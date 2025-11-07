Arriva il Mese della Lettura Amazon: sconti e offerte imperdibili per gli amanti dei libri

Amazon annuncia grandi offerte dedicate al mondo della lettura: fino al 30 novembre, con il Mese della Lettura Amazon, i clienti possono risparmiare su migliaia di libri di ogni genere, con sconti fino al 50% su titoli Kindle selezionati e fino al 15% sui libri cartacei, e accedere a vantaggiose offerte sugli abbonamenti Kindle Unlimited e Audible. Inoltre, per tutto il mese di novembre, tutti i clienti Amazon possono usufruire della spedizione gratuita sui libri venduti e spediti da Amazon.

Il Mese della Lettura Amazon

La categoria Libri rappresenta da sempre un pilastro fondamentale per Amazon. Prima ad essere lanciata su Amazon.it, continua ad avere un ruolo centrale nel diffondere il piacere della lettura a un pubblico sempre più ampio. Le offerte disponibili durante il Mese della Lettura Amazon sono pensate per rendere la cultura sempre più accessibile, stimolando la curiosità dei lettori e permettendo loro di scoprire nuove storie e nuovi autori a prezzi vantaggiosi. Che tu prediliga libri cartacei, digitali o audiolibri, questo è il momento ideale per arricchire la propria libreria o per scoprire nuove modalità di lettura. Approfittare di queste occasioni di risparmio è semplicissimo: le offerte sono disponibili a questo link.

Grandi risparmi su tutti i generi: dalla narrativa bestseller ai preferiti dai più piccoli

Dai bestseller alle letture amate dai più piccoli, il Mese della Lettura Amazon offre grandi risparmi su migliaia di titoli: romanzi che esplorano percorsi di crescita personale come “Succede sempre qualcosa di meraviglioso” di Gianluca Gotto o storie di emozioni universali con “Il canto dei cuori ribelli” di Thrity Umrigar; romantacy popolari come “Game of chaos. Redenzione” di Hazel Riley; thriller e gialli che tengono il lettore con il fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina come “La casa dei silenzi” di Donato Carrisi; crime dal tono inquietante come “Il passato è un morto senza cadavere” di Antonio Manzini.

Anche chi ama sperimentare in cucina troverà un’ampia selezione: da bestseller culinari a manuali specializzati come “Zero glutine, zero rinunce. La guida completa per la cucina senza glutine e senza latte” di Diana & Alessio. Chi preferisce il genere fantasy e fantascienza può immergersi in saghe come “Hunger Games – L’alba sulla mietitura” di Suzanne Collins, mentre chi desidera approfondire biografie e saggi può trovate storie di vita avvincenti come “Spera. L’autobiografia” di Jorge Mario Bergoglio a cura di Carlo Musso, oltre a libri di riflessione e crescita personale come “Donne che pensano troppo” della psicologa Susan Nolen-Hoeksema.

Particolare attenzione è dedicata ai giovani lettori, con racconti che affrontano emozioni, amicizia e fantasia: “Io gomitolo, tu filo” di Alberto Pellai, che celebra il valore delle relazioni umane, o “Il ladro di neve” di Alice Hemming, una fiaba invernale sulla condivisione. Non mancano i fumetti, con grandi titoli come “Dragon Ball Super (Vol. 23)” di Akira Toriyama e molto altro ancora.

Sconti e promozioni per gli amanti degli audiolibri

Gli appassionati di audiolibri possono accedere a un’ampia selezione di titoli in formato audio e approfittare di un’offerta speciale che prevede tre mesi di abbonamento Audible a soli 0,99€ al mese. L’offerta è valida dal 4 novembre al 12 dicembre 2025, con rinnovo automatico al prezzo mensile di 9,99€ al termine del periodo promozionale.

Kindle Unlimited: leggere ovunque e quando si desidera

Fino al 14 novembre 2025, i clienti non ancora iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi al servizio e beneficiare di tre mesi di abbonamento a 0,99€, con accesso illimitato a milioni di eBook Kindle e a una selezione di riviste su qualsiasi dispositivo; al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo mensile di 9,99 €.

Consegne rapide e convenienti, oltre a modalità di pagamento vantaggiose

I clienti Prime possono beneficiare di ulteriori vantaggi per l’acquisto di libri tutto l’anno, come l’accesso a una selezione di eBook senza costi aggiuntivi con Leggi con Prime. Inoltre, possono fare affidamento su Amazon per semplificare la propria vita grazie a consegne rapide e convenienti, in giornata o in un giorno, su milioni di prodotti, oltre alla comodità di poter scegliere l’opzione di consegna più adatta ai propri bisogni.

I clienti possono infatti far spedire i propri ordini presso un Amazon Locker per ritirarli in modalità self-service, o un Amazon Counter, punti di ritiro assistiti da personale, disponibili presso i negozi e i rivenditori della zona, o selezionare l’opzione di consegna Il Mio Giorno Amazon, scegliendo il giorno della settimana in cui ricevere gli articoli idonei, tutto senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, possono scegliere in fase di acquisto fra un’ampia selezione di opzioni di pagamento tra cui carta di credito, contanti presso un punto vendita autorizzato, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione, Buoni Regalo Amazon.it e anche BANCOMAT Pay®, un’opzione di pagamento popolare, facile da usare e sicura.

Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito, beneficiando di spedizioni rapide e convenienti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, Amazon offre a tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni in Italia uno sconto del 50% sull’abbonamento Prime, permettendo loro di accedere a tutti i benefici di Amazon Prime a metà prezzo, tra cui consegne rapide e convenienti, offerte esclusive e grandi opportunità di risparmio. Chi ha tra i 18 e i 22 anni può iniziare subito un periodo di uso gratuito di tre mesi, al termine del quale potrà accedere a tutti i benefici di Prime a metà prezzo (2,49€ al mese o 24,95€ all’anno).