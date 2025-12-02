Regalare un libro fuori dagli schemi: 6 consigli

Se l’idea di regalare un libro ti sembra banale, è perché forse non hai ancora abbinato il lettore giusto con il libro giusto.

Oggi proponiamo la soluzione alla sfida numero uno

Conoscerete sicuramente qualcuno che, sfogliando un libro, non cerca semplice evasione, ma una vera e propria sfida intellettuale…

Dimenticate le letture leggere e le trame scontate e aggiungete questo pizzico di complessità agli amanti del fantasy e della fantascienza; i più audaci ve ne saranno riconoscenti, e chi è abituato ai romanzi distopici, chi apprezza le trame piene d’intrighi e complotti politici, non sarà da meno.

Cosa regalare, dunque?

Abbiamo selezionato sei titoli che non si limitano a costruire i fantomatici mondi alieni, ma che li usano come specchio distorto per analizzare la nostra realtà. Sono opere che smantellano le certezze, analizzano la crisi climatica con sguardo profetico, portano le fiabe in tribunale per capirne la moralità, e spingono il lettore a cercare una via di fuga dalla prigione della normalità.

Dalle visioni metafisiche alle epopee post-apocalittiche, passando per la satira tagliente e l’ecologia politica.

“Universi” di Stanisław Lem

“Universi” di Stanisław Lem non è semplicemente una raccolta di racconti, ma un vero e proprio fenomeno letterario che sfida ogni categorizzazione: Lem è stato filosofo, narratore e scienziato in un’unica figura straordinaria. Il volume racchiude un quarantennio di inesauribile ricchezza inventiva e creazione letteraria, coprendo il periodo dal 1956, anno de Il ratto nel labirinto, fino al 1995.

Quest’opera è fondamentale per comprendere l’autore di Solaris, poiché raccoglie l’intero corpus della sua narrativa breve. È una produzione multiforme ed estremamente originale, che offre al lettore temi centrali alla sua visione del futuro e della condizione umana. Tra le sue pagine si ritrovano riflessioni profonde sulla cibernetica, indagini sui complessi rapporti tra sistemi artificiali e biologici, e in generale un’ampia erudizione scientifica.

Tuttavia, il cuore della narrazione risiede nell’approfondito scavo psicologico e introspettivo. A differenza dei modelli anglo-americani di fantascienza, Lem eccelle nella ricerca di una dimensione esistenziale e nella speculazione filosofica. Ogni racconto è un’occasione per superare i limiti del già noto, sperimentando forme narrative sempre nuove e rifiutando gli schemi consolidati.

Il pensiero è il vero fondamento delle opere di Lem, e il suo immenso talento consiste proprio nel trasformare le idee più complesse e astratte in personaggi vivi e trame che funzionano come congegni perfetti. Universi è quindi una porta d’accesso al labirinto intellettuale di uno dei maestri indiscussi della letteratura fantascientifica del Novecento.

“L’ombra del Torturatore” di Gene Wolfe

“L’ombra del Torturatore” è il primo volume de “Il Libro del Nuovo Sole”, un ciclo che è considerato un capolavoro assoluto della narrativa fantastica contemporanea. L’opera trasporta il lettore in un futuro lontanissimo, al crepuscolo della civiltà, dove la Terra è ormai in decadenza e si è trasformata in un mondo quasi mitico, dominato dal mistero e dalla superstizione.

Il protagonista è Severian, un giovane apprendista del temuto Ordine dei Torturatori. La sua storia inizia drammaticamente quando, contravvenendo al severo codice del suo Ordine, mostra pietà e compassione verso una prigioniera destinata al supplizio. Questa violazione etica gli costa l’esilio, costringendolo a lasciare la sua dimora, la Cittadella, e la città di Nessus.

L’esilio segna l’inizio di un lungo e crepuscolare viaggio attraverso un universo affascinante e pericoloso, dove le forze della scienza, della fede e della magia si intrecciano in un equilibrio precario e inquieto. Nel corso della sua odissea, Severian è destinato a incontrare personaggi misteriosi, affrontare amori perduti e superare prove mortali.

Tuttavia, il viaggio è anche una profonda esplorazione interiore, portandolo a scoprire frammenti della sua stessa identità e a confrontarsi con il misterioso destino che lo lega al potere del Nuovo Sole. L’opera di Wolfe è una miscela magistrale e profondamente simbolica, capace di unire fantasy, fantascienza e filosofia in un racconto di rara intensità e complessità. È un classico intramontabile, perfetto per chi cerca una lettura densa di sfumature e significati.

“Favole in Pretura” di Raimondo Della Selva

“Favole in Pretura” è un’opera geniale che si chiede cosa accadrebbe se le fiabe che tutti conosciamo venissero sottoposte alla fredda e rigorosa logica del Diritto e raccontate come veri e propri processi giudiziari. Raimondo Della Selva spinge il lettore in un universo processuale parallelo e memorabile, dove i personaggi che hanno fondato il nostro immaginario vengono dissezionati con rigore e ironia.

Il libro non è una semplice riscrittura, ma un’antologia di fiabe rivisitate attraverso il filtro del diritto. Le classiche dinamiche di bene e male vengono sovvertite e analizzate in chiave legale. Così, il Lupo di Cappuccetto Rosso si ritrova imputato non per cattiveria, ma per “sequestro di persona per carcerazione gastrica”. Cenerentola è parte civile in un processo che la vede denunciare maltrattamenti e riduzione in schiavitù.

