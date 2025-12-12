Libri da regalare a Natale ai lettori impossibili

Natale è il periodo in cui tutti controllano le classifiche e scelgono di acquistare uno dei bestseller in vetrina, perché “piace a tutti”; tuttavia esiste un’altra strada per colpire con un libro (molto più divertente): quella dei libri curiosi, strani, diversi, difficili da incasellare… quei volumi che non stanno mai nella categoria giusta, che mescolano storia e umorismo, scienza e comicità, enigma e narrativa, e che proprio per questo diventano regali memorabili, capaci di accendere conversazioni a tavola e sfide tra amici sul divano.

Libri perfetti per i lettori “impossibili”

Chi ha già letto tutto, chi è allergico ai romanzi d’amore, chi cambia genere ogni mese, chi preferisce mettere alla prova il cervello invece di perdersi in una trama lineare, è davvero difficile da stupire a Natale. Regalare un libro a un lettore simile è davvero difficile, ma non impossibile.

“Medioevo proibito. Peccati e penitenze di un’epoca (non troppo) buia” di Daniela Tedone

Daniela Tedone, nota online come @lastoriaperted, con “Medioevo proibito. Peccati e penitenze di un’epoca (non troppo) buia” ci porta nel lato più umano – e spesso esilarante – del Medioevo. Altro che solo crociate e castelli: il cuore del libro sono i piccoli e grandi vizi della gente comune e il modo in cui la Chiesa cercava di imbrigliarli attraverso i libri penitenziali, veri e propri tariffari del peccato.

Partendo da queste fonti, l’autrice ricostruisce cosa fosse considerato peccato, quali penitenze venissero prescritte e che immagine di società ne emerge. Si passa dai peccati sessuali alle accuse di stregoneria, dal furto all’omicidio, fino ai vizi di gola ed ebbrezza. Il risultato è un mosaico vivacissimo di abitudini, manie, trasgressioni e punizioni, raccontato con un tono divulgativo brillante, pieno di aneddoti che strappano spesso un sorriso proprio perché ci somigliano più di quanto immaginiamo.

Il Medioevo che ne esce non è l’epoca monolitica e cupa dei manuali scolastici, ma un mondo rumoroso, contraddittorio, sorprendentemente vicino a noi: uomini e donne che cercano di aggirare le regole, preti che devono decidere quante preghiere valgono un adulterio o una bestemmia, comunità che usano il peccato per controllare i corpi e le coscienze.

È un regalo perfetto per chi ama la storia ma si annoia con i saggi troppo accademici, per chi va matto per curiosità d’epoca e per chi vuole scoprire che cosa, nei secoli bui, fosse davvero considerato “troppo”. Dopo averlo letto, sarà difficile non guardare con altri occhi sia il Medioevo sia le nostre idee di morale.

“Seghe mentali cosmiche. Spazio-tempo, buchi neri e altri onanismi astrofisici” a cura di Barbascura X

Se avete in famiglia o tra gli amici qualcuno che passa le serate a guardare documentari sull’universo ma ride alle battute peggiori di internet, questo è il regalo che tiene insieme entrambe le cose. Barbascura X, chimico, divulgatore e intrattenitore, firma il quarto volume della collana “Il satiro scientifico” trasformando le sue classiche elucubrazioni cosmiche in una vera e propria rivista pop di astrofisica.

L’idea è semplice e geniale: scegliere un tema enorme – in questo caso il cosmo – e farlo a pezzi con l’aiuto di divulgatori, scienziati e comici, ognuno con un pezzo a tema scritto nel modo più smaccatamente pop possibile. Ne esce una raccolta di articoli che parla di buchi neri, spazio-tempo, wormhole, materia oscura e dimensioni extra come se fossero argomenti da bar, senza però sacrificare la correttezza scientifica.

Il linguaggio è esplicitamente sopra le righe, pieno di metafore spudorate, dialoghi immaginari e battute al vetriolo: non è un libro per chi si scandalizza facilmente, ma è perfetto per chi si annoia davanti alla divulgazione classica e ha bisogno di una voce irriverente per appassionarsi all’astrofisica.

“Seghe mentali cosmiche” è un regalo curioso perché riesce a trasformare concetti complessi in aneddoti memorabili, facendo sentire il lettore parte di una chiacchierata tra amici particolarmente nerd. Ideale per chi ama il lato più folle del web, i podcast scientifici e le risate intelligenti, è il volume da mettere sotto l’albero a chi vuole sentirsi minuscolo di fronte all’universo, ma con un sorriso storto sulle labbra.

