Sei alla ricerca di letture che sappiano nutrire la mente e offrire nuovi strumenti professionali? In questa rassegna abbiamo selezionato cinque titoli eterogenei ma accomunati da un altissimo valore culturale.

Passiamo dalla riflessione profonda di Pierre Dalla Vigna sulla rappresentazione del tragico nel cinema, ai consigli pratici di Phil M. Jones per chi vuole dominare l’arte della persuasione, fino a riscoprire le radici della nostra cultura con i classici della letteratura medievale e contemporanea.

5 saggi culturali essenziali da leggere assolutamente

“Rappresentare l’irrappresentabile” di Pierre Dalla Vigna – Mimesis Edizioni

“Rappresentare l’irrappresentabile” di Pierre Dalla Vigna, pubblicato da Mimesis Edizioni, affronta una delle questioni più complesse e controverse della riflessione estetica contemporanea: come raccontare l’orrore estremo senza tradirlo. Il punto di partenza è la Shoah, frattura insanabile della coscienza europea, ma il discorso si estende ad altre catastrofi storiche, mostrando come il problema della rappresentazione del male non sia confinato a un singolo evento, bensì costituisca una sfida permanente per l’arte e per il pensiero.

Il libro si muove sul confine delicato tra etica ed estetica. Da un lato esiste l’esigenza di testimoniare, di non lasciare che il genocidio degli ebrei, dei rom, dei popoli slavi e di altre vittime venga consegnato al silenzio o alla dimenticanza. Dall’altro lato emerge il rischio della spettacolarizzazione, della trasformazione dell’orrore in immagine consumabile, in narrazione rassicurante o addirittura seducente. In “Rappresentare l’irrappresentabile” questo cortocircuito è analizzato con rigore filosofico, ma anche con una consapevolezza profonda delle implicazioni storiche e morali.

Dalla Vigna prende in esame il cinema come luogo privilegiato di questa tensione. Il mezzo cinematografico, per sua natura visivo e narrativo, sembra infatti chiamato a rendere visibile ciò che per definizione sfugge alla rappresentazione. L’autore riflette sul cosiddetto sguardo obliquo, una modalità che evita la frontalità e la riproduzione diretta dell’orrore, preferendo suggerire, alludere, costruire un vuoto che chiama lo spettatore a una partecipazione responsabile. Non si tratta di eludere il male, ma di trovare forme capaci di rispettare la memoria dei testimoni e la dignità delle vittime.

Il saggio si distingue per la capacità di collocare la Shoah all’interno di una storia più ampia della violenza moderna. L’Europa, ricorda Dalla Vigna, ha esportato per secoli pratiche di dominio e distruzione nelle Americhe, in Africa, in Asia e in Oceania. Tuttavia è con Auschwitz che la coscienza europea si è trovata costretta a fare i conti con l’abisso generato al proprio interno. In questo senso “Rappresentare l’irrappresentabile” non è soltanto un libro sul cinema, ma una riflessione sulla responsabilità culturale dell’Occidente e sul ruolo dell’arte nel confronto con il male.

La scrittura è chiara, argomentata, priva di compiacimenti retorici. L’autore non offre soluzioni semplici, né pretende di chiudere il dibattito. Al contrario, mostra come l’impossibilità della rappresentazione sia al tempo stesso la sua necessità. Tacere significherebbe consegnare l’orrore all’oblio, ma parlare richiede una vigilanza costante, una forma che non tradisca ciò che intende evocare.

“Rappresentare l’irrappresentabile” è un saggio importante per chiunque si interroghi sul rapporto tra arte e memoria. È un libro che invita a guardare le immagini con maggiore consapevolezza e a riconoscere che ogni scelta formale implica una presa di posizione etica. In un tempo in cui le catastrofi continuano a ripetersi e a essere mediate da schermi e narrazioni, questa riflessione appare non solo attuale, ma urgente.

