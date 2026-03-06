5 libri scritti da donne da scoprire per celebrare la Giornata internazionale delle donne

La Giornata internazionale delle donne non è soltanto una ricorrenza simbolica. È un’occasione per riflettere sulle storie, le voci e le esperienze che hanno contribuito a costruire la cultura e la letteratura del nostro tempo. Leggere libri scritti da donne significa entrare in prospettive diverse, spesso capaci di raccontare il mondo con uno sguardo nuovo, sensibile e radicale.

Negli ultimi anni la narrativa femminile ha dimostrato una straordinaria vitalità. Autrici contemporanee affrontano temi complessi come identità, libertà, memoria storica e trasformazione sociale, mentre la riscoperta di grandi scrittrici del passato permette di rileggere la storia della letteratura con maggiore consapevolezza.

Dalle storie intime che raccontano il rapporto tra padri e figlie alle testimonianze autobiografiche che attraversano momenti cruciali della storia europea, passando per romanzi di formazione, distopie fantascientifiche e narrazioni ambientate in comunità familiari complesse, questi libri mostrano quanto la letteratura femminile sia ricca di registri e visioni.

Celebrare l’8 marzo attraverso la lettura significa dare spazio a queste voci e riconoscere il valore della loro capacità di raccontare il mondo. I cinque libri che seguono rappresentano generi e sensibilità diverse, ma sono accomunati da una cosa: raccontano donne, esperienze e prospettive che meritano di essere scoperte.

5 libri scritti da donne da scoprire nella Giornata internazionale della donna

Leggere libri scritti da donne significa esplorare una pluralità di esperienze e prospettive. Le autrici presenti in questa selezione raccontano storie molto diverse tra loro, ma tutte capaci di interrogare il nostro tempo.

Dalle vicende intime di crescita personale alle grandi trasformazioni politiche e sociali, questi romanzi dimostrano quanto la letteratura femminile sia oggi uno dei luoghi più vitali della narrativa contemporanea.

Celebrare la Giornata internazionale delle donne attraverso la lettura è un modo per riconoscere la forza delle storie che queste autrici portano sulla pagina. Perché ogni libro scritto da una donna è anche un atto di voce, di memoria e di libertà.

“La carità carnale”, Monica Acito, Bompiani

“La carità carnale” di Monica Acito, Bompiani è un romanzo potente e visionario che mescola realismo e dimensione simbolica per raccontare la storia di una giovane donna destinata a un percorso fuori dall’ordinario.

La protagonista, Marianeve, è nata nel cuore del Cilento e porta nel nome una neve che non ha mai visto. È la figlia adorata di Sarchiapone, un padre che lavora duramente nella sua bottega di alimentari e sogna per lei un destino speciale. Marianeve, però, vive con un senso di inquietudine e di distanza dal mondo che la circonda.

Fin da ragazza scopre qualcosa di misterioso nel proprio corpo: un potere nascosto capace di guarire gli altri. Questo dono ambiguo e perturbante segna l’inizio del suo percorso di crescita.

Per compiere il suo destino Marianeve dovrà lasciare il paese e trasferirsi a Napoli, città che nel romanzo appare viva, contraddittoria e seducente. Qui la protagonista entra in contatto con la figura storica di Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento che aveva trasformato il proprio corpo in uno strumento di guarigione spirituale.

Il romanzo intreccia passato e presente, fede e magia, corporeità e spiritualità. Monica Acito costruisce una narrazione ricca di immagini e suggestioni, in cui la città di Napoli diventa uno spazio simbolico dove si incontrano tradizione, desiderio e ribellione.

“La carità carnale” è anche una storia d’amore familiare. Il rapporto tra Marianeve e il padre rappresenta uno dei nuclei emotivi più forti del libro. È un legame fatto di affetto, sacrificio e incomprensioni, ma anche di una fiducia profonda nel destino della figlia.

Con una scrittura intensa e immaginifica, Monica Acito racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e il modo in cui una giovane donna impara a riconoscere il proprio potere.

“L’album blu”, Yaryna Grusha, Bompiani

“L’album blu” di Yaryna Grusha, Bompiani è un romanzo autobiografico che intreccia memoria personale e storia collettiva.

La narrazione inizia nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, quando l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl cambia per sempre la vita di milioni di persone. I genitori della protagonista, due insegnanti appassionati di letteratura ucraina, decidono di allontanarsi dalla nube radioattiva per far nascere la loro bambina in un luogo sicuro.

La piccola Yaryna cresce in un contesto segnato dalle contraddizioni dell’Unione Sovietica. La cultura ucraina è spesso censurata, e molti autori vengono letti quasi clandestinamente. Tra questi c’è la grande poetessa Lesia Ukrainka, il cui ritratto viene conservato come un oggetto sacro.

