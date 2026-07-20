Tantissimi libri saranno disponibili questa settimana di luglio, accanto ai grandi nomi internazionali trovano sempre più spazio romanzi che mescolano i generi, costruendo storie capaci di soddisfare pubblici diversi. Il fantasy continua a essere uno dei motori del mercato, soprattutto nelle sue declinazioni romantiche e dark, mentre il thriller si divide fra suspense classica, misteri…

Tantissimi libri saranno disponibili questa settimana di luglio, accanto ai grandi nomi internazionali trovano sempre più spazio romanzi che mescolano i generi, costruendo storie capaci di soddisfare pubblici diversi. Il fantasy continua a essere uno dei motori del mercato, soprattutto nelle sue declinazioni romantiche e dark, mentre il thriller si divide fra suspense classica, misteri ironici e grandi ritorni del noir americano.

Non mancano però romanzi letterari che guardano alla memoria, al viaggio e all’identità, insieme a storie d’amore ambientate nelle località più suggestive dell’estate italiana.

10 Libri in uscita dal 20 al 26 Luglio 2026

“Alberi dalle mele d’oro”, Scarlett St. Clair, Traduzione di Rossella Pinto, Ne/oN

Scarlett St. Clair torna con un nuovo romantasy che rilegge la fiaba di Cenerentola attraverso atmosfere gotiche, magia oscura e una relazione costruita sul trope enemies to lovers. La protagonista Samara, cresciuta sotto la tirannia dei fratelli, viene trascinata in un mondo popolato da maledizioni, creature magiche e antiche rivalità, dove il misterioso principe Lore sostiene che soltanto lei possa spezzare un incantesimo che dura da anni.

L’autrice continua a puntare su una formula che unisce tensione romantica, worldbuilding e personaggi moralmente ambigui, elementi che hanno conquistato i lettori delle sue opere precedenti. È una lettura pensata per chi ama i fantasy in cui la componente sentimentale è tanto importante quanto quella avventurosa.

“Assassinio sul Phoenix Express”, Riley Sager, TimeCrime

Riley Sager cambia ancora scenario ma non rinuncia ai suoi meccanismi narrativi preferiti. Questa volta il cuore del romanzo è un treno diretto verso Chicago, sul quale Anna Matheson organizza una sofisticata vendetta contro coloro che, anni prima, hanno distrutto la sua famiglia.

Quando uno dei passeggeri viene assassinato, il piano iniziale si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Il romanzo omaggia i grandi mystery ferroviari della tradizione, ma li rilegge con il ritmo serrato e i continui colpi di scena che hanno reso Sager uno degli autori di thriller più letti degli ultimi anni.

“Destino letale. Between Two Kings”, Lindsay Straube, Traduzione di Valentina Legnani, Newton Compton Editori

Secondo capitolo della serie iniziata con Baci al veleno, il romanzo riporta il lettore in un continente attraversato da guerre, magia proibita e tensioni politiche.

Tem scopre di appartenere a una stirpe antica e si ritrova divisa fra due sovrani, mentre il legame che la unisce a Leo rischia di alterare gli equilibri dell’intero regno. Intrighi di corte, romanticismo e creature leggendarie si fondono in una storia che punta tanto sull’epica quanto sulla costruzione dei rapporti fra i personaggi.

“Fortress of Ambrose”, J. Elle, Fanucci Editore

Con questo nuovo capitolo della serie House of Marionne, J. Elle amplia ulteriormente il proprio universo fantasy. Tradimenti, magia e lotte di potere fanno da sfondo alla storia di Quell e Jordan, costretti a scegliere fra il destino personale e quello dell’intero mondo magico.

L’autrice costruisce un fantasy ricco di tensione emotiva e conflitti morali, nel quale il romance si intreccia continuamente con la crescita dei protagonisti.

“Max, Mischa e l’offensiva del Tet”, Johan Harstad, Traduzione di Sara Culedu e Maria Valeria Davino, Sellerio

Considerato uno dei romanzi più importanti della narrativa scandinava contemporanea, arriva finalmente in Italia una storia monumentale che attraversa oltre trent’anni di vita.

Harstad racconta l’emigrazione, la memoria familiare, il teatro, la guerra del Vietnam e il difficile rapporto con il concetto di casa. È un libro ambizioso, costruito con un respiro quasi cinematografico, destinato ai lettori che cercano romanzi di grande spessore letterario.

“Ogni volta che vado in vacanza, qualcuno muore“, Catherine Mack, Leone Editore

Uno dei cozy mystery più curiosi dell’estate porta il lettore fra Roma, la Costiera Amalfitana e un tour promozionale che si trasforma in una serie di omicidi.

La protagonista Eleanor Dash è una celebre scrittrice di gialli che decide di eliminare il protagonista della propria serie letteraria. Qualcuno, però, sembra voler trasformare quella trama in realtà. Ironia, dialoghi brillanti e ambientazioni italiane rendono questo romanzo una lettura ideale per chi ama i misteri dal tono leggero senza rinunciare alla suspense.

“Opisanie świata, o il libro delle meraviglie”, Veronica Stigger, Traduzione di Nicola Biasio, Edicola Ediciones

Un viaggio dalla Polonia al Brasile, alle soglie della Seconda guerra mondiale, diventa il punto di partenza per un romanzo che riflette sul desiderio umano di conoscere il mondo.

Tra elementi surreali, incontri improbabili e suggestioni che richiamano il realismo magico sudamericano, Veronica Stigger costruisce una storia dedicata all’avventura, alla memoria e alla capacità della narrazione di conservare ciò che rischia di andare perduto.

“Parker e i diamanti neri”, Richard Stark, TimeCrime

Torna Parker, il criminale creato da Donald E. Westlake sotto lo pseudonimo Richard Stark e diventato una vera icona dell’hard boiled americano.

Questa volta il colpo riguarda un enorme tesoro in diamanti nascosto a Manhattan da un colonnello africano corrotto. Azione, dialoghi secchi e personaggi moralmente ambigui fanno di questo romanzo un classico esempio di noir americano, tanto da aver influenzato registi come Quentin Tarantino.

“Appuntamento a Portofino”, Francesca Pascal, Newton Compton Editori

Le atmosfere della Riviera ligure fanno da sfondo a una storia d’amore estiva che mette al centro seconde possibilità e rinascita personale.

Damiano, ex gestore di un albergo, incontra Lavinia, arrivata in vacanza con la figlia. Tra spiagge, tramonti e giornate sul mare nasce un sentimento che costringerà entrambi a confrontarsi con il proprio passato. È una lettura pensata per chi cerca un romance contemporaneo dall’atmosfera rilassante e romantica.

“Delitto al concerto di mezz’estate”, Antonio Lanzetta, Newton Compton Editori

Antonio Lanzetta inaugura una nuova serie investigativa ambientata in Costiera Amalfitana.

La veterinaria Eva Starace salva il cane di una celebre violinista poche ore prima che quest’ultima venga trovata assassinata. Coinvolta suo malgrado nelle indagini, decide di affiancare un’improbabile squadra di investigatori amatoriali per ricostruire la verità. Il risultato è un giallo che alterna mistero, umanità e un’ambientazione mediterranea particolarmente suggestiva.