5 libri da regalare a Natale per chi ama il romance

Quali sono libri perfetti per chi ama i cliché del romance? Dall’enemies to lovers al ragazzo irraggiungibile che mostra finalmente le proprie fragilità, non c’è che da scegliere in libreria.

Se state cercando il regalo perfetto per quell’amico o quell’amica che ama i romanzi rosa, siete capitati nel posto giusto. In questa selezione troverete storie molto diverse, ma perfette per far battere il cuore di chiunque: ci sono commedie natalizie piene di scintille e battibecchi degni delle migliori rom-com, racconti “calendario dell’Avvento” da scoprire a piccoli sorsi, romanzi ambientati tra le Alpi innevate e saghe familiari che intrecciano sentimenti, ferite e rinascite.

Alcune puntano sull’ironia e sul gioco delle identità, altre sfiorano temi importanti come la violenza domestica, la malattia, le differenze di classe e la forza delle scelte personali.

5 libri romance da regalare a Natale

“Rubami il cuore per Natale” di Meghan Quinn

Cole Black e il Natale sono ai poli opposti. Lui è il tipo che spegne le lucine, cambia canale appena partono le canzoni a tema e rifugge qualsiasi forma di “magia delle feste”. Peccato che viva a Kringletown, città dove lo spirito natalizio è praticamente obbligatorio per legge, con concorsi, addobbi e biscotti allo zenzero a ogni angolo. Il suo progetto per l’inverno è semplice: restare in disparte e aspettare che tutto passi.

I piani saltano quando in città ricompare Storee Taylor, capelli rossi e carattere di fuoco, la nemesi di sempre di Cole. Si trasferisce proprio nella casa accanto per occuparsi della zia Cindy, l’anziana zia amatissima da tutti e vera icona natalizia del posto. Per rendere onore alla zia, Storee decide di partecipare al grande concorso cittadino delle feste. È determinata a vincere, e Cole non ha alcuna intenzione di lasciarla trionfare sul suo territorio.

Così, per ostacolarla, si inventa una parte totalmente fuori dal suo personaggio: finge entusiasmo per le festività, si cala nel ruolo di bravo vicino e, colpo di scena, si spaccia persino per innamorato di Storee. Lei non è il tipo da tirarsi indietro e, pur di non cedere terreno, è costretta a recitare la stessa commedia. Tra alberi da decorare, prove creative, disastri di pan di zenzero e una competizione sempre più serrata, il confine tra finzione e realtà inizia però a sfumare.

Quello che nasce come un gioco al massacro tra rivali storici si trasforma, pagina dopo pagina, in un’attrazione difficile da ignorare. “Rubami il cuore per Natale” è il regalo perfetto per chi ama le commedie romantiche natalizie alla “nemici che diventano qualcosa di più”: brillante, pieno di dialoghi frizzanti, atmosfera da film di Natale e una storia d’amore che scalda il cuore quanto una cioccolata calda davanti all’albero.

“Secret Santa. Un amore inaspettato” di Sophie Jomain

Questo romanzo è pensato come un vero calendario dell’Avvento: 24 capitoli da scartare uno al giorno, mentre fuori fa freddo e la cioccolata calda fuma sul tavolo. Siamo in una città imbiancata, dove le luci alle finestre e le decorazioni per le strade creano quell’atmosfera da film che rende dicembre un mese sospeso. Per Fannette, però, la magia del Natale non basta: dentro di lei c’è solo confusione.

L’università non la entusiasma, la storia con il suo ragazzo, Gabin, assomiglia sempre più a un copione già visto, e le aspettative della famiglia la stringono in una morsa. Tutto sembra procedere per inerzia, finché un incontro casuale non le scombina i piani: quello con Roméo. È brillante, ironico, ma soprattutto sa ascoltarla davvero, senza giudicarla né darle risposte preconfezionate.

Tra caffè fumanti, passeggiate tra le vie innevate e piccoli gesti gentili, Fannette si accorge che, per la prima volta da tempo, è curiosa di scoprire cosa le riserverà il futuro. Il gioco del Secret Santa, con i suoi regali anonimi e i bigliettini misteriosi, diventa lo sfondo perfetto per mettere alla prova desideri, paure e possibilità inaspettate. Chi c’è davvero dietro quei doni? E, soprattutto, quale strada vuole scegliere Fannette: quella tracciata dagli altri o quella che la porta verso se stessa?

“Secret Santa. Un amore inaspettato” è il regalo ideale per chi ama le storie natalizie da gustare a piccole dosi, come un cioccolatino al giorno. Romantico senza essere stucchevole, parla di primi amori ma anche di identità, di coraggio e di seconde possibilità. Perfetto per un’amica, una sorella o per chiunque abbia voglia di ritrovare, tra una pagina e l’altra, il proprio modo di credere nei desideri.

“La domestica a ore” di Sveva Casati Modignani

Isabella Boccardo d’Este è una donna che ha fatto una scelta radicale: mettere da parte il proprio cognome altisonante e vivere senza ostentare le sue origini nobili. A Milano lavora come domestica a ore, spostandosi da un appartamento all’altro, portando con sé discrezione, educazione antica e una naturale capacità di rimettere in ordine non solo le case, ma anche le vite di chi le abita. Nelle famiglie dove entra spesso regnano solitudine, incomprensioni, silenzi che pesano più della polvere: Isabella non giudica, ma osserva e, con piccoli gesti, prova a riportare un po’ di serenità.

