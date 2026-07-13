Libri in uscita dal 13 al 19 Luglio 2026

I libri in uscita a luglio, come sempre, sono tanti e di diverso genere. La metà di luglio porta in libreria una settimana sorprendentemente varia. Accanto ai grandi thriller internazionali arrivano romanzi che esplorano il desiderio, raccolte di racconti firmate da autori di culto, fantasy romantici destinati ai lettori del fenomeno Fourth Wing e opere che raccontano…

I libri in uscita a luglio, come sempre, sono tanti e di diverso genere. La metà di luglio porta in libreria una settimana sorprendentemente varia. Accanto ai grandi thriller internazionali arrivano romanzi che esplorano il desiderio, raccolte di racconti firmate da autori di culto, fantasy romantici destinati ai lettori del fenomeno Fourth Wing e opere che raccontano territori poco battuti della narrativa europea. È una selezione capace di soddisfare gusti molto diversi, ma accomunata da un elemento: ogni libro prova a raccontare personaggi costretti a confrontarsi con ciò che hanno cercato di nascondere, che si tratti di segreti, passioni, ambizioni

10 libri in uscita tra il 13 e il 19 luglio

“L’angelo in fiamme” di Lawrence Osborne, Traduzione di Mariagrazia Gini, Adelphi

Lawrence Osborne torna con una raccolta di racconti che attraversa continenti, culture e paesaggi estremi. Dai ponti di Manhattan alle coste dell’Oman, passando per il Messico e Hong Kong, i protagonisti delle sue storie condividono un elemento comune: vivono sempre sul confine, dove il fascino dell’ignoto convive con la possibilità della rovina.

Broker senza scrupoli, ricercatrici, ricchi occidentali e viaggiatori finiscono coinvolti in eventi che sfuggono progressivamente al loro controllo, mentre disastri naturali, avidità e desiderio trasformano ogni racconto in un piccolo viaggio verso l’inevitabile. Osborne è uno degli autori contemporanei più capaci di raccontare l’inquietudine dell’uomo moderno attraverso luoghi lontani e atmosfere sospese, e questa raccolta rappresenta un’ottima occasione per avvicinarsi alla sua scrittura.

“Atarassia” di Hitomi Kanehara, Traduzione di Bruno Forzan, Mondadori

Dopo aver conquistato i lettori con Serpenti e piercing, Hitomi Kanehara torna con un romanzo corale ambientato in una Tokyo elegante quanto soffocante. Sei personaggi, apparentemente lontani tra loro, vedono le proprie vite intrecciarsi attraverso relazioni clandestine, matrimoni in crisi, desideri repressi e dipendenze emotive.

La protagonista Yui vive una relazione segreta con uno chef, mentre intorno a lei gravitano una sorella incapace di trovare equilibrio, una pasticciera consumata dal rancore, un marito scrittore in crisi e altre figure intrappolate nelle convenzioni sociali. Il titolo richiama l’atarassia dei filosofi antichi, ma Kanehara ne ribalta completamente il significato, trasformandola in una calma solo apparente, pronta a spezzarsi da un momento all’altro.

Con il suo stile sensoriale e diretto, l’autrice continua a indagare il disagio della società giapponese contemporanea e i rapporti umani quando vengono soffocati dall’ipocrisia.

“The Bond That Burns. Un patto di fuoco e sangue” di Briar Boleyn, Traduzione italiana DOA, Bloodwing Academy Vol. 2, Dea Agostini

Chi ha apprezzato il successo di Fourth Wing troverà in questo secondo capitolo della saga Bloodwing Academy un fantasy romantico costruito attorno a draghi, vampiri, antiche Casate e tensioni sentimentali.

La protagonista Medra Pendragon è ormai al centro di una guerra di potere dopo aver risvegliato un drago leggendario. Costretta a convivere con un legame di sangue che la unisce al vampiro Blake Drakharrow, dovrà affrontare un rapporto nato dalla violenza ma destinato a trasformarsi in qualcosa di molto più complesso.

Il romanzo mescola competizione accademica, magia, battaglie, creature soprannaturali e romance dalle sfumature enemies to lovers, elementi che stanno dominando il fantasy contemporaneo. Una lettura pensata soprattutto per chi cerca ritmo, colpi di scena e relazioni emotivamente intense.

“Carovana per corvi. Il miracoloso viaggio del professor Todorov” di Emine Sadk, Traduzione di Giorgia Spadoni, BEE

Fra le uscite più originali della settimana spicca questo romanzo ambientato nella Dobrugia bulgara. Il protagonista è il professor Nikolaj Todorov, insegnante goffo e metodico che, dopo aver ottenuto un importante riconoscimento scolastico, comprende improvvisamente di voler abbandonare la vita che si è costruito.

Il suo viaggio attraverso il Ludogorie, la cosiddetta “foresta pazza”, diventa un percorso costellato di incontri insoliti, matrimoni rom, antiche tradizioni, amori inattesi e personaggi eccentrici. Sullo sfondo emerge una Bulgaria raramente raccontata nella narrativa tradotta in Italia, fatta di province dimenticate, minoranze culturali e paesaggi che sembrano sospesi nel tempo.

Più che un semplice romanzo di viaggio, Carovana per corvi riflette sul bisogno di reinventarsi quando la propria esistenza sembra essersi trasformata in una gabbia.

