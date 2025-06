Massimo Giannini, “Scrivere e leggere sono uno straordinario atto di resistenza”

Citando Daniel Pennac, il giornalista e direttore di quotidiani Massimo Giannini, autore del libro “Il dovere della speranza“, ci ha parlato del potere della lettura e della scrittura oggi, in un mondo che, basta guardare la cronaca quotidiana in cui “sembra andare tutto tristemente male”, ci mette duramente alla prova.

Intervista a Massimo Giannini

Ospite dal Bar Letterario Polara per “A Tutto Volume” a Ragusa, Massimo Giannini ci racconta il suo libro e ci spiega perché #leggereèvita.

“Trovarci qui e vedere così tanta gente mi conforta, ritrovarci numerosi per parlare di libri, qualunque sia il tema, è un balsamo per l’anima, una speranza che in questo Paese ci sia ancora una coscienza politica e civica che lascia ben sperare” ha voluto dichiarare Massimo Giannini nel corso dell’incontro che si è tenuto in piazza San Giovanni, dialogando con Bruno Giordano.

L’autre ha anche spiegato il motivo che lo ha spinto a scrivere questo libro: “Abbiamo voluto dare voce a uno dei pochi testimoni dei fatti che raccontiamo nel libro e che hanno vissuto tutte le diverse fasi della costruzione e poi della decostruzione dell’Occidente e dell’ordine mondiale che abbiamo conosciuto fino ad oggi: Romano Prodi è uno di questi protagonisti”.

Il dovere della speranza

Il libro di Massimo Giannini è una lunga conversazione con Romano Prodi sul posta in gioco del mondo che verrà, in cui emergono tutti i principali nodi conflittuali di oggi: autocrazie contro democrazie, civiltà contro barbarie, la dea incompiuta e irrisolta dell’Europa fino a toccare i nervi scoperti dei problemi interni al nostro Paese.

Il risultato è un confronto serrato su tutti i grandi mali che rischiano di polverizzare il lungo lavoro di costruzione politica della pace. Con una certezza: abbiamo ancora “il dovere di sperare”, soprattutto per i giovani, perché questa è la vera sfida per il futuro.

Massimo Giannini

Massimo Giannini (Roma, 6 febbraio 1962) è un giornalista, saggista, opinionista, conduttore radiofonico e, dal 16 settembre 2014 al 5 luglio 2016, conduttore televisivo italiano. Dal settembre 2018 al giugno 2020 è stato direttore di Radio Capital. Dall’aprile 2020 al 6 ottobre 2023 è stato direttore del quotidiano La Stampa.

Ha ricevuto il Premio la Moda Veste la Pace di African Fashion Gate APS – Per aver promosso una raccolta firme a sostegno dell’appello indirizzato a Mohammad Reza Sabouri, ambasciatore in Italia dell’Iran, al capo della magistratura iraniana e al Ministro degli Esteri, affinché venisse rilasciata Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo detenuta e condannata a morte dal regime per un calcio ad un paramilitare Basiji. Il 21 marzo 2023, nella «Giornata Mondiale contro il Razzismo» in Roma, presso la sede Rappresentanza Italiana della Commissione europea.

A Tutto Volume 2025

Massimo Giannini è tra gli autori protagonisti della sedicesima edizione di “A Tutto volume”, festival letterario che dal 12 al 15 giugno prevede un programma ricco di appuntamenti che inaugura l’estate di Ragusa. Evento speciale dell’edizione di quest’anno sarà la grande mostra dedicata al maestro Andrea Camilleri di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita.

A Tutto Volume è uno spazio fisico di riflessione e di festa, un’occasione per vivere la cultura e la bellezza insieme ai tanti ospiti che animano le serate.

Il Festival, promosso da Fondazione degli Archi, si articola in cinque sezioni: Arte, musica e fotografia; Biografie; Attualità; Scienza e ambiente e, naturalmente, Letteratura.

In occasione del festival, Libreriamo presenta “Leggere è vita”, una campagna a sostegno della lettura e dei libri, in collaborazione con A Tutto Volume e Polara, che vive sui social con l’hashtag #leggereèvita e all’interno del Bar Letterario allestito nel centro storico durante il festival ragusano. Grandi autori e appassionati lettori: protagonisti della campagna saranno tutti coloro che con una frase, una citazione, un verso vorranno manifestare il proprio amore per la lettura.

Nel Bar Letterario, gli autori ospiti del festival si racconteranno in una serie di interviste esclusive che saranno condivise sui canali social dell’azienda, su quelli di Libreriamo e naturalmente su quelli di “A Tutto Volume”.

© Riproduzione Riservata