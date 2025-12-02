6 libri per allenare la mente ideali da regalare a Natale

Nutri il desiderio di alimentare la tua conoscenza ma anche di tenere in allenamento le tue abilità? Che ti interessi esercitare la mnemonica, le conoscenze linguistiche e letterarie o la logica, i libri possono sempre costituire un valido aiuto in tal senso.

Inoltre, i “book-game” rappresentano anche un’originale idea regalo da fare (o farsi) durante le festività e trascorrete tempo insieme giocando e mettendosi alla prova. Un modo anche per “staccare” con la tradizione che vede amici e parenti giocare con i classici giochi di carte, tombola, mercante in fiera…

I benefici dei book-game

Regalare libri quiz che allenano la mente, come quelli sulla lingua italiana, rappresenta un’ottima idea perché offre un valore che va oltre il semplice intrattenimento. Questi libri agiscono come veri e propri strumenti di rigenerazione mentale e culturale.

I libri basati su quiz e giochi linguistici contribuiscono ad aumentare concentrazione e flessibilità mentale, stimolano il cervello a rielaborare informazioni, scegliere e ragionare e, in un’epoca di informazioni veloci e superficiali (come l’infobulimia), impegnarsi attivamente nella risoluzione di un quiz richiede attenzione profonda , contrastando la distrazione digitale.

Capitolo a parte meritano i libri basati sulla lingua italiana: essi offrono un modo divertente per riscoprire la bellezza e la complessità dell’italiano, dai modi di dire all’etimologia delle parole. Riscoprire le regole grammaticali (verbi, sintassi) è un modo per tutelare il proprio patrimonio linguistico. Inoltre, essi mettono alla prova le proprie conoscenze aiuta ad arricchire il vocabolario e a migliorare la capacità di espressione.

Da non sottovalutare, infine, i benefici sociali e personali a cui questi libri contribuiscono: la lettura e le attività culturali associate (come i quiz sui libri) sono pratiche protettive e non mostrano alcuna associazione negativa con il benessere. Offrono un alto ritorno in termini di soddisfazione personale. Inoltre, essi sono pensati per essere utilizzati da soli o in compagnia/famiglia, trasformando l’apprendimento in un’occasione di sfida e condivisione. E quale occasione migliore se non le vacanze di Natale per ritrovarsi insieme per sfidarsi?

Cinque libri da leggere per allenare la mente da regalare (o regalarsi)

Dopo avervi descritto i benefici dei book-game, scopriamo i seguenti 6 libri ideali per allenare la mente e consigliati da regalare a Natale.

“501 quiz sulla lingua italiana” di Saro Trovato

Iniziamo subito con i nostri consigli di libri per allenare la mente proponendovi i nostri “gioielli di famiglia”: iniziamo con il nuovo libro “501 quiz sulla lingua italiana” (Newton Compton Editori, 2025) di Saro Trovato, sociologo ed esperto di comunicazione di massa e fondatore di Libreriamo.

Ben 501 quiz, attraverso i quali ciascuno potrà misurare, in maniera obiettiva, la propria conoscenza della lingua italiana. Si va dalla coniugazione dei verbi al corretto uso di apostrofi e accento, passando per test che invitano a mettersi alla prova circa l’origine delle parole della lingua italiana e quiz per dimostrare la conoscenza di chi sono i padri fondatori della nostra amata lingua, da Dante a Manzoni.

L’idea alla base di questo libro è quella di stimolare la conoscenza della lingua italiana, capace di rappresentare l’essenza dello stare insieme anche quando si è da soli; una lingua speciale, e quindi da tutelare, perché capace di generare senso comunità, di appartenenza, di identità.

“501 quiz per veri amanti dei libri” di Saro Trovato

Ecco un altro libro “per veri amanti dei libri” che ci riguarda da vicino: questo book-game propone una vasta gamma di quiz e test che orbitano attorno al tema dei libri. Una sfida perfetta per chi vuole mettere alla prova le abilità e le conoscenze in fatto di letteratura e narrativa.

Quale personaggio di Jane Austen ti somiglia di più? Quale genere di libri è più adatto a te? Quanto conosci i grandi classici della letteratura?

Sai riconoscere un romanzo famoso dall’incipit? Questo è il momento per scoprirlo! Ideati dai creatori della piattaforma culturale Libreriamo, i quiz all’interno di questo libro sono una sfida imperdibile per tutti i veri amanti dei libri e della lettura, un’occasione per imparare e divertirsi da soli o con amici e parenti.

Una pagina dopo l’altra, potrai testare le tue conoscenze o individuare il tuo profilo letterario, scoprire se ricordi ancora quella poesia che ti piaceva tanto a scuola o se è il caso di fare un piccolo ripasso…

“Quiz per veri amanti dei libri da risolvere mentre fai la cacca” di Arthur Lost

Ecco un book-game molto curioso che consente di valutare il proprio vero grado di conoscenza letteraria: il modo più stimolante e appagante per trascorrere le tue sedute in bagno.