“Le case che sogni” di Clare Mackintosh, Traduzione di Sara Puggioni, Libreria Pienogiorno

Clare Mackintosh torna al thriller psicologico con una storia che parte da un’idea tanto semplice quanto inquietante: esiste davvero il quartiere perfetto?

The Hill è un esclusivo complesso residenziale nel Cheshire dove tutto sembra impeccabile. Ville lussuose, giardini curati e una comunità selezionata rappresentano il sogno di molti. Tuttavia, dietro quell’apparente perfezione iniziano a emergere segreti, intrusioni misteriose e bugie che coinvolgono tanto chi desidera entrare in quel mondo quanto chi ne fa già parte.

Attraverso più punti di vista, l’autrice costruisce un thriller che riflette sull’ossessione contemporanea per il successo, l’apparenza e lo status sociale. Come nei suoi romanzi precedenti, Mackintosh dimostra grande abilità nel trasformare la quotidianità in una fonte continua di tensione, spingendo il lettore a dubitare di ogni personaggio fino all’ultima pagina.

“L’assassino è all’ultima pagina” di Elena Molini e Fabrizio Luisi, Mondadori

Per chi ama i gialli che giocano con la letteratura, questa è probabilmente una delle proposte più originali della settimana. La protagonista è Margherita, una libraia ormai vicina alla pensione, convinta di aver visto tutto quello che il mondo dei libri potesse offrirle. Quando però riceve un volume costruito con ritagli dei grandi classici, lasciatole da un uomo del suo passato appena prima di morire, capisce che quelle pagine nascondono qualcosa di molto più pericoloso di un semplice messaggio.

L’indagine si sviluppa attraverso citazioni, enigmi, falsi indizi e riferimenti letterari che coinvolgono direttamente anche il lettore. Il romanzo assume infatti una struttura quasi interattiva, invitando chi legge a ricostruire gli indizi insieme alla protagonista. È un’idea che rende omaggio ai grandi mystery classici ma aggiunge una componente ludica e metanarrativa capace di conquistare soprattutto chi considera i libri molto più di semplici oggetti.

“Le avvelenatrici” di Silvana La Spina, Neri Pozza

Silvana La Spina torna alla narrativa storica con un romanzo ambientato nella Palermo del 1783, dove un frate viene trovato morto in circostanze misteriose. Tutti gli indizi conducono al veleno, ma dietro quella morte si nasconde una rete di rancori, superstizioni, giochi di potere e antiche paure che coinvolgono aristocratici, religiosi e popolani.

A condurre le indagini è Maurizio Belmonte, uomo illuminista e razionale, chiamato a muoversi in una città dove la fede convive continuamente con la superstizione e dove le cosiddette “preghiere miracolose” possono diventare strumenti di ricatto e di morte. Più che un semplice giallo storico, Le avvelenatrici è un affresco della Sicilia settecentesca, costruito con grande attenzione all’atmosfera e ai dettagli storici, nel quale il mistero diventa anche il racconto di una società sospesa tra il pensiero dei Lumi e le credenze popolari.

“Carovana. Elegia nel vento” di Manuela Fiore, HarperCollins Italia

Dopo il successo ottenuto su Wattpad, continua la saga ambientata all’interno della Carovana, una compagnia circense itinerante che attraversa l’Europa trasformando ogni spettacolo in un luogo dove convivono magia, dolore e rinascita.

Questa volta il centro della narrazione è il rapporto tra Layla e Bass, due artisti costretti a fare i conti con le ferite del passato mentre il circo inaugura una nuova tournée. Tra costumi, scenografie e città sempre diverse, i protagonisti cercano di lasciarsi alle spalle le proprie paure, ma i segreti custoditi dalla compagnia continuano a riaffiorare. Il romanzo intreccia romance, crescita personale e ambientazione circense, offrendo una storia in cui il viaggio diventa anche un percorso emotivo verso la fiducia e la possibilità di ricominciare.

“Deceitful. La certezza della verità” di Blue Heaven, Newton Compton Editori

Secondo capitolo di una serie romance che ha conquistato migliaia di lettrici online, Deceitful riprende la storia di Nathaniel e Nevaeh Rose, due protagonisti segnati da un passato difficile che sembravano aver trovato un fragile equilibrio.

Quando vecchi segreti e nuovi pericoli tornano a minacciare il loro futuro, la coppia dovrà decidere se continuare a proteggersi dietro le proprie paure oppure affidarsi completamente ai sentimenti che li legano. Il romanzo alterna tensione romantica, mistero e dinamiche emotive molto intense, proseguendo una storia costruita attorno ai temi della fiducia, della redenzione e della possibilità di lasciarsi finalmente alle spalle i fantasmi del passato.

“L’intruso. Le indagini dei fratelli Corsaro” di Salvo Toscano, Newton Compton Editori

Tornano i fratelli Corsaro in un nuovo caso ambientato in Sicilia, dove il ritrovamento di un cadavere carbonizzato apre un’indagine particolarmente complessa. L’identità della vittima è sconosciuta e gli indizi sembrano condurre verso una comunità religiosa isolata dal resto del mondo.

Mentre il giornalista Fabrizio Corsaro segue il caso per il suo quotidiano, il fratello Roberto, avvocato penalista, si infiltra all’interno della comunità per cercare di capire cosa si nasconda dietro quel luogo apparentemente impermeabile al tempo. Toscano costruisce ancora una volta un giallo che unisce investigazione, tensione psicologica e forte radicamento nel territorio siciliano, facendo emergere lentamente una rete di segreti destinata a cambiare completamente la prospettiva sul caso.