Tutto cambia quando, una mattina, varca la soglia dell’elegante casa dei Tizzoni e non trova ad accoglierla Laura, la giovane padrona, ma un appartamento insolitamente vuoto. Poco dopo scopre che Laura è stata gravemente ferita: dietro la facciata impeccabile di quella famiglia perfetta si nasconde una storia di violenza domestica che rischia di inghiottire anche i due figli. La giustizia fatica a muoversi tra bugie, omertà e apparenze da salvare, e Isabella, suo malgrado, si ritrova coinvolta in prima persona.

Accanto a lei c’è Duccio Soldanieri, capitano dei carabinieri affascinante e determinato, anche lui di origini nobili ma con un’idea diversa di cosa significhi “essere all’altezza” del proprio nome. Tra indagini delicate, segreti che emergono a fatica e scelte difficili, tra Isabella e Duccio nasce un sentimento nuovo, fatto di rispetto, stima e attrazione trattenuta.

“La domestica a ore” è un romanzo che intreccia amore, rinascita e denuncia sociale, ideale per chi cerca una storia sentimentale ma non leggera: Sveva Casati Modignani racconta la forza silenziosa delle donne, la solidarietà femminile e la possibilità di ricominciare anche dopo le ferite più profonde. Un regalo perfetto per chi ama le saghe emotive, con una protagonista che conquista pagina dopo pagina.

“Save Me. Maxton Hall” di Mona Kasten

Ruby Bell ha un piano chiaro: studiare, mantenere la media più alta possibile e conquistarsi un posto a Oxford. Per riuscirci deve sopravvivere al Maxton Hall College, una delle scuole private più prestigiose e snob d’Inghilterra, dove lei è un’“intrusa” ammessa solo grazie a una borsa di studio. La sua strategia è semplice: restare ai margini, farsi notare il meno possibile, evitare drammi da figli di papà.

Tutto salta il giorno in cui sorprende il professor Sutton in atteggiamenti compromettenti con una studentessa. E non una qualsiasi: Lydia Beaufort, erede di una delle dinastie più ricche del Paese e sorella gemella di James, il ragazzo più popolare e intoccabile del Maxton Hall. James è bello, viziato, circondato di amici e party esclusivi, abituato a ottenere tutto ciò che vuole. Quando capisce che Ruby rappresenta un pericolo per il segreto di famiglia, decide di starle addosso per controllarla.

Nel giro di poco, Ruby perde il suo prezioso mantello dell’invisibilità: tutti sanno chi è, tutti la guardano. Lei detesta essere al centro dell’attenzione, lui detesta l’idea che qualcuno possa violare la bolla perfetta costruita per lui dai Beaufort. Costretti a frequentarsi – tra progetti scolastici, corridoi pieni di pettegolezzi e incontri sempre più ravvicinati – i due iniziano però a scoprire qualcosa l’uno dell’altra che va oltre le apparenze. Ruby non è la secchiona anonima che tutti credono, James non è solo il bad boy arrogante: dietro la sua sicurezza ci sono aspettative soffocanti, un futuro già scritto e pochissimo spazio per scegliere.

“Save Me” è il regalo perfetto per chi ama le storie alla Elite o Gossip Girl: ambiente glamour, scontri di classe, tensione romantica che cresce pagina dopo pagina. Un enemies to lovers scolastico che parla di merito, privilegi e del coraggio di cambiare il proprio destino.

“Un cuore per Natale” di Sophie Jomain

Anche questo romanzo funziona come un calendario dell’Avvento: 24 capitoli da “scartare” giorno dopo giorno, mentre ci si avvicina al Natale. A raccontare la sua storia è una ragazza che con il cuore ha fatto i conti fin dalla nascita. È nata con un difetto cardiaco grave, un cuore che poteva tradirla in qualsiasi momento. Due anni prima dell’inizio del libro, però, ha ricevuto un trapianto: da allora tutto è cambiato, almeno in teoria.

Fisicamente è ancora fragile, ma ciò che la blocca davvero è la paura. Paura di affaticarsi, di provare emozioni troppo forti, di non essere “all’altezza” della seconda possibilità che le è stata data. Quest’anno, però, ha deciso di rompere il guscio: grazie al nuovo cuore può finalmente tornare sulle Alpi, a festeggiare il Natale con il padre tra neve, luci e atmosfere da fiaba. E ha fatto una scelta importante: ha deciso di credere ai miracoli.

Forse non è un caso che proprio il primo giorno nella casa di montagna qualcuno bussi alla sua porta: è Augustin, il ragazzo spavaldo che ricordava bene, ma che ora sembra diverso. Non è più solo il tipo strafottente che amava il rischio: ha occhi solo per lei, la guarda come se fosse la cosa più preziosa del mondo. C’è però un problema enorme: Augustin vive per l’adrenalina, mentre lei dovrebbe proteggere il suo cuore nuovo da qualsiasi scossone.

Tra discese sulla neve, risate, momenti di paura e gesti di cura, la protagonista capisce che vivere davvero significa, a volte, accettare il rischio di soffrire. “Un cuore per Natale” è un romanzo dolcissimo e pieno di speranza, perfetto da regalare (dai 12 anni in su) a chi ha bisogno di credere che, anche dopo le prove più dure, ci sia sempre spazio per l’amore e per un nuovo inizio.