“Le origini delle letterature medievali romanze” di Maria Luisa Meneghetti – Laterza

“Le origini delle letterature medievali romanze” è un volume che si impone come punto di riferimento per chi voglia comprendere in modo rigoroso e organico la nascita delle letterature neolatine. Non si tratta di una semplice ricostruzione cronologica, ma di un’indagine ampia e stratificata sul passaggio dalla cultura latina alla pluralità delle lingue e delle tradizioni romanze, colte nel loro momento di formazione e di progressiva autonomia.

Meneghetti affronta il problema a partire da una consapevolezza metodologica precisa. Il Medioevo non viene presentato come un’epoca di frattura netta, ma come un lungo processo di trasformazione in cui latino e volgare convivono, si intrecciano, si influenzano reciprocamente. In “Le origini delle letterature medievali romanze” il concetto di continuità è centrale, perché la nuova cultura non nasce nel vuoto, ma si sviluppa dentro le strutture ereditate dall’antichità tardo-romana e dalla tradizione cristiana.

La prima parte del volume analizza la crisi e la riorganizzazione della cultura occidentale tra il tramonto dell’Impero romano e l’età merovingia. Qui emerge con chiarezza come il latino, pur mantenendo il proprio prestigio, si modifichi progressivamente nella pratica orale e scritta, aprendo lo spazio alla formazione dei volgari. L’autrice non si limita a descrivere il fenomeno linguistico, ma lo collega ai mutamenti politici, sociali e istituzionali, mostrando come la frammentazione territoriale e culturale favorisca la nascita di identità letterarie regionali.

Il cuore del libro è dedicato alle più antiche testimonianze dei volgari nelle diverse aree dell’Europa neolatina. L’area iberica, quella francese, sia d’oïl sia d’oc, e infine quella italiana vengono analizzate con attenzione filologica e sensibilità comparativa. In “Le origini delle letterature medievali romanze” testi come i Giuramenti di Strasburgo, la Sequenza di sant’Eulalia, le prime glosse iberiche e i documenti italiani di ambito notarile o religioso non sono semplici reperti linguistici, ma segnali di una nuova coscienza culturale che lentamente prende forma.

Particolarmente interessante è il capitolo dedicato all’Italia, dove l’emergere del volgare viene collocato nel contesto cancelleresco, privato e religioso, prima ancora che in quello letterario propriamente detto. Meneghetti insiste sul carattere graduale e plurale del processo, evitando ogni schema teleologico che conduca direttamente ai grandi autori del Duecento. Il Medioevo qui è restituito nella sua complessità, fatto di tentativi, di sperimentazioni, di tradizioni locali che dialogano con modelli sovranazionali.

Lo stile è chiaro, sorretto da una solida base bibliografica e da una struttura che guida il lettore senza semplificare eccessivamente. L’apparato di cronologie, indici e glossari rende il volume uno strumento di studio prezioso, ma la scrittura mantiene sempre un equilibrio tra rigore scientifico e leggibilità.

“Le origini delle letterature medievali romanze” è un libro che invita a ripensare l’idea stessa di origine. Non esiste un momento unico e fondativo, ma una rete di trasformazioni che coinvolgono lingue, istituzioni, pratiche scrittorie e comunità. In questo senso il volume non solo ricostruisce un periodo cruciale della storia culturale europea, ma offre anche una lezione di metodo su come affrontare i fenomeni letterari nella loro dimensione storica e comparata.

“Le parole per vendere. Come dire sempre la cosa giusta” di Phil M. Jones – Hoepli

“Le parole per vendere. Come dire sempre la cosa giusta” di Phil M. Jones, pubblicato da Hoepli, è un manuale che parte da un presupposto semplice e concreto: le decisioni si prendono in pochi secondi e, in quei secondi, le parole fanno la differenza. Non si tratta solo di tecniche di vendita, ma di una riflessione più ampia sul potere del linguaggio nelle relazioni professionali e personali.

Phil M. Jones costruisce il libro attorno al concetto di “Parole Magiche”, espressioni brevi e mirate che aiutano a superare obiezioni, sciogliere esitazioni e guidare l’interlocutore verso una scelta. In “Le parole per vendere. Come dire sempre la cosa giusta” queste formule non vengono presentate come trucchi manipolativi, ma come strumenti di chiarezza e di facilitazione del dialogo. L’autore insiste sull’importanza della preparazione, dell’ascolto e dell’empatia, elementi che devono precedere qualsiasi tecnica.

Il cuore del volume è pratico. Ogni capitolo offre esempi concreti, frasi pronte all’uso e contesti realistici in cui applicarle. Vengono affrontate situazioni comuni come il classico “ci devo pensare”, la richiesta di uno sconto, la gestione di un rifiuto o l’apertura di una conversazione con un potenziale cliente. In “Le parole per vendere. Come dire sempre la cosa giusta” il linguaggio diventa uno strumento strategico che aiuta a spostare l’attenzione, a formulare domande più efficaci e a creare un clima di fiducia.

Il libro si distingue per il tono diretto e operativo. Non propone lunghe teorie, ma invita a sperimentare subito quanto appreso. Le “Parole Magiche” sono presentate come leve psicologiche leggere ma incisive, capaci di orientare la conversazione senza forzarla. Jones sottolinea più volte che la differenza non sta nel parlare di più, ma nel dire meglio, nel scegliere formule che aprano possibilità invece di chiuderle.

Un aspetto interessante è l’attenzione alla dimensione etica della comunicazione. L’autore ribadisce che l’obiettivo non è manipolare, ma aiutare l’interlocutore a prendere decisioni con maggiore consapevolezza. In questo senso “Le parole per vendere. Come dire sempre la cosa giusta” può essere letto non solo come un manuale per venditori, ma come una guida per chiunque voglia migliorare la propria efficacia comunicativa, che si tratti di leader, formatori o professionisti.

Lo stile è semplice, scorrevole e orientato all’azione. Il libro si presta a una consultazione frequente, quasi come un prontuario da tenere sulla scrivania. Non promette soluzioni miracolose, ma offre strumenti chiari che, se applicati con coerenza, possono davvero incidere sui risultati.

“Le parole per vendere. Come dire sempre la cosa giusta” è dunque un testo pragmatico e immediato, che ricorda quanto il linguaggio sia una leva potente. Una parola alla volta, come suggerisce l’autore, si può cambiare l’esito di una conversazione e, talvolta, anche di una carriera.

“Cappuccetto Rosso: 55 esercizi di stile” di David Conati – Carocci editore

“Cappuccetto Rosso: 55 esercizi di stile” di David Conati, pubblicato da Carocci editore, è un libro che parte da una domanda tanto semplice quanto vertiginosa: quante volte si può raccontare la stessa storia senza esaurirla. La risposta dell’autore è un laboratorio creativo in forma di volume, dove la fiaba più celebre della tradizione occidentale diventa materia elastica, da piegare, scomporre, reinventare.

Il riferimento implicito è agli “esercizi di stile” di Queneau, ma Conati innesta questa pratica nella tradizione italiana del gioco linguistico e pedagogico, evocando anche lo spirito di Rodari. In “Cappuccetto Rosso: 55 esercizi di stile” la riscrittura non è un vezzo intellettuale, ma uno strumento per comprendere a fondo i meccanismi del narrare. Cambiando registro, punto di vista, lessico o genere, la stessa trama assume tonalità comiche, drammatiche, liriche, burocratiche o teatrali, mostrando quanto la forma incida sul senso.

Il libro funziona su due livelli. Da una parte offre al lettore cinquantaquattro varianti della fiaba, ognuna costruita con un preciso vincolo stilistico o retorico. Dall’altra suggerisce un metodo replicabile, applicabile a qualsiasi storia. In “Cappuccetto Rosso: 55 esercizi di stile” l’atto della scrittura viene smontato e reso visibile, come un ingranaggio che si può osservare mentre lavora. Questo rende il volume particolarmente adatto a laboratori di scrittura, percorsi didattici e attività teatrali.

La scelta di una fiaba come Cappuccetto Rosso non è casuale. Si tratta di un racconto archetipico, conosciuto da tutti, che permette di concentrarsi non sul cosa si racconta, ma sul come. Il lupo, la bambina, il bosco e la nonna diventano figure mobili, che cambiano colore a seconda del filtro linguistico applicato. Il lettore comprende così che non esiste una versione definitiva, ma una molteplicità di possibilità narrative.

Lo stile di Conati è chiaro e giocoso, ma mai superficiale. Dietro la leggerezza dell’operazione si avverte una riflessione seria sul potere delle parole e sulla responsabilità di chi le usa. Ogni variazione mette in luce un aspetto diverso della lingua, mostrando come ritmo, lessico e sintassi possano trasformare radicalmente la percezione di una storia.

“Cappuccetto Rosso: 55 esercizi di stile” è dunque un libro che invita a sperimentare. È un testo che diverte, ma al tempo stesso educa all’ascolto e alla precisione. In un’epoca in cui si scrive molto e spesso in modo automatico, questo volume ricorda che la scrittura è un gioco serio, fatto di scelte consapevoli. E che ogni storia, anche la più nota, può rinascere se la si guarda da un’angolazione diversa.

“Il mondo e le sue parole. Un’idea di letteratura” di Gian Mario Anselmi – Carocci editore

“Il mondo e le sue parole. Un’idea di letteratura” di Gian Mario Anselmi, pubblicato da Carocci editore, è un saggio breve ma denso che si interroga sul senso stesso della letteratura in un’epoca segnata da disorientamento e conflitto. Non è un manuale storico né un trattato teorico sistematico, ma una riflessione civile che mette al centro la responsabilità delle parole.

Anselmi parte da una domanda essenziale: quali parole possono ancora parlare al nostro presente. Il mondo contemporaneo appare frammentato, attraversato da crisi politiche, sociali e culturali, eppure la letteratura continua a proporre strumenti di comprensione e di speranza. In “Il mondo e le sue parole. Un’idea di letteratura”, l’autore sostiene che la forza dei testi letterari sta nella loro capacità di coniugare osservazione della realtà e immaginazione, radicamento storico e apertura verso l’altro.

Il libro non propone un nostalgico ritorno ai classici, ma invita a leggerli come interlocutori vivi. La tradizione viene considerata una riserva di senso che dialoga con i saperi contemporanei, senza gerarchie rigide. In questo dialogo, la letteratura non è evasione, ma uno strumento per decifrare il presente. In “Il mondo e le sue parole. Un’idea di letteratura” la parola letteraria diventa così un luogo di confronto tra memoria e attualità.

Un aspetto centrale del volume è l’idea di apprendistato. La pratica letteraria richiede esercizio, studio, attenzione alle forme. Non basta l’immediatezza dell’espressione. Anselmi insiste sulla necessità di un’educazione alla lettura che sappia riconoscere la complessità dei testi e il loro intreccio con la storia. La letteratura non offre soluzioni semplici, ma aiuta a porre domande più profonde.

Lo stile del saggio è limpido, argomentativo, capace di sintetizzare questioni teoriche senza appesantirle. La scrittura procede per nuclei tematici che si richiamano tra loro, costruendo un discorso coerente sull’utilità della letteratura. In “Il mondo e le sue parole. Un’idea di letteratura”, il termine utilità non va inteso in senso pragmatico, ma come capacità di dare forma all’esperienza, di nominare ciò che altrimenti resterebbe confuso.

Il libro invita a considerare la letteratura come uno spazio di libertà critica. Le parole non sono solo strumenti di comunicazione, ma forme attraverso cui il mondo viene interpretato. In un tempo dominato da messaggi rapidi e semplificati, Anselmi propone una pausa, un ritorno alla lentezza della lettura e alla densità del linguaggio.

“Il mondo e le sue parole. Un’idea di letteratura”, è dunque un saggio che parla tanto agli studiosi quanto ai lettori curiosi. Ricorda che la letteratura non è un ornamento culturale, ma un modo di abitare il mondo con maggiore consapevolezza. E che, anche nei momenti più difficili, le parole possono ancora aprire spazi di comprensione e di dialogo.