“Maschi a pezzi”: Eliza Clark racconta il vuoto emotivo e la rabbia di una generazione

Irina, la protagonista di “Maschi a pezzi” di Eliza Clark, fotografa uomini sconosciuti per le strade di Newcastle. Li sceglie anonimi, ordinari, quasi invisibili. Li osserva, li convince a posare, li trasforma in immagini esplicite e disturbanti mentre la sua vita scivola lentamente verso qualcosa di incontrollabile. È da questa ossessione che prende forma uno…

Irina, la protagonista di “Maschi a pezzi” di Eliza Clark, fotografa uomini sconosciuti per le strade di Newcastle. Li sceglie anonimi, ordinari, quasi invisibili. Li osserva, li convince a posare, li trasforma in immagini esplicite e disturbanti mentre la sua vita scivola lentamente verso qualcosa di incontrollabile.

È da questa ossessione che prende forma uno dei romanzi più spiazzanti degli ultimi anni. Pubblicato da Bollati Boringhieri, “Maschi a pezzi” entra nella mente di una protagonista autodistruttiva, feroce e fragilissima, trasformando il thriller psicologico in una riflessione sul desiderio, sul disagio mentale e sul vuoto emotivo contemporaneo.

“Maschi a pezzi” di Eliza Clark e il bisogno di raccontare donne che non vogliono più essere rassicuranti

“Maschi a pezzi”, di Eliza Clark, Bollati Boringhieri

Irina ha ventotto anni, una carriera artistica instabile e una vita che sembra sul punto di collassare. Quando una galleria londinese le offre finalmente la possibilità di esporre le sue fotografie, quella che dovrebbe essere un’occasione di rinascita finisce invece per alimentare una spirale sempre più tossica.

Il romanzo segue il deteriorarsi della sua mente e dei suoi rapporti. L’amicizia ossessiva con la sua migliore amica, il rapporto ambiguo con un ragazzo timido conosciuto al supermercato, il bisogno continuo di provocare, distruggere, oltrepassare limiti.

Eliza Clark costruisce una protagonista che rifiuta completamente l’idea della donna “piacevole” o facilmente comprensibile. Irina mente, manipola, si comporta in modo crudele, spesso persino insopportabile. Ma proprio in questa scomodità il romanzo trova la sua forza.

Molto interessante è il modo in cui Eliza Clark usa il thriller e la commedia nera per parlare di qualcosa di profondamente contemporaneo: l’incapacità di riconoscere il dolore emotivo quando si nasconde dietro ironia, cinismo e performatività sociale.

Irina vive continuamente dentro uno sguardo. Quello degli uomini che fotografa. Quello del mondo dell’arte. Quello degli amici. Quello dei social e delle relazioni contemporanee. Tutto sembra trasformarsi in esposizione, provocazione e consumo emotivo.

La protagonista usa la fotografia quasi come una forma di controllo sugli altri. Gli uomini che immortala vengono ridotti a frammenti, dettagli, pezzi di presenza. Da qui nasce anche il titolo del romanzo, che lavora continuamente sul confine tra desiderio, violenza, voyeurismo e potere.

Eliza Clark riesce a ribaltare molti stereotipi tradizionali del thriller psicologico. La figura disturbata e pericolosa non è più il classico protagonista maschile alla “American Psycho”, ma una donna intelligentissima, autodistruttiva e incapace di fermarsi.

La scrittura è avvincente, veloce, piena di tensione. Alcuni dialoghi sembrano quasi esplodere sulla pagina per quanto risultano aggressivi, ironici o disperati. Clark osserva i propri personaggi senza giudicarli davvero, lasciando emergere tutta la loro confusione emotiva.

Sotto la superficie del romanzo si muove anche una riflessione molto forte sull’arte contemporanea e sul bisogno continuo di scioccare per essere notati. Irina vuole trasformare il proprio dolore in qualcosa di artistico, ma il confine tra opera e autodistruzione diventa sempre più sottile.

“Maschi a pezzi” parla infatti di una generazione che fatica a costruire relazioni sane, che usa sarcasmo e provocazione per nascondere fragilità enormi, che vive immersa nell’iperconsumo emotivo e nella paura costante di non essere abbastanza.

Eliza Clark riesce a raccontare tutto questo senza moralismi e senza trasformare il disagio mentale in spettacolo estetico. Anche nei momenti più estremi, il libro conserva sempre una dimensione profondamente umana.

Irina non è un simbolo perfetto né un’eroina tragica. È una donna piena di rabbia, desiderio di riconoscimento, solitudine e impulsi autodistruttivi. E forse proprio per questo risulta così credibile.

“Maschi a pezzi” è uno di quei romanzi che lasciano addosso una sensazione scomoda. Perché costringono a guardare non solo la protagonista, ma anche il mondo che l’ha prodotta.