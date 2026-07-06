10 libri in uscita dal 6 al 12 luglio 2026

I libri in uscita a luglio, questa settimana, mettono insieme alcuni dei nomi più importanti della narrativa internazionale e diverse novità italiane destinate ad attirare l’attenzione dei lettori. Accanto al ritorno di autori amatissimi come Jeffery Deaver e Pierre Lemaitre trovano spazio romanzi che attraversano registri molto diversi: dall’horror contemporaneo al romance fantasy, passando per…

I libri in uscita a luglio, questa settimana, mettono insieme alcuni dei nomi più importanti della narrativa internazionale e diverse novità italiane destinate ad attirare l’attenzione dei lettori. Accanto al ritorno di autori amatissimi come Jeffery Deaver e Pierre Lemaitre trovano spazio romanzi che attraversano registri molto diversi: dall’horror contemporaneo al romance fantasy, passando per il thriller psicologico, la narrativa familiare e il giallo italiano.

Se cercate una lettura per le vacanze o semplicemente volete scoprire cosa arriverà sugli scaffali nei prossimi giorni, ecco dieci uscite da tenere d’occhio.

10 libri in uscita a luglio da tenere d’occhio

La settimana dal 6 al 12 luglio propone un’offerta estremamente varia. Chi ama il thriller troverà due firme di primo piano come Jeffery Deaver e Pierre Lemaitre, mentre gli appassionati di suspense psicologica potranno scegliere tra La casa dell’estate e Cose di famiglia. Sul fronte fantasy romance spicca invece il ritorno della dilogia di Brigitte Knightley, mentre Bury Your Gays rappresenta probabilmente il titolo più originale e discusso della settimana grazie alla sua capacità di fondere horror, satira e riflessione sulla rappresentazione queer. Anche la narrativa italiana si presenta con diverse novità interessanti, dai gialli di Sara D’Amario e Valentina Barzago fino al romance criminale di Bia Clay, offrendo letture adatte a gusti molto diversi proprio all’inizio della stagione estiva.

“Affari di sangue” di Jeffery Deaver, Rizzoli

Jeffery Deaver torna con una raccolta di tredici racconti che rappresenta quasi un viaggio attraverso tutta la sua produzione. Alcune storie riportano in scena personaggi iconici come Lincoln Rhyme e Colter Shaw, mentre altre esplorano nuovi scenari che spaziano dalla spy story al thriller psicologico.

Serial killer, archeologia, complotti politici, indagini letterarie e misteri apparentemente impossibili convivono in un volume costruito sul ritmo e sui continui colpi di scena. È il libro ideale per chi ama le narrazioni brevi ma capaci di sorprendere fino all’ultima pagina.

“Le belle promesse” di Pierre Lemaitre, Mondadori

Con questo romanzo Pierre Lemaitre conclude la tetralogia dedicata alla Francia del secondo dopoguerra. Ambientato nella Parigi del 1963, il libro segue le vicende di Jean Pelletier, trasformato in eroe nazionale dopo aver salvato un neonato da un’esplosione.

Dietro l’immagine pubblica dell’uomo, però, si nasconde un sospetto devastante: suo fratello è convinto che possa essere il serial killer rimasto impunito per anni. Lemaitre intreccia così dramma familiare, trasformazioni sociali e romanzo storico, raccontando anche la nascita della modernità francese.

“Un amuleto per i giorni felici” di Kaye Gibbons, La Nuova Frontiera

Tre generazioni di donne, una casa nella Carolina del Nord e oltre trent’anni di storia americana fanno da sfondo a uno dei romanzi più attesi dell’estate.

Charlie Kate, Sophia e Margaret costruiscono una famiglia fuori dagli schemi attraversando la Grande Depressione e la Seconda guerra mondiale. Più che un semplice romanzo storico, quello di Kaye Gibbons è una riflessione sulla solidarietà femminile, sulla maternità e sulla capacità di ricominciare anche nei momenti più difficili.

