5 librerie indipendenti affascinanti da scoprire nel Regno Unito

Esiste un legame indissolubile che unisce il viaggiatore al lettore: entrambi sono anime alla ricerca di una nuova prospettiva, di un orizzonte che sappia stupire. Per chi ama i libri, inoltre, visitare una libreria indipendente è sempre un’esperienza rilassante e piacevole. Per questo, un viaggio nel Regno Unito non può prescindere dalla scoperta di quei piccoli templi laici che sono le librerie indipendenti. Non sono semplici negozi, ma ecosistemi pulsanti, dove il tempo sembra rallentare e dove ogni volume sugli scaffali è stato scelto con la cura di chi sa che un libro può cambiare una vita.

Sorprendentemente, nonostante la possibilità di acquistare libri online, nel Regno Unito le librerie indipendenti hanno sempre più successo. In un’epoca dominata dagli algoritmi e dalle consegne in ventiquattr’ore, queste librerie resistono come baluardi di umanità. Entrare in una di esse significa accettare l’invito a un dialogo silenzioso tra l’autore, il libraio e il lettore.

5 librerie indipendenti da visitare nel Regno Unito

Queste cinque librerie ci ricordano che il libro non è solo un supporto per informazioni, ma un oggetto che vive e respira attraverso i luoghi che lo ospitano. Visitare una libreria indipendente significa sostenere l’economia della cultura e preservare spazi di libertà intellettuale.

Se siete alla ricerca di un viaggio culturale alla scoperta di luoghi storici che “profumano” di cultura” vi portiamo alla scoperta di cinque librerie indipendenti del Regno unito: cinque indirizzi imperdibili, veri e propri rifugi dell’anima sparsi tra l’Inghilterra e la Scozia.

1. Round Table Books: l’inclusività che si fa storia (Londra)

Nel cuore pulsante di Brixton, a Londra, sorge una libreria che è un vero atto di amore e resistenza culturale. Round Table Books non è nata per caso, ma per colmare un vuoto. Tutto è iniziato con un’indagine che rivelò quanto pochi fossero i libri per bambini con protagonisti appartenenti a minoranze etniche.

Oggi, questo spazio colorato e vivace è diventato un punto di riferimento internazionale. Qui, la missione è chiara: ogni bambino, indipendentemente dal colore della pelle o dal background sociale, deve potersi vedere riflesso nelle pagine di un libro. La selezione è rigorosa, appassionata e celebra la diversità in ogni sua forma. Visitare Round Table Books significa respirare l’aria di una Londra che guarda al futuro senza dimenticare nessuno, rendendo la lettura un gesto di partecipazione democratica.

2. Category is Books: una casa per ogni identità (Glasgow)

Spostiamoci a nord, nella fiera e accogliente Glasgow. Nel quartiere di Southside, i vetri di Category Is Books brillano di una luce speciale. Fondata da Fi e Charlotte, questa libreria indipendente è interamente dedicata alla comunità LGBTQIA+.

L’atmosfera che si respira all’interno è quella di un salotto di casa, dove il rito del caffè si mescola alla consultazione di fanzine rare, graphic novel d’avanguardia e classici della narrativa queer. Ciò che rende questo luogo unico è il suo senso di comunità: il celebre scaffale “pay-it-forward” permette ai clienti di acquistare libri per chi non ha le possibilità economiche di farlo. È la dimostrazione che la cultura non è un lusso, ma un diritto fondamentale che deve circolare liberamente, proprio come l’aria.

3. The Book Barge: la poesia del viaggio lento (Staffordshire)

Se cercate l’essenza del romanticismo britannico, dovete cercare una barca. The Book Barge è forse la libreria più originale del Paese: una “narrowboat” trasformata in un paradiso galleggiante. Immaginate di camminare lungo le sponde dei canali dello Staffordshire e veder spuntare questa imbarcazione nera e dorata, carica di sogni.

L’interno è un capolavoro di ottimizzazione degli spazi: stufe a legna, poltrone in velluto e scaffali che seguono le curve dello scafo. Qui il concetto di “fast food culturale” scompare. La proprietaria invita i visitatori a disconnettersi, a lasciare il telefono in tasca e a riscoprire il piacere del silenzio, interrotto solo dal leggero sciabordio dell’acqua. È il luogo ideale per chi crede che la letteratura richieda lentezza, cura e un pizzico di avventura.

4. Golden Hare Books: l’estetica del sapere (Edimburgo)

Edimburgo è, per definizione, la città dei libri. Ma tra le tante eccellenze, Golden Hare Books nel pittoresco quartiere di Stockbridge brilla di una luce propria. Questa libreria ha fatto della cura estetica il suo marchio di fabbrica. Gli scaffali sono progettati per esporre i libri “di faccia” e non di costa, permettendo alle copertine — spesso vere opere d’arte — di ammaliare il passante.

Ogni mese la selezione cambia, seguendo temi o suggestioni stagionali, e lo staff è composto da lettori voraci capaci di trasformare una semplice vendita in una consulenza letteraria personalizzata. Entrare da Golden Hare è un’esperienza sensoriale: il profumo della carta di alta qualità, il design minimalista e l’accoglienza calorosa ne fanno una tappa obbligatoria per chi cerca il “bello” oltre che il “colto”.

5. Scarthin Books: il labirinto dei ricordi (Peak District)

Infine, per chi ama perdersi, c’è Scarthin Books a Cromford, nel Derbyshire. Definita spesso come una delle librerie più belle del mondo, è un edificio che sembra espandersi magicamente all’interno. È un labirinto di stanze ricolme di volumi nuovi, usati e rari, dove ogni centimetro quadrato è sfruttato per ospitare una storia.

Salendo le scale che portano ai piani superiori, si ha la sensazione di esplorare la biblioteca personale di un eccentrico collezionista. C’è una stanza dedicata interamente alla musica, una ai bambini e persino un caffè vegetariano nascosto tra gli scaffali, dove ci si può fermare per ore a leggere un libro appena acquistato. Scarthin Books è l’elogio della curiosità: qui non si entra con una lista della spesa, ma ci si lascia scegliere dal libro giusto.

Scopri 8 librerie indipendenti che lasciano senza fiato in giro per l’Italia