I 10 libri più venduti in Italia nel 2025: trionfano bestseller e spiritualità

È “L’ultimo segreto” di Dan Brown a dominare la Top Ten dei libri più venduti nel 2025 secondo i dati di NielsenIQ BookData presentati dall’Associazione Italiana Editori alla Giornata conclusiva della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, il 30 gennaio a Venezia. Sul podio, al secondo posto Aldo Cazzullo e al terzo Joel Dicker.

Il trend: spiritualità e narrativa d’autore

Un dato significativo riguarda il successo della saggistica biografica e della narrativa motivazionale. Papa Francesco, con la sua prima autobiografia ufficiale “Spera” (Mondadori), ha segnato l’anno del Giubileo posizionandosi al sesto posto. Anche Gianluca Gotto si conferma un fenomeno editoriale stabile: il suo “Verrà l’alba”, starai bene ha ottenuto un eccezionale quarto posto, consolidando il trend dei romanzi di formazione e crescita personale.

La narrativa italiana di qualità è ben rappresentata da Andrea Bajani con “L’anniversario” (vincitore del Premio Strega 2025) e dai maestri del thriller e della divulgazione come Donato Carrisi e Alberto Angela.

Nota di mercato: le librerie fisiche continuano a essere il canale preferito dai lettori italiani, coprendo oltre il 55% delle vendite totali, a dimostrazione di quanto il consiglio del libraio resti centrale nelle scelte d’acquisto.

I libri più venduti nel 2025, tra grandi conferme e riflessione spirituale

Il 2025 si è rivelato un anno di conferme per il mercato editoriale italiano, caratterizzato dal ritorno di “pesi massimi” della narrativa internazionale e da una forte presenza di opere legate alla riflessione spirituale e storica. Nonostante una lieve flessione generale del mercato a volume (-3%), i lettori italiani hanno premiato titoli capaci di coniugare intrattenimento e approfondimento. Scopriamo di seguito la classifica.

In cima alla classifica troviamo Dan Brown con “L’ultimo segreto” (Rizzoli). Pubblicato a settembre, il romanzo ha scalato rapidamente le vette, riportando il professor Robert Langdon al centro di una cospirazione globale ambientata a Praga.

Segue al secondo posto Aldo Cazzullo con “Francesco. Il primo italiano” (HarperCollins), un’opera che esplora l’identità nazionale attraverso la figura del Santo d’Assisi.

Con questo volume Cazzullo propone una tesi destinata a far discutere. Francesco non è soltanto il patrono d’Italia, ma il primo vero italiano, colui che con il Cantico delle Creature ha dato voce alla nostra lingua, con il presepe ha inventato una tradizione capace di unire famiglie e comunità, e con la sua vita ha incarnato i valori di dignità, fraternità e amore per la natura che ancora oggi parlano al presente.

3. La catastrofica visita allo zoo, J. Dicker, La nave di Teseo (Marzo 2025)

La medaglia di bronzo va a Joël Dicker con “La catastrofica visita allo zoo” (La nave di Teseo), un mystery che ha saputo conquistare il pubblico sin dalla sua uscita primaverile.

Come sempre, nei romanzi di Joël Dicker non c’è soltanto una trama avvincente e ricca di colpi di scena. Anche nel caso de “La catastrofica visita allo zoo”, l’autore affronta tematiche universali in modo trasversale, guidando alla riflessione sui legami familiari, sui rapporti che si instaurano fra adulti e bambini, sulle dinamiche di inclusione.

Al di sotto del podio troviamo Gianluca Gotto con un romanzo intenso e autentico, che intreccia i temi della solitudine, della salute mentale e della perdita con quelli dell’accettazione di sé, dell’amicizia e della guarigione. Un racconto profondo e quanto mai attuale, arricchito dagli insegnamenti millenari dell’ayurveda, la scienza della vita, che ci invita a partire da noi, da chi siamo veramente, per sciogliere i nodi e tornare a stare bene.

5. Il cerchio dei giorni, K. Follett, Mondadori (Settembre 2025)

Altro bestseller in classifica è l’ultimo romanzo di Ken Follett, in cui l’autore dei record mette in scena un progetto impossibile. Joia sogna di realizzare un’opera senza precedenti: erigere un grande cerchio di pietre, un monumento che unisca le diverse comunità in un vincolo comune e che dia al cielo e alla terra un ordine visibile. L’impresa sembra assurda. Sembra infatti poco razionale sacrificare risorse, uomini e tempo in un’epoca in cui ogni sforzo è necessario per la sopravvivenza quotidiana.

Eppure, attorno al sogno si costruisce la trama del romanzo. Convincere i capi tribù, superare le rivalità fra pastori, agricoltori e cacciatori, affrontare carestie e guerre, domare la natura e la diffidenza.

6. Spera. L’autobiografia, Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Mondadori (Gennaio 2025)

“Spera” è stata la prima autobiografia mai pubblicata da un Papa nella storia. Un’autobiografia completa, la cui stesura ha impegnato gli ultimi sei anni, che procede dai primi del Novecento, con le radici italiane e l’avventurosa emigrazione in America Latina degli avi, per svilupparsi attraverso l’infanzia, gli entusiasmi e i turbamenti della giovinezza, la scelta vocazionale, la maturità, fino a coprire l’intero pontificato e il tempo presente.

il maestro del thriller italiano non poteva mancare nella classifica dei libri più venduti del 2025. Il romanzo inizia in una campagna italiana, in un casale isolato dove il tempo sembra essersi fermato. All’alba, in un silenzio che fa paura, un urlo spezza l’aria: all’interno, una famiglia intera (tre bambini e due genitori) è sparita. C’è un solo sopravvissuto. E, ovviamente, tutti gli occhi puntano su di lui.

Ottavo posto per il romanzo di Andrea Bajani vincitore del Premio Strega 2025. L’opera è il ritratto struggente e lucidissimo di una donna a perdere, che ha rinunciato a tutto pur di essere qualcosa agli occhi del marito, mentre lui tiene lei e i figli dentro un regime in cui possesso e richiesta d’amore sono i lacci di un unico nodo.

In questo suo ultimo libro, Alberto Angela dichiara l’intento: recuperare la vitalità narrativa dell’opera di Cesare, spesso percepita come un testo scolastico e distante. Il volume segue il condottiero dal 58 a.C. lungo le campagne in Gallia, alternando rese storiche, episodi memorabili (ponti, assedi, marce nella neve) e divagazioni antropologiche e geografiche. La scheda editoriale insiste sul ritmo da “serie tv avvincente” e sull’idea di far “sentire la storia da vicino”. Sono le stesse promesse rilanciate dalle librerie, che parlano di viaggio avventuroso, pieno di scoperte.

10. La felicità nei giorni di pioggia, I. Clark, Libreria Pienogiorno (Marzo 2025)

Non mancano sorprese e rivelazione nella classifica dei libri più venduti del 2025. La protagonista di quest’opera è Romany che ha da poco compiuto diciott’anni ed è sul punto di muovere i primi passi nell’età adulta quando si ritrova improvvisamente sola senza sua madre, Angie, l’unico genitore che abbia mai conosciuto, portata via da un male repentino. Nella sua lettera di commiato, consegnata a un avvocato, Angie ha incaricato i suoi più cari amici di prendersi cura della figlia durante il suo ultimo anno di scuola superiore.