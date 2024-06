“Quando inizia la felicità”, il nuovo libro di Gianluca Gotto insegna ad amare il qui e ora

Arrivato lo scorso 4 giugno nelle librerie italiane, “Quando inizia la felicità” è il nuovo titolo nato dalla penna dello scrittore, influencer e viaggiatore torinese Gianluca Gotto, che sul finire del 2023 ci aveva deliziato con “Profondo come il mare, leggero come il cielo“.

Leggere i libri di Gotto significa, insieme, scoprire mondi nuovi apparentemente distanti da quello in cui viviamo noi, ma anche scoprire qualcosa di profondo su di noi, e su come potremmo riuscire a vivere con più consapevolezza il nostro presente.

“Quando inizia la felicità” è un altro meraviglioso viaggio attraverso cui Gotto ci racconta la vita e le sue infinite, inattese e sorprendenti possibilità.

“Quando inizia la felicità” di Gianluca Gotto

La sinossi

“Ogni mia grande rivoluzione personale, che fosse professionale, relazionale o spirituale, è iniziata non da una certezza assoluta, ma da una domanda. La ricerca di una risposta era l’unico modo per conoscere la verità. E quando non la trovavo subito, ero costretto a partire per cercarla.

Nel mondo, dentro me stesso, nelle altre persone. Questo libro è una raccolta delle domande che più di tutte hanno smosso qualcosa di profondo nel mio cuore e nella mia mente. Sono domande inusuali, talvolta molto specifiche, in altri casi bizzarre. Portano alla riflessione, ma anche al desiderio di agire per cambiare le cose.

Spesso risultano scomode, addirittura impertinenti, ma sono necessarie per far emergere dal caos interiore uno spunto, una consapevolezza, un frammento appuntito di verità da maneggiare con cura.”

In “Quando inizia la felicità”, Gianluca Gotto condivide le domande che lo hanno accompagnato nel corso della sua crescita personale per raccontare senza reticenze le esperienze vissute in questi ultimi anni.

I momenti difficili e le fragilità, ma anche la sua rinascita, i sogni realizzati, la consapevolezza acquisita attraverso il buddhismo, i tanti incontri che hanno illuminato la sua strada, l’amore smisurato per Claudia e la gioia, immensa, della paternità.

Un libro pieno di consigli e spunti per vivere al meglio la propria vita, ma anche rassicurante come una tazza di tè in un freddo pomeriggio di pioggia, il primo abbraccio dopo molto tempo, una chiacchierata con quell’amico che ti ascolta senza giudicare.

Un diario di viaggio scandito da domande su cui tornare più e più volte, per trovare un segnale, un’ispirazione, una motivazione a smettere di aspettare o inseguire la felicità, ma cercarla dove già siamo: qui e ora.

Un libro per la consapevolezza del “qui e ora”

“Dedicato a chi ama la vita per ciò che è senza smettere di sognare ciò che potrebbe essere”.

È con questa dedica che Gianluca Gotto apre il suo ultimo libro, intitolato “Quando inizia la felicità”.

Dopo diversi romanzi e un’opera ibrida fra biografia e saggio, l’autore torinese torna in libreria con un titolo originale e stimolante, che sin dal primo capitolo lascia comprendere la sua profondità.

La crescita deriva sempre, in tutti i casi, da dubbi e domande che affiorano nel bel mezzo della vita. Quando un monaco zen diceva, anni fa, a Gotto che “le risposte non possono provenire dall’esterno” e che “l’aspirazione massima dovrebbe essere quella di tornare al mondo con le giuste domande in testa”, i tempi non erano ancora maturi affinché il giovane capisse la portata rivoluzionaria del messaggio che stava ascoltando per la prima volta.

A distanza di tempo, dopo aver attraversato paesi e conosciuto mondi nuovi, con “Quando inizia la felicità” l’autore ci svela, ormai pronto a raccontarsi, il percorso di crescita personale che lo ha fatto giungere alla vita pura, pensata e trascorsa nel “qui e ora”.

Lo fa attraverso 28 domande, più o meno personali, in grado di aprire gli occhi di chi legge guardandosi dentro, indagando ciò che si nasconde nelle pieghe del cuore e della mente.

Gianluca Gotto

L’autore di “Quando inizia la felicità”, classe 1990, è un influencer e scrittore torinese che viaggia sin dall’età di vent’anni, quando ha deciso di trasferirsi in Australia prima ed in Canada poi. Spinto da queste intense esperienze, Gianluca Gotto ha deciso di vivere da nomade digitale, scrivendo articoli e libri e raccontando la sua vita sul blog Mangia, vivi, viaggia, che oggi conta un centinaio di migliaia di followers.

L’esordio di Gianluca Gotto in libreria, dal titolo “Le coordinate della felicità“, che racconta la storia del giovane e le motivazioni della sua decisione di diventare un cittadino del mondo, è stato un vero successo editoriale ed è ancora fra i libri di narrativa di viaggio più venduti in Italia.