“Il giudizio di Salomone” di John Finnemore

“Il giudizio di Salomone” è il regalo perfetto per l’amico che non ha paura di impazzire su un enigma per settimane. Nato sulla scia del cult La mascella di Caino, il libro è un vero e proprio puzzle letterario: John Finnemore, durante i mesi della pandemia, si mette alla prova con il rompicapo ideato da Torquemada nel 1934, lo risolve e decide di creare un nuovo mistero altrettanto impossibile.

Il lettore si ritrova davanti a dieci omicidi, sparsi in tempi e luoghi diversi, e a un caso centrale: il corpo di una persona pugnalata viene rinvenuto nello studio di una casa che non è la sua, chiusa dall’interno, senza arma, assassino né movente.

Le pagine non vanno semplicemente lette, ma smontate e ricomposte: tra l’ordine solo apparentemente casuale dei capitoli e gli indizi disseminati tra le righe, chi legge deve ricostruire la sequenza degli eventi, identificare vittime e colpevoli e trovare il filo che lega tutti e dieci i delitti.

Un’esperienza di lettura interattiva, che assomiglia più a una lunga partita a Cluedo che a un giallo tradizionale, e che metterà alla prova anche i fan più temprati dei libri-gioco e dei misteri alla “La mascella di Caino”. Perfetto per chi ama le sfide impossibili, gli enigmi logici e i regali di Natale che continuano a farsi pensare molto dopo aver chiuso l’ultima pagina.

“501 quiz sulla lingua italiana” di Saro Trovato

Questo volume dalla struttura apparentemente semplice è è il classico regalo che finisce per passare di mano in mano durante le feste, tra sfide in salotto e discussioni accese su accenti, congiuntivi e modi di dire. Ideato da Saro Trovato, fondatore di Libreriamo, raccoglie 501 domande a scelta multipla che attraversano tutto l’universo dell’italiano: dalla grammatica alla sintassi, dai dialetti alle etimologie, fino alle opere e alle vite dei grandi scrittori, con qualche incursione nelle figure retoriche e nella storia della nostra letteratura.

Perfetto per l’uso “da tavolo”: si può procedere in ordine, mettere alla prova il proprio livello di conoscenza come se fosse un esame non troppo serio, oppure aprire a caso e lanciare la sfida al resto della famiglia.

A rendere il tutto più autorevole e, insieme, più giocoso, c’è la prefazione di Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca, che sigilla il volume come un piccolo scrigno di cultura popolare e alta allo stesso tempo.

È un libro curioso perché unisce il piacere del quiz alla voglia di sentirsi, almeno per un attimo, maestri di italiano: scopriamo quanto ricordiamo davvero delle nozioni scolastiche, ma anche quanto la lingua viva sia cambiata, si sia contaminata, abbia accolto neologismi e straniamenti.

Perfetto per appassionati di libri e di parole, per studenti, insegnanti o semplicemente per chi ama correggere gli errori degli altri in chat, “501 quiz sulla lingua italiana” è un regalo natalizio intelligente e leggero, che promette risate, piccole umiliazioni e molte soddisfazioni grammaticali.

“Codice enigma” di Iacopo Cellini

Per chi ama i rompicapi più dei segnalibri, “Codice Enigma” di Iacopo Cellini è il regalo di Natale perfetto. Ispirato allo storico scontro tra crittografi e nazisti durante la Seconda guerra mondiale, il libro mescola romanzo storico e gioco enigmistico: i nazisti stanno preparando un devastante bombardamento sull’Inghilterra e l’unica speranza degli Alleati è decifrare un lunghissimo messaggio in codice inviato ai militari italiani.

Al centro della storia ci sono Eleonora Greco, affascinante spia italiana, e Marco Bellini, elegante agente infiltrato negli uffici tedeschi. Lei riesce a recuperare i documenti cifrati pagando un prezzo altissimo, lui mette in gioco la propria vita per trovare la chiave del messaggio. Ma a poter davvero cambiare il corso della guerra è il lettore: solo risolvendo gli enigmi disseminati tra le pagine – anagrammi, codici, indizi nascosti nel testo e nei dettagli grafici – si arriverà a identificare vittime, assassini, luoghi dei dieci omicidi e soprattutto il piano segreto che può ribaltare le sorti del conflitto.

Più che da “leggere”, “Codice Enigma” è un libro da affrontare armati di matita, pazienza e spirito competitivo. Perfetto per chi ha amato “La mascella di Caino”, per gli appassionati di escape room e per chi, a Natale, preferisce mettere alla prova il cervello invece di limitarsi a scartare pacchetti.