Le sorprese continuano in aula: Re Mida finisce nel mirino della Corte dei Conti per danno erariale, mentre Hansel e Gretel vengono processati per l’omicidio della strega, costringendoli a invocare la legittima difesa. E ancora, personaggi come La Bestia vengono assolti dall’accusa di sequestro grazie a un cavillo sul “vizio totale di mente”, e il povero Pinocchio è sottoposto a una rigida perizia psichiatrica.

L’opera è un saggio divertente e profondo che usa il meccanismo della fiaba processata per illuminare, con grande intelligenza, le fondamenta della giustizia e la sua implacabile capacità di tessere e processare ogni trama. È il regalo perfetto per chi ama la satira, il diritto e le letture che stimolano la riflessione in modo inaspettato.

“Um” di Helen Phillips

“Um” di Helen Phillips ci proietta in una narrazione distopica e inquietantemente vicina al presente, in una società profondamente stravolta dal cambiamento climatico e sempre più dominata dalla tecnologia. Gli esseri umani sono stati soppiantati da innumerevoli robot intelligenti noti come “Um”, i quali svolgono la maggior parte dei lavori.

La protagonista è May, una donna che, dopo aver perso il lavoro, accetta di sottoporsi a una procedura sperimentale per alterare le sue fattezze e renderle meno “inutili” in questo nuovo mondo. May, insieme al marito Jem e ai figli Lu e Sy, si imbarca in questa operazione, un processo che coinvolge proprio uno degli Um.

In questo contesto di facile disconnessione e costante pubblicità, ma anche di forte nostalgia per la natura perduta, May prende una decisione radicale: acquista per la famiglia una costosa vacanza di tre giorni al Giardino Botanico, un rifugio verde nel cuore della città. L’obiettivo è ritrovare un po’ di disconnessione dalla tecnologia per riconnettersi tra loro, riavvicinandosi a una natura che sentono ormai estranea.

Tuttavia, questa insistenza nel separarsi dai dispositivi digitali avrà conseguenze impreviste. Il Giardino non si rivelerà affatto il luogo pacifico che May sognava. La famiglia si troverà costretta ad affrontare il pericolo e a lottare con straziante compassione per i propri cari. Scritto in una prosa asciutta ma intensa, “Um” è un racconto potente sul valore dell’individualità e degli affetti in un futuro che pone il lettore davanti a uno specchio, sollevando la domanda cruciale: in un mondo dominato dalle macchine, cosa definisce e salva l’umano?

“Solenoide” di Mircea Cărtărescu

“Solenoide” è unanimemente considerato il capolavoro di Mircea Cărtărescu, un’opera che ingloba e fagocita tutta la sua precedente produzione, restituendo la totalità del suo pensiero e l’eccezionalità della sua scrittura. Il romanzo è impregnato dall’impronta di grandi visionari come Kafka, Borges, Pynchon e Bolaño.

Il narratore è uno scrittore fallito che consuma la sua vita in una strana casa a forma di barca, annotando sogni e incubi in un diario folle, e vagando con la mente per una Bucarest che descrive come allucinata e ectoplasmatica. Divenuto professore di romeno in una scuola di periferia, in quel tetro edificio incontra figure che diventano i suoi punti di riferimento: un matematico che lo inizia a segreti reconditi della materia; gli adepti di una setta mistica che manifesta contro la morte nei cimiteri della città; e Irina, la donna di cui si innamora.

In un delirio abbacinante di immagini assurde, lo scrittore cerca disperatamente di sfuggire alla tirannia dei nostri cinque sensi per accedere a un’altra dimensione dell’esistenza. Egli agisce come un visionario, un profeta che svela la “cospirazione della normalità”, la gabbia invisibile che il nostro cervello ha costruito per noi.

Per Cărtărescu, la realtà che percepiamo è una prigione. Il compito del protagonista, e implicitamente del lettore, è quello di evadere, di cercare, anche a rischio di impazzire, un’altra verità. “Solenoide” è l’elemento chiave, il condotto, che apre uno squarcio e illumina la via di fuga verso questa dimensione alternativa. È un regalo ideale per i lettori che amano le sfide intellettuali e i viaggi nella letteratura metafisica.

“Diluvio” di Stephen Markley

“Diluvio” di Stephen Markley, già autore del celebre Ohio, è un’opera di proporzioni titaniche che fonde magistralmente realismo e speculazione, componendo il romanzo più ambizioso e coraggioso dei nostri anni. È un grandioso affresco che tocca temi cruciali come giochi di potere, cospirazioni, paure e speranze che si estendono attraverso diversi continenti.

Al centro della narrazione c’è la devastante crisi ecologica, manifestata attraverso fenomeni meteorologici sempre più estremi: tempeste, siccità prolungate e alluvioni. In questo scenario apocalittico, i governi si mostrano impotenti e sempre più divisi di fronte all’emergenza.

La storia prende il via sulle montagne del Wyoming con Kate Morris, una giovane attivista. Il suo impegno dà il via a un progetto che ha il potenziale di cambiare il corso della storia, mentre la politica continua a ristagnare nei suoi riti stanchi. La narrazione si sviluppa attorno a lei, intrecciando le vite, le aspirazioni e l’impegno di figure chiave come un climatologo ossessionato dai dati, un giovane sbandato e un determinato gruppo di ecoterroristi.

“Diluvio” non è solo un romanzo sul disastro ambientale; è un’opera-mondo che costringe il lettore a guardare in faccia il pericolo che incombe sul destino dell’umanità. Con una scrittura poetica e potente e una capacità unica di raccontare l’intricato rapporto tra gli uomini e le donne in questa lotta per la sopravvivenza, Markley ci offre una visione cruda e necessaria di quello che potrebbe essere il nostro futuro.