Sai proprio tutto della vita di Leopardi? Davvero conosci a fondo l’opera omnia di Dostoevskij? Sai riconoscere un libro da un incipit? Non ti sfugge niente dei romanzi di Jane Austen, ma nemmeno dei grandi autori di thriller contemporanei? La letteratura americana rientra saldamente nel tuo background? Sai abbinare senza esitazione titoli e autori dei classici antichi e moderni? E’ possibile mettersi alla prova con i quiz, a vari livelli di difficoltà, raccolti in questo libro.

“Grammamanti” di Vera Gheno

Iniziamo con uno dei libri più stimolanti di Vera Gheno, che stavolta ci invita a riflettere sulla grammatica e sul non detto che essa veicola, raccontando tanto del mondo in cui viviamo. Una lettura intrigante che esercita la nostra capacità critica e ci interroga su quanto la lingua influisca sulla società, e viceversa.

Le parole sono centrali nelle nostre vite e dischiudono infinite opportunità. Per questo dovremmo instaurare con loro una vera e propria relazione amorosa, sana, libera, matura. Perché le parole ci permettono di vivere meglio e ci danno la possibilità di cambiare il mondo. Chi può definirsi grammamante?

Chi ama la lingua in modo non violento, la studia e così comprende di doverla lasciare libera di mutare a seconda delle evoluzioni della società, cioè degli usi che le persone ne fanno ogni giorno parlando.

Essere grammarnazi significa difendere la lingua chiudendosi dentro a una fortezza di certezze tanto monolitiche quanto quasi sempre esili; chi decide di abbracciare la filosofia grammamante, invece, non ha paura di abbandonare il linguapiattismo, ossia la convinzione che le parole che usiamo siano sacre, immobili e immutabili.

Perché per fortuna, malgrado la volontà violenta di chi le vorrebbe sempre uguali a loro stesse, le parole cambiano: alcune si modificano, altre muoiono, ma altre ancora, nel contempo, nascono.

E tutto questo dipende da noi parlanti: non c’è nessuna Accademia che possa davvero prescrivere gli usi che possiamo farne; siamo noi a deciderlo e permettere il cambiamento. È tempo di smettere di essere grammarnazi e tornare ad amare la nostra lingua, apprezzandola per quello che davvero è: uno strumento potentissimo per conoscere sé stessi e costruire la società migliore che vorremmo.

“Critica della lettura” di Vittorio Spinazzola

Un altro ambito perfetto per esercitare la mente è quello dell’analisi e della lettura critica. Se l’argomento ti interessa, ti suggeriamo questo volumetto di Vittorio Spinazzola.

Tra il leggere e il sapere leggere corre la stessa differenza che tra lo scrivere e il saper scrivere. La lettura è un’attività impegnativa che richiede tempo e concentrazione mentale.

Il vero lettore, scrive Spinazzola, è colui che possiede una consapevolezza adeguata dei criteri e dei procedimenti che attua prima nello scegliere un’opera, poi nell’interpretarla, commentarla, valutarla e consigliarla.

Qui Vittorio Spinazzola si mette dalla parte del lettore.Il protagonista di questo scritto del critico milanese non è il generico pubblico dei lettori, ma il soggetto leggente, la persona singola, colta nel momento libero e liberatorio della lettura.

La vocazione critica di Spinazzola assomiglia simpaticamente a quella del lettore al quale però egli, come specialista, traccia percorsi, indica ostacoli, immagina e ricostruisce scenari, coltiva e potenzia capacità selettive e intuitive e si diverte a indicare paradossi.

“Focus” di Daniel Goleman

“Come rimanere concentrati nell’era della distrazione”: è questo il sottotitolo del volume che Daniel Goleman dedica alla concentrazione e alla capacità di rimanere focalizzati su ciò che abbiamo dinanzi.

L’attenzione è una risorsa mentale sottile, sfuggente, invisibile quasi, e per questo viene generalmente poco considerata. Eppure riveste un’importanza enorme rispetto al modo in cui affrontiamo la vita: i suoi effetti, come hanno spiegato in questi ultimi anni le neuroscienze, si fanno sentire nella maggior parte delle cose che facciamo, soprattutto oggi, assediati come siamo da una marea di dati e stimoli difficili da gestire.

In questo nuovo studio Daniel Goleman esamina il ruolo centrale dell’attenzione nei diversi ambiti della nostra vita e i benefici che possiamo ricavare dal suo rafforzamento: indicando le strategie più efficaci per combinare concentrazione, empatia e autocontrollo, l’autore spiega come muoversi tra tensioni, distrazioni e obiettivi che riempiono le nostre giornate e trovare il giusto equilibrio capace di lasciar spazio sia alla produttività sia alla creatività.