Il romanzo segue la crescita della protagonista attraverso le trasformazioni politiche e sociali dell’Ucraina. Dall’infanzia nella “Casa di sabbia” fino agli anni universitari a Kyiv, la sua formazione coincide con quella di un intero paese che cerca la propria identità.

La caduta del muro di Berlino, la Rivoluzione arancione e l’Euromaidan diventano tappe fondamentali di questo percorso. Yaryna Grusha racconta questi eventi con uno sguardo personale, capace di mostrare come la storia politica influenzi le vite quotidiane delle persone.

“L’album blu” è una testimonianza intensa sul valore della libertà culturale e dell’autodeterminazione dei popoli. È anche un romanzo sulla memoria, sull’importanza della letteratura e sul ruolo che i libri possono avere nella costruzione di un’identità collettiva.

“Mitsou”, Colette, Elliot

“Mitsou” di Colette, Elliot è un breve romanzo che racchiude tutta la sensibilità e l’eleganza narrativa di una delle più grandi scrittrici francesi del Novecento.

La storia è ambientata nella Parigi della Prima guerra mondiale e ha come protagonista Mitsou, giovane ballerina nei music-hall di Montmartre. Il mondo dello spettacolo diventa lo sfondo di una vicenda sentimentale delicata e malinconica.

Un giorno due giovani ufficiali chiedono rifugio nel suo camerino per evitare controlli. Tra loro c’è il cosiddetto “Tenente azzurro”, che rimane profondamente colpito dalla personalità della ragazza.

Quando il militare torna al fronte, tra i due nasce una corrispondenza epistolare. Le lettere di Mitsou sono piene di errori e ingenuità, ma proprio questa spontaneità rivela una purezza di cuore che conquista il tenente.

Il romanzo racconta la nascita di un sentimento attraverso la distanza e la scrittura. Le lettere diventano uno spazio di intimità in cui i due protagonisti riescono a superare le differenze sociali e culturali.

Colette attinge alla propria esperienza di attrice e costruisce una storia piena di delicatezza, in cui la fragilità dell’amore si intreccia con l’ombra della guerra.

“Mitsou” è un piccolo gioiello letterario che mostra la capacità della scrittrice di raccontare emozioni profonde con grande leggerezza.

“L’ultima eroina”, Emily Tesh, Mondadori

“L’ultima eroina” di Emily Tesh, pubblicato da Mondadori, è un romanzo di fantascienza che unisce azione, riflessione politica e costruzione di personaggi complessi. Al centro della storia c’è Kyr, una giovane soldatessa cresciuta in una società che ha fatto della vendetta la propria ragione di esistere. La Terra è stata distrutta, l’umanità è ridotta a pochi sopravvissuti e vive confinata nella stazione spaziale Gaea. In questo spazio chiuso e militarizzato, ogni individuo viene educato a un solo obiettivo: vendicare il pianeta perduto e sconfiggere il nemico alieno che lo ha annientato.

Fin dall’infanzia Kyr è stata addestrata come guerriera. È una combattente disciplinata, determinata, una delle migliori della sua generazione. Tutta la sua identità si costruisce attorno all’idea della guerra imminente e della missione finale: affrontare la Saggezza, un’arma potentissima capace di plasmare la realtà stessa e che ha consentito alla civiltà aliena dei majoda di vincere contro gli esseri umani. Per Kyr e i suoi compagni questa arma rappresenta l’ultimo ostacolo tra l’umanità e la possibilità di rivalsa. La struttura della società di Gaea è rigidamente organizzata. Il Comando controlla ogni aspetto della vita dei sopravvissuti e stabilisce ruoli e destini senza possibilità di discussione. Proprio questa struttura apparentemente invincibile comincia però a incrinarsi quando Kyr scopre quale sarà il suo futuro. Nonostante il talento militare, il sistema decide di destinarla al Nido, un luogo in cui le donne vengono obbligate a generare figli maschi per garantire la sopravvivenza della specie. Questa scelta segna una frattura decisiva. La guerriera addestrata per combattere viene improvvisamente ridotta a semplice funzione riproduttiva. È in questo momento che il romanzo cambia direzione. Kyr decide di ribellarsi al destino imposto e intraprende una fuga che la porterà a scoprire verità molto diverse da quelle che le sono state insegnate. Emily Tesh costruisce così un racconto che parte come una classica storia di vendetta e sopravvivenza, ma che progressivamente diventa un romanzo sulla manipolazione ideologica e sulla costruzione della memoria collettiva. La protagonista, insieme a un giovane ribelle e a una misteriosa creatura aliena, si trova ad attraversare uno spazio narrativo in cui ogni certezza viene messa in discussione. Uno degli aspetti più interessanti del romanzo è proprio il modo in cui mette in crisi la retorica dell’eroismo. Kyr è stata educata a diventare un simbolo della vendetta umana, ma il viaggio che intraprende le rivela un universo molto più complesso di quanto le sia stato raccontato. I nemici non sono semplicemente mostri da distruggere e la guerra stessa appare sotto una luce diversa. La scrittura di Emily Tesh è dinamica e precisa. Le scene d’azione sono intense, ma il romanzo non si limita all’avventura. Attraverso il percorso della protagonista emerge una riflessione sul potere, sull’obbedienza e

