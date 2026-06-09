Libri in uscita dall’8 al 14 giugno 2026: 10 novità da non perdere tra fantasy, thriller, romanzi storici

l libri in uscita questa settimana di Giugno sono ricchi di sorprese. In libreria si potrà trovare una selezione sorprendentemente varia di storie capaci di attraversare generi e sensibilità diverse. Si passa dalle atmosfere rarefatte e visionarie della narrativa letteraria internazionale alle tensioni del thriller psicologico, dalle corti della Corea del XVI secolo agli inferi…

l libri in uscita questa settimana di Giugno sono ricchi di sorprese. In libreria si potrà trovare una selezione sorprendentemente varia di storie capaci di attraversare generi e sensibilità diverse.

Si passa dalle atmosfere rarefatte e visionarie della narrativa letteraria internazionale alle tensioni del thriller psicologico, dalle corti della Corea del XVI secolo agli inferi reinventati dal romantasy contemporaneo.

Non mancano i grandi nomi già amati dai lettori, come B.A. Paris e Piergiorgio Pulixi, accanto a nuove voci che esplorano il rapporto tra memoria, identità, tecnologia e destino.

I libri in uscita dall’8 al 14 giugno 2026

“Air”, di Christian Kracht, La nave di Teseo

Christian Kracht torna con un romanzo che sembra muoversi sul confine tra realtà e sogno, costruendo un racconto che sfugge alle classificazioni più semplici. Il protagonista, Paul, è un interior designer svizzero che vive in una piccola isola scozzese, lontano dal rumore del mondo. La sua esistenza è scandita dalla solitudine, dal paesaggio e da una routine apparentemente immutabile.

Tutto cambia quando riceve un incarico insolito: trovare il bianco perfetto per una gigantesca struttura in Norvegia. Quella che sembra una missione professionale si trasforma però in qualcosa di molto diverso. Paul scompare e il romanzo apre una seconda linea narrativa ambientata in un mondo remoto fatto di ghiaccio, pietra e superstizioni, dove una giovane donna si trova coinvolta nell’arrivo di uno straniero misterioso.

Kracht costruisce un racconto che intreccia fantasy, avventura, allegoria e riflessione esistenziale. Al centro della storia emergono domande profonde sul senso dell’identità, sui confini tra civiltà differenti e su ciò che siamo davvero disposti a difendere quando tutto ciò che conosciamo viene messo in discussione.

“La bambina del fiume”, di Patti Callahan Henry, Piemme

Nel 1939 Hazel e la piccola Flora vengono allontanate da Londra per sfuggire all’ombra della guerra. In un villaggio affacciato sul Tamigi trovano rifugio in una quotidianità sospesa, fatta di libri, racconti e immaginazione. Per proteggere la sorella dalla paura, Hazel inventa Whisperwood, un regno segreto nel quale nascondersi quando la realtà diventa troppo difficile da affrontare. Poi Flora scompare.

Vent’anni più tardi Hazel lavora in una libreria antiquaria e continua a convivere con quella ferita mai rimarginata. L’arrivo di un libro illustrato che racconta proprio il mondo immaginario creato per la sorella riapre però una vicenda che sembrava sepolta per sempre.

Patti Callahan Henry intreccia memoria, perdita, letteratura e mistero in un romanzo che parla del potere delle storie e del loro ruolo nella costruzione della nostra identità. L’atmosfera richiama le grandi narrazioni che fondono storia e magia, offrendo una riflessione delicata sul rapporto tra immaginazione e sopravvivenza emotiva.

“La colpevole”, di B.A. Paris, Nord

B.A. Paris torna a fare ciò che le riesce meglio: insinuare il dubbio nella mente del lettore.

Nell Masters vive con la sensazione costante di essere osservata. Telefonate mute, presenze inquietanti e segnali apparentemente casuali la convincono che qualcuno stia seguendo ogni suo passo. Il motivo potrebbe nascondersi in un episodio avvenuto quattordici anni prima, quando assistette a una scena che avrebbe cambiato la sua vita per sempre.

Una ragazza venne trovata morta e la testimonianza di Nell non fu presa sul serio. Eppure lei è sempre stata convinta di aver visto il colpevole.

Il romanzo si muove sul terreno tipico dell’autrice: segreti, paranoia, memorie inaffidabili e minacce invisibili. La domanda che accompagna il lettore fino all’ultima pagina è semplice e terribile allo stesso tempo: Nell è davvero in pericolo oppure sta diventando vittima delle proprie ossessioni?

“A Crane Among Wolves. La speranza è pericolosa, l’amore è letale”, di June Hur, Officina di Hank

June Hur trasporta il lettore nella Corea del 1506, durante il regno del tirannico Yeonsan.

Iseul parte per salvare la sorella rapita dal sovrano, mentre il principe Daehyun sogna di porre fine alle atrocità del fratellastro e liberare il popolo da un potere brutale. Le loro strade finiscono per incrociarsi in una lotta che mescola politica, amore, vendetta e speranza.

