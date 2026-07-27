Libri in uscita dal 27 al 31 luglio 2026

L’ultima settimana di luglio si chiude con un panorama editoriale sorprendentemente ricco e variegato. Le nuove uscite attraversano praticamente ogni genere, dimostrando ancora una volta quanto il mercato italiano stia cercando di rispondere ai gusti di lettori sempre più diversi tra loro. Accanto ai grandi nomi della narrativa internazionale trovano spazio nuovi romance, thriller molto…

L’ultima settimana di luglio si chiude con un panorama editoriale sorprendentemente ricco e variegato. Le nuove uscite attraversano praticamente ogni genere, dimostrando ancora una volta quanto il mercato italiano stia cercando di rispondere ai gusti di lettori sempre più diversi tra loro. Accanto ai grandi nomi della narrativa internazionale trovano spazio nuovi romance, thriller molto attesi, romanzi fantasy che proseguono saghe amate e storie capaci di affrontare temi universali come la famiglia, la memoria, il perdono e la ricerca della propria identità.

Tra le novità spiccano autori ormai diventati punti di riferimento, come Robert Bryndza, che riporta in scena l’ispettrice Erika Foster con un’indagine destinata a mettere in discussione tutto ciò che la protagonista credeva di sapere del proprio passato, e Peter Heller, autore di uno dei romanzi post apocalittici più poetici degli ultimi anni, riproposto in una nuova edizione proprio mentre il cinema si prepara a portarne la storia sul grande schermo.

Non mancano poi le letture dedicate a chi ama lasciarsi coinvolgere dalle emozioni. Thrity Umrigar continua il suo percorso nella narrativa delle relazioni umane raccontando il difficile rapporto tra una madre e un figlio, mentre il romanzo coreano La clinica sotto le stelle trasforma un piccolo ambulatorio notturno nel luogo in cui le persone imparano ad ascoltare le proprie fragilità. È una narrativa che non cerca il colpo di scena, ma la verità dei sentimenti, mostrando come le ferite più profonde possano diventare anche il punto di partenza per una rinascita.

Per gli appassionati di romance, invece, la settimana propone titoli molto diversi tra loro. C’è il contemporary romance ad alta tensione di Shain Rose, il dark academia romantico firmato Autumn Woods e un brillante romance storico come A Season for Scandal, capace di fondere investigazione, ironia e sentimenti nella cornice dell’Inghilterra ottocentesca. Anche il fantasy continua a essere protagonista grazie al quarto volume della saga di Chloe C. Peñaranda, che intreccia guerre, profezie e passioni destinate a cambiare il destino di un intero regno.

Chi preferisce la grande narrativa contemporanea troverà invece romanzi che parlano di memoria, sopravvivenza e ricostruzione personale, mentre gli amanti dei classici potranno riscoprire Incompreso, una delle opere più toccanti della letteratura vittoriana, proposta in una nuova edizione integrale illustrata.

10 libri in uscita per l’ultima imperdibile settimana di Luglio 2026

“Un volto nell’ombra” di Robert Bryndza, Newton Compton Editori

L’ispettrice Erika Foster torna protagonista di una nuova indagine che sembra riaprire la ferita più dolorosa della sua vita. Tutto ha inizio con il ritrovamento del cadavere di una donna in un appartamento completamente ripulito da ogni traccia biologica. L’unico elemento anomalo è un soffitto ricoperto di residui di cocaina, dettaglio che conduce gli investigatori verso un misterioso deposito e, soprattutto, verso un uomo che Erika è convinta di conoscere molto bene.

Il problema è che quell’uomo dovrebbe essere morto da anni. Oppure, almeno, così racconta la versione ufficiale. Da questo momento Bryndza costruisce un thriller psicologico che alterna tensione investigativa e coinvolgimento emotivo, mettendo la protagonista davanti a un dilemma difficile da sostenere: fidarsi del proprio istinto oppure accettare che il dolore possa aver compromesso la sua lucidità.

La forza della serie dedicata a Erika Foster è sempre stata quella di unire il ritmo del poliziesco con un’attenta costruzione psicologica dei personaggi. Anche questa nuova indagine promette di seguire la stessa strada, intrecciando omicidi, identità nascoste e segreti del passato in una vicenda che riporta la detective a confrontarsi con il caso che più di ogni altro ha segnato la sua esistenza.

