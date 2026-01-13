5 libri per migliorarsi da leggere (o rileggere) a gennaio

I libri ci aiutano a comprendere il mondo e noi stessi, ci migliorano, ci salvano. In occasione del nuovo anno, inaugurato ormai da qualche giorno, vorremmo suggerirvi cinque titoli, ciascuno diverso per stile, forma e contenuto, potenti, capaci di instillare una scintilla nel cuore di chi legge: sono romanzi e saggi che interrogano, che propongono un tentativo di contatto con l’io più profondo.

5 libri da leggere (o rileggere) a gennaio per migliorarsi

Scopri i seguenti consigli di lettura: sono letture da leggere (o rileggere) per migliorarsi.

“Oggi sarà bellissimo” di Francesca Biella

Iniziamo con una novità in arrivo in libreria fra qualche giorno: con “Oggi sarà bellissimo”, Francesca Biella regala ai lettori la possibilità di scoprire un ottimo strumento di crescita personale, già molto utilizzato negli ultimi anni da milioni di persone. Si tratta del “journaling”, un termine nuovo per rispolverare l’antica, sana pratica del diario di scrittura.

Declinata in forme più moderne e attuali, la scrittura su un diario personale può davvero fare la differenza nel migliorarsi, nel percorso alla ricerca di un equilibrio stabile e duraturo.

Oggi sarà bellissimo è un journal che raccoglie esercizi pratici e riflessioni per esplorare e migliorare diversi aspetti della vostra vita, dalla gratitudine alla gestione delle abitudini, dal monitoraggio dei livelli di energia al diario delle emozioni. Ma è anche e soprattutto un compagno di viaggio che vi invita a prendervi del tempo per voi stesse.

Vi porterà a riconoscere e apprezzare le piccole gioie quotidiane e a costruire routine che vi supportino nel raggiungimento dei vostri sogni, aiutandovi a gestire lo stress e a mantenere la vostra quotidianità in equilibrio. Una risorsa preziosa nel vostro cammino verso una vita più serena e luminosa.

“Alice ancora non lo sa” di Carlotta Fruttero

Passiamo a un romanzo forte, intimo e profondo, che racconta la storia di una risalita: la vita non è sempre clemente. A volte cadiamo e ci sembra di non poter più andare avanti, di non riuscire mai più a rivedere la luce. “Alice ancora non lo sa” può aiutare chiunque vi si approcci a credere nella bellezza imprevedibile della vita, e in se stessi, per ricominciare a sperare.

Alice sta per perdere la casa di famiglia in cui è cresciuta e vive, ma è determinata a battersi perché ciò non accada. Per continuare a lottare però deve fare i conti con il passato. La sua vita, le sue scelte: specialmente una, quella che dieci anni prima le ha completamente rivoluzionato l’esistenza.

Alice è sempre stata una sognatrice, ama le fiabe, crede nel principe azzurro e nel lieto fine e quando incontra Lui pensa di aver finalmente trovato le risposte che cerca. Si lascia travolgere dai sentimenti, dimentica il buonsenso e si butta anima e cuore in un’avventura che rischia di annientarla.

Poteva agire diversamente? È stata tutta colpa sua? Eppure amore c’è stato, non è accaduto tutto invano se ora Alice ha il coraggio di ripercorrere il cammino che l’ha portata fino a qui; un cammino segnato da ricordi dolorosi ma che le consentirà di diventare più consapevole e forte.

“Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera” di Guendalina Middei

Avreste mai pensato che i classici della letteratura – sì, proprio quei libri, spesso enormi, che teniamo in libreria a impolverarsi per paura che siano troppo pesanti da digerire – possono aiutarci a crescere, a comprendere di più di noi stessi e a migliorarci? Il saggio di Guendalina Middei mira proprio a far nascere questa consapevolezza nei lettori che hanno la fortuna di imbattervisi.

Un libro davvero interessante, creativo, positivo e illuminante, perfetto per iniziare il nuovo anno con la giusta intenzione.

Guendalina Middei ci accompagna, con passione e originalità, alla scoperta di nove giganti della letteratura e, superando l’idea che serva una cultura enciclopedica per comprenderli e amarli, ci contagia con il desiderio irresistibile di leggerli. Leopardi, Tolstoj, Manzoni, Mann, Kafka, Dostoevskij, Austen, Tomasi di Lampedusa e Orwell rivelano le illusioni in cui siamo irretiti e ci danno strumenti di straordinaria modernità per vivere in un presente incerto.

In questo viaggio attraverso alcuni dei loro capolavori, Guendalina Middei presta ascolto alle voci che, come magiche zattere, si levano dalle loro pagine, alla ricerca di quelle stelle polari che indicano la rotta in questa strana cosa che si chiama esistenza.

Nei personaggi, che si muovono tra gli inciampi, le emozioni e la ricerca di un senso profondo, l’autrice sente risuonare le tante domande che bruciano dentro di noi.

“A proposito del senso della vita” di Vito Mancuso

Fra i libri perfetti da leggere a inizio anno per migliorarsi vi suggeriamo anche “A proposito del senso della vita”, un’intensa riflessione di Vito Mancuso che mira all’autoanalisi attraverso la chiave dell’essenza: ciascuno di noi sa, più o meno, cosa vuole, nell’immediato e nel proprio futuro. Sappiamo, però, chi siamo, e chi vogliamo essere?

Nella grave crisi in cui siamo immersi, necessitiamo continuamente di avversari per definire le nostre identità, e spesso ci scopriamo nemici addirittura di noi stessi, in una sorta di permanente guerra interiore.

La filosofia di Vito Mancuso è un’àncora preziosa in questi tempi difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza, e ci insegna come il senso e la direzione della nostra vita su questa Terra vadano ricostruiti a piccoli passi, giorno dopo giorno, nella consapevolezza di trovarci al cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi.

“Ruvido umano” di Mariangela Gualtieri

Infine, un libro prezioso per iniziare il nuovo anno riscoprendo la bellezza inestimabile che ci circonda ogni giorno: dalla natura all’amore, dal nostro corpo al tempo, alle nostre comunità. Con la sua ultima raccolta, “Ruvido umano”, Mariangela Gualtieri guida i suoi lettori in un emozionante viaggio nella nostra umanità.

Più che negli altri suoi libri, qui Mariangela Gualtieri ci parla della fine, che è fine dei singoli corpi, fine delle «maschere», ma anche continuità della vita. Modulando la sua voce tra durezze e dolcezze, incanti e disincanti, il suo è un invito all’attenzione e all’ascolto del visibile e dell’invisibile.