“Bury Your Gays” di Chuck Tingle, Ne/oN

Dopo il successo internazionale, arriva finalmente anche in Italia uno dei romanzi horror più discussi degli ultimi anni.

Il protagonista è uno sceneggiatore di Hollywood a cui viene chiesto di sacrificare i personaggi queer della propria serie televisiva per ragioni commerciali. Quando si rifiuta, i mostri creati nei suoi film iniziano letteralmente a perseguitarlo.

Chuck Tingle costruisce un horror che utilizza il soprannaturale per parlare di rappresentazione, industria dell’intrattenimento e discriminazione, senza rinunciare alla tensione e al divertimento.

“La casa dell’estate” di Keri Beevis, Piemme

Una villa di famiglia, un omicidio irrisolto, un diario nascosto e ricordi che forse non sono mai stati davvero affidabili.

Keri Beevis costruisce un thriller psicologico nel quale il passato torna continuamente a modificare il presente. La protagonista Lana scopre infatti nuovi elementi sull’assassinio della sorella avvenuto quasi vent’anni prima e si rende conto che forse la persona condannata non è il vero colpevole.

Il romanzo gioca soprattutto sui temi della memoria, del senso di colpa e dei segreti familiari.

“Cose di famiglia” di Sara B. Elfgren, Marsilio

Sara B. Elfgren firma uno dei thriller psicologici più intensi della stagione.

Una donna torna sull’isola dove ha trascorso l’infanzia per ritrovare la sorella con cui aveva interrotto ogni rapporto. Quello che dovrebbe essere un tentativo di riconciliazione si trasforma rapidamente in una spirale di tensione, vecchie ferite e violenza domestica.

Il romanzo racconta quanto possa essere complesso spezzare i legami tossici e quanto il passato continui a influenzare il presente.

“Cosa (non) fare quando ami il nemico” di Brigitte Knightley, Giunti

Secondo e conclusivo capitolo della dilogia fantasy romance che ha conquistato moltissimi lettori.

Aurienne, guaritrice, e Osric, assassino appartenente all’ordine dei seith, sono ormai uniti da un legame che va ben oltre la necessità. Mentre cercano di fermare una misteriosa organizzazione pronta a conquistare il potere, devono anche fare i conti con un sentimento che rischia di compromettere ogni equilibrio.

Un enemies to lovers che unisce magia, mistero e una componente romantica sempre più centrale.

“Appuntamenti al buio e omicidi alla luce del sole” di Sara D’Amario, Newton Compton

Una protagonista fuori dagli schemi inaugura una nuova serie gialla tutta italiana.

Cristina Garello è un medico di base che si ritrova improvvisamente a crescere una neonata e, quasi senza volerlo, a indagare su un omicidio. Tra appuntamenti sentimentali disastrosi, segreti di provincia e personaggi eccentrici nasce un giallo leggero che punta molto sull’ironia e sulla simpatia della protagonista.

“Deadly Heartbeats. Battiti mortali” di Bia Clay, Sperling & Kupfer

Crime romance, tensione e attrazione si incontrano nel nuovo romanzo di Bia Clay.

Victoria appartiene all’élite di Seattle, mentre Christopher domina il quartiere più pericoloso della città. Costretti a convivere per ragioni di sicurezza, i due scoprono che dietro l’odio iniziale si nasconde un’attrazione difficile da ignorare.

Il romanzo combina romance, suspense e dinamiche criminali, rivolgendosi ai lettori che apprezzano le storie d’amore ad alta intensità emotiva.

“Fortuna Fatali e il teorema del calesse” di Valentina Barzago, Sonzogno

Dopo un misterioso omicidio avvenuto quindici anni prima, la detective Fortuna Fatali viene chiamata a riaprire un caso che sembrava definitivamente chiuso.

Tra piccoli paesi di provincia, superstizioni, testimoni scomparsi e vecchi rancori, Valentina Barzago costruisce un giallo che mescola ironia e investigazione, affidando gran parte del fascino del romanzo alla personalità della protagonista.