“Daybreak. Splendida finzione” di Autumn Woods, Newton Compton Editori

Il secondo capitolo della saga ambientata all’Università di Sorrowsong riprende il filo della storia lasciato in sospeso nel precedente volume e porta i protagonisti davanti alle conseguenze delle loro scelte.

Ophelia è arrivata all’università con un unico obiettivo: vendicarsi dell’uomo che ritiene responsabile della rovina della propria famiglia. Tutto cambia però quando conosce Alex, il figlio del suo nemico. Tra i due nasce un sentimento destinato a mettere continuamente in discussione ciò che credono di sapere gli uni degli altri. Un tradimento improvviso, nuovi misteri e la comparsa di un persecutore costringono entrambi a rimettere insieme i pezzi di una verità molto più complessa di quanto immaginassero.

Autumn Woods costruisce un dark academia in cui l’ambientazione universitaria diventa il luogo ideale per intrecciare romance, suspense e segreti di famiglia. Le atmosfere gotiche, il continuo alternarsi di fiducia e diffidenza e il peso delle verità nascoste rendono questo romanzo una lettura particolarmente adatta a chi ama le storie in cui la tensione sentimentale cresce insieme a quella narrativa.

“La clinica sotto le stelle” di Oh Seung-won, Traduzione di Althea Volpe, Garzanti

Nel cuore di Seoul esiste una piccola clinica che apre soltanto nel tardo pomeriggio e resta operativa fino a notte fonda. Non è un ospedale come gli altri. Qui arrivano persone schiacciate dal lavoro, dalla solitudine, dall’ansia di essere sempre all’altezza di aspettative impossibili. Il dottor Lee Soo-hyun e l’infermiera Kim Hee-jung non si limitano a curare sintomi fisici, ma cercano di comprendere la storia che ogni paziente porta con sé.

Il romanzo utilizza la struttura corale per raccontare vite molto diverse tra loro, accomunate però da un bisogno profondo di essere ascoltate. Manager in burnout, giovani lavoratori precari, madri esauste e professionisti incapaci di fermarsi trovano in quella piccola clinica uno spazio in cui le fragilità non vengono giudicate ma accolte.

Come molta narrativa sudcoreana contemporanea, anche questo libro riflette sul prezzo che una società estremamente competitiva impone alle persone. Lo fa però senza toni drammatici, preferendo una scrittura delicata che mette al centro la cura, l’empatia e la possibilità di ritrovare sé stessi attraverso l’incontro con gli altri.

“Corrupt” di Shain Rose, Traduzione di Serena Pierotti, Always Publishing

Izzy Hardy ha trascorso gli ultimi anni costruendo intorno a sé una corazza apparentemente impenetrabile. Lavora come esperta di cybersicurezza, conduce una vita rigorosamente controllata e reprime qualsiasi emozione pur di non ricadere negli errori del passato. Tutto cambia quando il suo nuovo capo diventa Cade Armanelli, brillante hacker, miliardario e uomo abituato a ottenere sempre ciò che vuole.

Il loro rapporto nasce sotto il segno dello scontro. Cade cerca continuamente di abbattere il muro dietro cui Izzy si nasconde, mentre lei combatte per mantenere le distanze da tutto ciò che rappresenta: potere, caos e pericolo. Ma quando un’indagine legata alla sicurezza nazionale li costringe a collaborare, la tensione professionale lascia progressivamente spazio a un coinvolgimento molto più personale.

Shain Rose firma un romance contemporaneo che unisce suspense, tecnologia e passione. La relazione tra i protagonisti si sviluppa lentamente, alimentata da continui confronti e da un equilibrio sempre precario tra attrazione e diffidenza. Un titolo pensato per chi ama le storie dominate da personaggi forti, dialoghi serrati e una componente romantica intensa senza rinunciare all’azione.

“La guerra delle tre corti. An Heir Comes to Rise. Vol. 4” di Chloe C. Peñaranda, Queen Edizioni

Il quarto capitolo della saga fantasy di Chloe C. Peñaranda porta la storia in una fase decisiva, quella in cui le alleanze iniziano a vacillare, le profezie si avvicinano al loro compimento e ogni scelta personale rischia di modificare il destino di un intero continente.