L’autrice ricostruisce un periodo storico reale attraverso una trama che alterna suspense e sentimento. Le atmosfere di corte convivono con intrighi, alleanze pericolose e ribellioni destinate a cambiare il destino di un regno.

Chi ama i romanzi storici orientali troverà una storia ricca di tensione narrativa e personaggi costretti a scegliere continuamente tra il dovere e il cuore.

“Cuore di demone. For Whom the Belle Tolls”, di Jaysea Lynn, Mondadori

Lily muore e scopre che l’aldilà non è affatto come lo immaginava.

Tra divinità, creature magiche e anime in cerca di una seconda occasione, la protagonista si accorge presto che il luogo più interessante non è il paradiso, bensì l’inferno. Qui incontra Bel, un affascinante generale dei demoni con cui sviluppa un rapporto destinato a diventare qualcosa di molto più profondo.

Jaysea Lynn costruisce un romantasy ironico e originale, dove l’aldilà assume i contorni di una società organizzata e sorprendentemente familiare. Al centro della vicenda c’è una storia d’amore che si intreccia con una minaccia capace di mettere in pericolo l’equilibrio di tutti i regni ultraterreni.

Il risultato è una lettura che unisce romance, fantasy e umorismo, ideale per chi cerca atmosfere leggere senza rinunciare all’avventura.

“Abyss”, di Antonietta Iannone, Triskell Edizioni

Ethan Wells è un uomo spezzato dal passato. Harmony Cohen è la ragazza che anni prima gli ha salvato la vita. Quando il destino li riporta l’uno davanti all’altra, le circostanze sono tutt’altro che romantiche.

Ethan è coinvolto in affari pericolosi e accetta un incarico criminale che lo costringe a rapire proprio Harmony. Da quel momento prende forma una storia che mescola suspense, redenzione e sentimenti irrisolti.

Il romanzo lavora molto sulla dimensione emotiva dei personaggi, sulle ferite che continuano a influenzare il presente e sulla possibilità di trovare una via d’uscita anche quando tutto sembra perduto. Una lettura intensa che unisce dark romance e tensione narrativa.

“Adrenalina”, di Alberto Cassani, Baldini+Castoldi

Roma, estate. Un uomo esperto di comunicazione vede la propria esistenza sconvolta dopo l’incontro con una donna misteriosa.

Da una notte apparentemente insignificante nasce una spirale di eventi che lo costringe a fuggire fino alla Namibia, attraversando deserti, miniere e territori nei quali realtà e finzione sembrano confondersi continuamente.

Cassani costruisce un thriller che gioca con il tema della manipolazione e del controllo, interrogandosi sul peso delle parole e sulla fragilità delle nostre certezze. Un viaggio fisico e psicologico che si trasforma in una riflessione sul destino e sulle narrazioni che costruiamo per dare senso alla nostra vita.

“Anime trasparenti. La prima indagine dell’ispettore Miranda”, di Daniele Bresciani, Bompiani

Milano è il teatro di un’indagine che collega apparentemente tre casi senza alcun legame.

L’ispettore Dario Miranda, uomo schivo e amante degli animali, decide di approfondire una serie di morti archiviate troppo rapidamente. Seguendo una pista sempre più inquietante, si ritrova a esplorare il lato oscuro della città e le dinamiche del dark web.

Daniele Bresciani costruisce un noir contemporaneo che unisce atmosfera, critica sociale e tensione investigativa. Miranda è un protagonista lontano dagli stereotipi del detective infallibile e proprio per questo particolarmente credibile.

“L’appuntamento”, di Piergiorgio Pulixi, SEM

Un uomo e una donna siedono allo stesso tavolo. Potrebbe sembrare l’inizio di una storia d’amore. Invece è l’inizio di un gioco di potere.

Pagina dopo pagina, Piergiorgio Pulixi trasforma una semplice cena in un confronto psicologico sempre più feroce. Domande, silenzi, provocazioni e confessioni diventano strumenti di controllo in un duello che mette a nudo desideri, paure e fragilità.

Più che sulla suspense tradizionale, il romanzo lavora sulla tensione emotiva e sull’ambiguità dei rapporti umani. Un thriller psicologico costruito quasi interamente attraverso il dialogo e la manipolazione, che dimostra ancora una volta la capacità dell’autore di tenere il lettore in costante equilibrio.

“Artificiale”, di Guido Tortorella, Baldini+Castoldi

Nel 2028 Diego riceve una proposta impossibile da ignorare: un’azienda specializzata in intelligenze artificiali ha ricreato suo padre, il celebre Cino Tortorella.

Quella che sembra una straordinaria opportunità si trasforma presto in una riflessione dolorosa sul lutto, sulla memoria e sui limiti della tecnologia. Diego ritrova una figura identica all’uomo che ha perso, ma si accorge che il desiderio di recuperare il passato può diventare una prigione.

Guido Tortorella immagina un futuro molto vicino al nostro e affronta uno dei temi più dibattuti del presente: fino a che punto siamo disposti a spingerci pur di non perdere chi amiamo? Tra fantascienza, ironia e commozione, il romanzo propone una riflessione attuale sul rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale.