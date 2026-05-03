I libri in uscita questa settimana sono attraversati da una tensione sotterranea che li rende impossibili da ignorare. Non raccontano semplicemente delle storie, ma mettono in scena fratture: tra passato e presente, tra ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati. Ogni romanzo sembra nascere da una domanda irrisolta, da una ferita ancora aperta,…

I libri in uscita questa settimana sono attraversati da una tensione sotterranea che li rende impossibili da ignorare. Non raccontano semplicemente delle storie, ma mettono in scena fratture: tra passato e presente, tra ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati. Ogni romanzo sembra nascere da una domanda irrisolta, da una ferita ancora aperta, da un potere che si esercita e si perde.

Dalle corti antiche alle città contemporanee, dai drammi familiari alle indagini più oscure, emerge un filo comune: la necessità di guardare dentro ciò che spesso si preferisce evitare. E proprio lì, in quello spazio scomodo, queste uscite trovano la loro forza.

Queste uscite non cercano di rassicurare. Mettono in discussione, aprono spazi di dubbio, costringono a guardare dove normalmente si distoglie lo sguardo. Che si tratti di potere, famiglia, memoria o ambizione, ogni libro porta con sé una domanda irrisolta.

E forse è proprio questo il punto: non offrire risposte, ma lasciare qualcosa che continua a lavorare anche dopo l’ultima pagina.

i 10 migliori libri in uscita della settimana

“L’anello di Salomone”, di Jonathan Stroud, tradotto da, Salani

Ambientato nella Gerusalemme del 950 a.C., il romanzo segue il genio Bartimeus, spirito millenario al servizio del potente re Salomone, che domina grazie a un anello capace di controllare ogni creatura. Quando la ribelle Asmira giunge con l’intento di uccidere il sovrano e rubarne il potere, i loro destini si intrecciano tra intrighi, magia e tensioni politiche. Ne nasce un’avventura epica che racconta il lato oscuro del dominio e il desiderio di libertà.

“L’aratro e la spada”, di Theodor Kallifatides, tradotto da Andrea Berardini, Crocetti

Nel cuore della Grecia del dopoguerra, la famiglia di Minos affronta le conseguenze di una guerra che non è mai davvero finita. Tra miseria, tensioni politiche e memorie ancora vive, il romanzo restituisce una narrazione corale in cui ogni voce racconta una forma di resistenza. Dalla fine dell’occupazione nazista alla guerra civile, emerge un ritratto intimo e doloroso di un paese sospeso tra distruzione e speranza.

“La cacciatrice di comete”, di Penny Haw, tradotto da Federica Garlaschelli, TRE60

Caroline Herschel cresce in un’Inghilterra che non lascia spazio alle ambizioni femminili, ma trova nella scienza una via di fuga. Trasferitasi alla corte reale come assistente del fratello astronomo, scopre una passione che la porterà a cambiare il suo destino. Tra sacrifici, disciplina e intuizioni brillanti, il romanzo racconta la nascita di una delle prime donne riconosciute nell’astronomia moderna.

“Il Calamity Club”, di Kathryn Stockett, tradotto da Isabella Polli, Mondadori

Nel Mississippi degli anni Trenta, la giovane Meg cresce in un orfanotrofio dopo la scomparsa della madre, imparando presto a non fidarsi di nessuno. L’incontro con Birdie la conduce in un mondo fatto di apparenze e privilegi, dove le crepe della società emergono dietro una facciata perfetta. Tra segreti familiari e tensioni sociali, si costruisce un’alleanza femminile capace di sfidare le regole imposte.

“Le canzoni di New York”, di Liz Moore, tradotto da Ada Arduini, NN Editore

Nel cuore dell’industria musicale newyorkese, Jax dirige un’etichetta discografica con determinazione e freddezza, mentre nuovi talenti cercano di emergere in un sistema spietato. Tra ambizione, cadute e relazioni fragili, il romanzo intreccia più voci per raccontare il prezzo del successo. Sullo sfondo di una città che non perdona, la musica diventa lo spazio in cui si giocano sogni, illusioni e identità.



“Conta fino a due”, di Søren Sveistrup, tradotto da Eva Kampmann, Rizzoli

Un nuovo caso per l’investigatrice Naia Thulin riapre ferite mai cicatrizzate quando una donna scompare senza lasciare traccia. I messaggi inquietanti e i legami con un delitto passato conducono a un gioco sempre più oscuro. Tra indagini digitali e memorie sepolte, il thriller costruisce una tensione crescente che affonda nelle ossessioni e nelle paure più profonde.

“Il dolore degli altri”, di Miguel Ángel Hernández, tradotto da Pietro Taravacci, Keller

Un evento tragico del passato torna a galla quando lo scrittore decide di indagare su un omicidio-suicidio avvenuto nella sua adolescenza. Tornare sui luoghi della memoria significa riaprire ferite e interrogarsi sul senso stesso del raccontare. Il romanzo diventa così una riflessione intensa sul dolore, sulla colpa e sui limiti della letteratura.

“L’alba di San Nicola”, di Michele Emiliano, Solferino

Nella Bari del 1911, un omicidio sconvolge la città all’indomani della festa di San Nicola. Un indizio misterioso mette in discussione la verità apparente e apre a una rete di intrighi che coinvolge potere, politica e giustizia. Tra indagini e tensioni sociali, il romanzo ricostruisce un’Italia in bilico tra modernità e conflitto.

“Anime farfuglianti nella notte. Mezza centuria di microstorie sul fallimento come opera d’arte”, di Francesco Permunian, Palingenia

Una raccolta visionaria e corrosiva che attraversa il mondo letterario e culturale con sguardo ironico e spietato. Tra personaggi grotteschi, situazioni paradossali e derive inquietanti, ogni storia diventa un frammento di un universo deformato. Il fallimento emerge come cifra espressiva e chiave per leggere la realtà contemporanea.

“Atto di famiglia”, di Alessandra Carati, Neri Pozza

Una famiglia segnata da crepe invisibili si muove tra silenzi, incomprensioni e tensioni irrisolte fino al momento in cui tutto crolla. Attraverso voci diverse e prospettive contrastanti, il romanzo esplora il male quotidiano che si insinua nelle relazioni. Al centro resta una figura fragile e potentissima, simbolo di ciò che resta dopo la frattura.