Tauria ha ormai perso ogni certezza. Per riconquistare ciò che le è stato strappato deve abbandonare il luogo che considerava casa e affrontare le corti rivali, dove la politica si intreccia continuamente con gli interessi dinastici. Un matrimonio combinato con il principe di Olmstone potrebbe rappresentare l’unica possibilità per recuperare il proprio regno, ma il prezzo da pagare potrebbe essere la rinuncia all’uomo che ama.

Anche Nik si trova davanti a un conflitto impossibile. Da una parte il sentimento che continua a legarlo a Tauria, dall’altra il peso di una profezia che sembra condannare entrambi. È proprio questo equilibrio tra responsabilità e desiderio a rappresentare uno degli aspetti più interessanti della serie. I protagonisti non combattono soltanto contro nemici esterni, ma contro decisioni che mettono continuamente alla prova la loro identità.

Peñaranda continua inoltre ad ampliare il proprio universo narrativo, introducendo nuovi intrighi politici, antiche verità e giochi di potere che rendono il mondo delle Tre Corti sempre più complesso. Chi segue la saga ritroverà il perfetto equilibrio tra battaglie, magia e romance slow burn, mentre chi ama il fantasy epico apprezzerà una costruzione del mondo sempre più articolata e una narrazione che non rinuncia mai alla componente emotiva.

“Incompreso” di Florence Montgomery, Edizione integrale, annotata e illustrata, Caravaggio Editore

Ci sono romanzi che continuano a parlare ai lettori anche a distanza di oltre un secolo perché affrontano emozioni che non appartengono a un’epoca precisa. Incompreso è uno di questi.

Pubblicato nel 1869, racconta la storia del piccolo Humphrey Duncombe, un bambino vivace, intelligente e profondamente sensibile che vive costantemente nell’ombra del fratello minore, destinatario dell’affetto esclusivo del padre. Humphrey cerca disperatamente di meritare quell’amore che gli viene negato, ma ogni suo gesto viene interpretato come un segno di ribellione o immaturità.

Florence Montgomery affronta con sorprendente modernità temi come il bisogno di essere riconosciuti, l’incomprensione tra genitori e figli e la solitudine dell’infanzia. Il dolore di Humphrey nasce proprio da questa incapacità degli adulti di vedere ciò che prova davvero, trasformando il romanzo in una riflessione ancora attuale sull’importanza dell’ascolto e dell’empatia.

La nuova edizione proposta da Caravaggio Editore restituisce il testo integrale accompagnandolo con un ricco apparato di note e con le storiche illustrazioni di George du Maurier, che impreziosivano già l’edizione ottocentesca. Un’occasione preziosa per riscoprire un classico che continua a commuovere generazioni di lettori.

“Il linguaggio segreto delle carezze” di Thrity Umrigar, Traduzione di Valentina Guani, Libreria Pienogiorno

Thrity Umrigar è una delle voci più autorevoli della narrativa contemporanea quando racconta le relazioni familiari e le ferite che attraversano le generazioni. Anche nel suo nuovo romanzo torna a interrogarsi sul significato dell’amore, della memoria e del perdono.

Remy ha lasciato l’India molti anni prima, convinto che soltanto la distanza potesse proteggerlo da un’infanzia segnata dall’assenza di affetto materno. Tornato a Bombay insieme alla moglie per adottare un bambino, scopre che la madre Shirin è ricoverata in ospedale e ha smesso di parlare. Quell’incontro inatteso lo costringe a fare i conti con ricordi che aveva cercato di seppellire e con una fotografia destinata a cambiare completamente la percezione della propria storia familiare.

Attraverso una scrittura delicata ma intensa, Umrigar esplora il modo in cui il passato continua a vivere dentro di noi e come anche i silenzi possano raccontare verità rimaste nascoste troppo a lungo. Il romanzo parla della difficoltà di comprendere davvero i propri genitori e della possibilità di riscrivere il significato della parola famiglia quando si trova il coraggio di guardare oltre le apparenze.

“Il lunedì non esiste” di Sian Hughe, Traduzione di Clara Nubile, Blu Atlantide

Salutato dalla critica britannica come uno degli esordi più significativi degli ultimi anni, Il lunedì non esiste racconta la storia di una donna che prova a ricostruire la propria identità dopo un’infanzia segnata dalla violenza e dalla manipolazione.