“La casa di Sunrye”, Sun-Sil Yoo, Mondadori

“La casa di Sunrye” di Sun-Sil Yoo, pubblicato da Mondadori, è un romanzo delicato e profondamente umano che racconta il difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta attraverso la storia di una ragazza sospesa tra due famiglie e due modi opposti di concepire la vita. Al centro della narrazione c’è Surim, sedici anni, una protagonista osservatrice e sensibile che si muove tra due mondi incompatibili: quello della sua famiglia biologica, disordinata e incapace di prendersi responsabilità, e quello della Sunrye House, una piccola comunità costruita attorno a regole di rispetto, solidarietà e lavoro.

Il romanzo si apre con una contraddizione che definisce immediatamente l’esistenza di Surim. Da una parte c’è l’appartamento lussuoso in cui vive con i genitori e la sorella, un ambiente apparentemente privilegiato ma segnato da un profondo vuoto emotivo. I genitori sono figure immature, incapaci di gestire la vita quotidiana e completamente inaffidabili. Dall’altra parte esiste Sunrye House, una palazzina semplice ma piena di vita, dove Surim è cresciuta accanto al nonno e alla sua compagna Kim Sunrye, la proprietaria dell’edificio.

Kim Sunrye è uno dei personaggi più riusciti del romanzo. È una donna anziana dal carattere severo, capace di imporre regole rigide ma allo stesso tempo animata da una generosità profonda. La sua casa non è solo un edificio ma un microcosmo comunitario in cui convivono persone diverse, legate da una forma di solidarietà concreta che nasce dal lavoro e dalla responsabilità condivisa.

Il punto di svolta della storia arriva quando la famiglia di Surim, travolta dai debiti e dalle proprie scelte irresponsabili, perde tutto. In quel momento è proprio Sunrye a offrire loro un appartamento nella sua palazzina. Questo gesto apparentemente semplice diventa l’inizio di un percorso di trasformazione.

Costretti a vivere secondo le regole della casa, i genitori e la sorella di Surim devono confrontarsi per la prima volta con un sistema basato sul rispetto reciproco e sull’impegno quotidiano. In Sunrye House non esistono privilegi, e ogni abitante è chiamato a contribuire alla vita della comunità. È un ambiente che funziona quasi come una scuola morale, dove si impara a essere responsabili delle proprie azioni.

Attraverso gli occhi di Surim il lettore osserva questa lenta metamorfosi familiare. La ragazza si trova in una posizione particolare: è abbastanza giovane da sentirsi ancora figlia, ma abbastanza lucida da riconoscere le fragilità degli adulti che la circondano. Il romanzo gioca spesso su questa inversione di ruoli, mostrando come la maturità non dipenda dall’età ma dalla capacità di assumersi responsabilità.

Sun-Sil Yoo costruisce una narrazione semplice ma emotivamente intensa. Il romanzo non punta su grandi eventi drammatici, ma su piccoli gesti quotidiani che rivelano gradualmente i caratteri dei personaggi. Il ritmo è lento, quasi domestico, e permette al lettore di entrare nella vita della palazzina e dei suoi abitanti.

Uno dei temi centrali del libro è il significato della parola “famiglia”. “La casa di Sunrye” suggerisce che i legami più autentici non sempre coincidono con quelli biologici. A volte la vera famiglia nasce dall’incontro tra persone che scelgono di prendersi cura gli uni degli altri.

Il romanzo parla anche di dignità e di lavoro. Le regole di Sunrye insegnano che una vita soddisfacente non dipende dal denaro o dallo status sociale, ma dalla capacità di costruire relazioni basate sulla fiducia e sulla responsabilità.

“La casa di Sunrye” è quindi un romanzo di formazione che non riguarda soltanto Surim, ma tutti i personaggi che abitano la palazzina. Ognuno di loro attraversa un percorso di cambiamento, imparando lentamente a convivere con gli altri e con se stesso.

Con una scrittura sobria e sensibile, Sun-Sil Yoo racconta una storia che parla di comunità, crescita e solidarietà. È un romanzo che ricorda come, anche nelle situazioni più difficili, sia possibile ricostruire la propria vita partendo da ciò che conta davvero: i legami umani.