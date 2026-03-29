“Falso contatto” il thriller perfetto che ti manderà in tilt

“Falso contatto” non è solo un giallo. È un meccanismo narrativo raffinato, un gioco di specchi, una costruzione che si diverte a smontare le aspettative del lettore mentre le soddisfa. È il tipo di libro che ti fa dire: ok, adesso ho capito. E poi, subito dopo: no, non ho capito niente.

“Falso contatto” è uno di quei rari thriller che non si limita a raccontare una storia, ma costruisce un’esperienza. Ti invita a entrare, a orientarti, a credere di aver capito… e poi sposta tutto di nuovo, costringendoti a rimettere insieme i pezzi.

Fin dalle prime pagine si percepisce che qualcosa non funziona secondo le regole abituali del genere. La realtà si sdoppia, le prospettive si moltiplicano, e il lettore si ritrova in una posizione insolita: non più semplice spettatore, ma parte attiva di un meccanismo narrativo che si chiude solo se si accetta di giocare.

È proprio qui che il romanzo di Wolf Haas trova la sua forza. Non nella trama in sé, pur avvincente, ma nel modo in cui la costruisce. Nel modo in cui trasforma la lettura in un enigma, la suspense in un processo mentale, il thriller in una sfida.

“Falso contatto”, Wolf Haas, Einaudi

In “Falso contatto”, Wolf Haas costruisce un thriller che è prima di tutto un enigma narrativo. Due uomini, due storie, due libri che si riflettono l’uno nell’altro come in un gioco di illusioni.

Da una parte c’è Franz Escher, appassionato di puzzle, un uomo solitario che vorrebbe che la realtà fosse ordinata come le immagini che ricompone pezzo dopo pezzo. Dall’altra Elio Russo, un criminale pentito pronto a reinventarsi sotto una nuova identità, sospeso tra passato e futuro, tra pericolo e possibilità.

Entrambi aspettano qualcosa. Entrambi leggono. E da questo gesto apparentemente semplice nasce un dispositivo narrativo sorprendente: le due storie iniziano a intrecciarsi, a inseguirsi, a incastrarsi come tessere di un puzzle sempre più complesso.

Haas gioca con la struttura del racconto in modo quasi matematico, ma senza mai perdere il piacere della narrazione. Il lettore si trova coinvolto in un continuo slittamento di prospettive, in cui ogni dettaglio può essere una chiave oppure una trappola.

Il riferimento implicito a Escher, l’artista delle illusioni visive, non è casuale. Come nelle sue opere, anche qui le linee narrative sembrano seguire una logica precisa, salvo poi ribaltarsi e rivelare una realtà più complessa, quasi vertiginosa.

Ma “Falso contatto” non è solo un esercizio di stile. È anche un thriller estremamente godibile. Ci sono inseguimenti, tensione, colpi di scena, identità che si trasformano, relazioni ambigue che si complicano. E soprattutto c’è un ritmo che non lascia tregua.

La scrittura di Haas è asciutta, ironica, intelligente. Non si compiace mai, ma costruisce con precisione chirurgica ogni passaggio. Il risultato è un equilibrio raro: un romanzo che diverte come un thriller classico, ma che allo stesso tempo stimola, sorprende, sfida.

C’è qualcosa di profondamente contemporaneo in questa storia. L’idea che l’identità possa essere costruita, modificata, riscritta. Che la realtà non sia mai davvero lineare, ma fatta di livelli, di narrazioni sovrapposte.

Chi è Wolf Haas e perché è famoso

Wolf Haas è uno degli autori più originali della narrativa europea contemporanea, noto soprattutto per la sua capacità di reinventare il genere giallo.

In Italia è stato pubblicato da Einaudi, che ha contribuito a far conoscere il suo stile unico: ironico, spiazzante, profondamente consapevole dei meccanismi narrativi.

Haas è celebre anche per la serie dedicata all’investigatore Brenner, che ha avuto grande successo sia in libreria che al cinema. La sua scrittura si distingue per una voce narrante riconoscibile, per l’uso intelligente del linguaggio e per una costante tensione tra racconto e riflessione sul racconto stesso. È uno di quegli autori che non si limitano a scrivere storie, ma interrogano il modo in cui le storie funzionano. E “Falso contatto” ne è forse uno degli esempi più riusciti.