+.

Rubén Gallo non utilizza questi personaggi come elementi folkloristici o semplici comparse. Al contrario, li pone al centro della narrazione, mostrando le loro fragilità, le loro aspirazioni e le difficoltà quotidiane che affrontano.

La comunità queer dell’Avana emerge così in tutta la sua complessità. Non come simbolo astratto, ma come insieme di individui reali, ciascuno con la propria storia.

In questo senso Morte all’Avana si inserisce in una tradizione letteraria importante, quella dei romanzi che utilizzano il genere poliziesco per osservare la società da punti di vista insoliti.

Dietro il mistero dell’omicidio si nasconde infatti una riflessione più ampia sul desiderio, sull’emarginazione e sul modo in cui alcune vite finiscono per diventare invisibili agli occhi della maggioranza.

Una struttura polifonica che coinvolge il lettore

Uno degli elementi più riusciti del romanzo è la scelta di una struttura polifonica.

La storia non procede attraverso una singola voce narrante. Al contrario, il lettore viene continuamente spostato da un personaggio all’altro.

Questa tecnica produce due effetti particolarmente efficaci.

Da una parte aumenta il coinvolgimento, perché ogni nuova testimonianza aggiunge dettagli inattesi all’indagine. Dall’altra restituisce la sensazione di trovarsi davanti a una verità sfuggente, che non può essere posseduta interamente da nessuno.

Come accade nella vita reale, ogni personaggio vede soltanto una parte della realtà. Tocca al lettore raccogliere questi frammenti e tentare di ricomporre il quadro complessivo.

Il meccanismo ricorda alcuni grandi noir contemporanei, ma Gallo lo utilizza soprattutto per costruire un affresco sociale estremamente ricco.

Chi è Rubén Gallo

Rubén Gallo è uno dei più importanti studiosi e scrittori messicani contemporanei. Professore all’Università di Princeton, si è distinto negli anni per le sue ricerche dedicate alla letteratura e alla cultura latinoamericana.

La sua produzione si muove spesso tra saggistica, critica culturale e narrativa, dimostrando una particolare attenzione per le trasformazioni sociali e per le zone meno esplorate della storia contemporanea.

Questa formazione emerge chiaramente anche in Morte all’Avana. Pur essendo un romanzo noir a tutti gli effetti, il libro possiede infatti una profondità culturale che va oltre le convenzioni del genere.

Gallo osserva la società cubana con curiosità, attenzione e sensibilità, evitando semplificazioni e stereotipi.

Perché leggere “Morte all’Avana”

Chi cerca un semplice giallo troverà una trama ricca di colpi di scena e un mistero costruito con intelligenza.

Chi ama i romanzi ambientati in luoghi fortemente caratterizzati scoprirà invece una delle rappresentazioni più interessanti dell’Avana contemporanea.

Ma il vero punto di forza del libro è forse la sua capacità di raccontare persone che raramente occupano il centro della scena. Attraverso le loro storie emergono questioni legate all’identità, al desiderio, alla marginalità e alla ricerca di uno spazio in cui poter vivere liberamente.

Per questo motivo il romanzo riesce a parlare contemporaneamente di un omicidio e di una società intera.

Morte all’Avana dimostra come il noir possa essere molto più di un semplice intrattenimento. Rubén Gallo utilizza l’indagine poliziesca come una lente attraverso cui osservare una città, una comunità e un momento storico di trasformazione.

Il risultato è un romanzo intenso, umano e sorprendente, che accompagna il lettore nelle notti dell’Avana senza mai perdere di vista le persone che le abitano.

Dietro il cadavere ritrovato ai margini di una strada si nasconde infatti una storia molto più grande: quella di una città che continua a reinventarsi, di individui che cercano il proprio posto nel mondo e di verità che, come accade nei migliori noir, non sono mai semplici come sembrano a prima vista.