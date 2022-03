Maurizio de Giovanni racconta “L’equazione del cuore”

L'intervista

Abbiamo intervistato Maurizio de Giovanni per parlare del suo nuovo libro “L’equazione del cuore”, romanzo uscito lo scorso febbraio che, come al solito, ha riscosso un enorme successo. Questa volta però la storia è diversa, come sono diversi i luoghi e le persone. Ecco cosa ci ha raccontato l’autore.

“L’equazione del cuore”, un romanzo diverso

“Questo romanzo è diverso da tutti gli altri ed è nato tanto tempo fa – tredici anni fa di preciso – quando per caso sono inciampato nell’equazione di Dirac. Sono uscito per la prima volta da Napoli, lasciando la mia comfort zone, mi sono addentrato in una città del nord, mai nominata, che non conoscevo ed è stata una bella sfida. Ho rinunciato anche al crimine e alla pluralità dei personaggi. Non sono mai riuscito ad “ottenere”, per così dire, il permesso di scrivere questo libro, così diverso dai precedenti, perché la priorità venia data agli altri personaggi. Nella sua diversità, anche in questo caso, come gli altri romanzi, c’è un’indagine, che è quella dell’anima fatta dal protagonista” afferma Maurizio de Giovanni.

La matematica al centro di tutto

“L’equazione di Dirac si riferisce alle particelle subatomiche e afferma che due sistemi, una volta entrati in contatto tra di loro, anche se separati continuano a risentire l’uno dell’altro per sempre. Una legge incredibilmente poetica. Così è nato il personaggio e la storia è cresciuta intorno. La matematica non è altro che il tentativo umano di mettere delle regole al caos. Un caos che però è vita perché ciò che è regolarità perfetta corrisponde alla morte e al silenzio assoluto. Mi sono divertito molto ad applicare questo principio alle emozioni e ai sentimenti della storia.” Spiega l’autore. “Questa volta abbiamo il protagonista, Massimo, tipica mente matematica e razionale, che dovrà, grazie anche a queste leggi, uscire dalla sua solitudine autoindotta.”

Maurizio de Giovanni torna con il nuovo romanzo “L’equazione del cuore” Esce oggi il nuovo libro di Maurizio de Giovanni “L’equazione del cuore”, edito da Mondadori. Una storia profonda che racconta i tormenti dell’uomo

Temi e storie diverse in un’unica narrazione

Maurizio de Giovanni spiega come partendo dalla matematica si riuscito a raccontare storie diverse all’interno di questo romanzo. “Il tema unico non è quello della matematica né la storia di Massimo. Si parte da lì per arrivare allo scongelamento del cuore del protagonista, ma poi si raccontano storie diverse, si racconta di Checco, di Cristina e del suo malessere, della realtà dell’azienda. E altrettanti sono i temi, c’è il tema della solitudine, quello della famiglia e quello dell’essere stranieri, come Alba che viene da un altro Paese, ma anche come Cristina che non appartiene veramente alla comunità della sua città, come Massimo che in qualche modo è sempre riconoscibile in quella città in cui è stato portato per forza.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Libreriamo (@libreriamo)

Maurizio de Giovanni

Maurizio De Giovanni è nato a Napoli nel 1958. Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, è autore delle serie del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone. Le sue opere sono principalmente noir e romanzi gialli e hanno sempre goduto di immenso successo.

Alice Turiani

Photo Credit: Mondadori