Steffie è cresciuta insieme alla sorella Caroline sotto il controllo di un padre capace di dividerle e di convincerla che dentro di lei esistesse la stessa oscurità che abitava lui. Mentre Caroline è riuscita a fuggire, Steffie è rimasta intrappolata nel passato, cercando di sopravvivere tra sensi di colpa e ricordi frammentati. Solo dopo la morte del padre decide di affrontare ciò che è accaduto e di ritrovare la sorella perduta.

Sian Hughes affronta temi complessi come il trauma, la memoria e la violenza domestica con una scrittura che alterna dolore, ironia e tenerezza. Più che un romanzo sulla sofferenza, è una storia dedicata alla possibilità di ricominciare, mostrando come ricostruire sé stessi significhi, prima di tutto, imparare a guardare il proprio passato senza lasciarsene definire.

“A Season for Scandal” di Laura Wood, Traduzione di Martina Diani, Giunti Editore

Laura Wood torna nell’universo dell’Aviary, la società segreta composta da donne che, nella Londra dell’Ottocento, combattono le ingiustizie lasciate impunite dalla legge e dai privilegi dell’alta società. Dopo il successo del primo volume, questo nuovo capitolo amplia ulteriormente un mondo narrativo che unisce il fascino del romance storico al ritmo del romanzo d’avventura e del mystery.

La protagonista, Marigold Bloom, incontra per caso Oliver Lockhart, uomo tanto affascinante quanto insopportabile. L’incontro sembra destinato a rimanere uno dei tanti episodi curiosi della stagione mondana, ma ben presto Marigold scopre l’esistenza dell’Aviary e viene coinvolta nella sua prima missione. Per risolvere il caso della misteriosa scomparsa della sorella di Oliver, i due saranno costretti a fingersi fidanzati, dando vita a una delle dinamiche più amate dai lettori di romance.

Il finto fidanzamento, però, è soltanto il punto di partenza. Laura Wood costruisce una storia nella quale le convenzioni sociali dell’epoca si intrecciano con personaggi femminili indipendenti e determinati, capaci di ritagliarsi uno spazio in una società che cerca continuamente di limitarne la libertà. Il risultato è un romanzo brillante, ironico e romantico, che alterna momenti leggeri a una vera e propria indagine fatta di segreti, complotti e colpi di scena.

Chi ama i romance storici troverà una storia ricca di dialoghi vivaci e di una tensione sentimentale costruita con gradualità, mentre gli appassionati di narrativa investigativa apprezzeranno l’intreccio che accompagna la vicenda fino alle ultime pagine.

“Le stelle del cane” di Peter Heller, Bompiani

Tra le uscite di questa settimana c’è anche il ritorno di uno dei romanzi post apocalittici più apprezzati degli ultimi anni, riproposto in una nuova edizione proprio mentre il cinema si prepara a raccontarne la storia sul grande schermo.

Il protagonista è Hig, uno dei pochi sopravvissuti a una pandemia che ha quasi cancellato l’umanità. Vive nell’hangar di un piccolo aeroporto insieme al cane Jasper e a Bangley, un uomo anziano con cui divide una quotidianità fatta di sopravvivenza, diffidenza e lunghi silenzi. Ogni giorno sale sul suo vecchio Cessna e sorvola il Colorado devastato, cercando di mantenere vivo un fragile equilibrio tra ciò che resta del passato e la speranza di un futuro diverso.

Quando decide di oltrepassare il limite oltre il quale non era mai andato, Hig scopre che il mondo potrebbe custodire ancora qualcosa di inaspettato. Da quel momento il romanzo si trasforma in un viaggio fisico ma soprattutto interiore, nel quale la ricerca di altri sopravvissuti coincide con il tentativo di recuperare il significato stesso dell’esistenza.

Peter Heller evita molti degli stereotipi tipici della narrativa post apocalittica. Più che sull’azione, concentra infatti l’attenzione sul rapporto tra uomo e natura, sulla memoria, sulla perdita e sulla capacità di trovare ancora bellezza anche quando tutto sembra irrimediabilmente distrutto. È una storia che parla di sopravvivenza, ma soprattutto di ciò che rende davvero degna di essere vissuta una vita.