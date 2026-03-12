Se ti è piaciuto “La canzone di Achille”, allora devi leggere questo romanzo

Negli ultimi anni pochi romanzi hanno saputo riportare la mitologia greca al centro della narrativa contemporanea come La canzone di Achille di Madeline Miller. Il libro ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo grazie alla sua capacità di raccontare il mito di Achille e Patroclo non solo come una storia epica, ma soprattutto come una storia d’amore, di amicizia e di destino.

Miller ha scelto di rileggere uno dei miti più celebri dell’antichità attraverso uno sguardo intimo e profondamente umano. La guerra di Troia resta sullo sfondo, ma ciò che davvero conta è il rapporto tra i due protagonisti. Il romanzo diventa così il racconto della crescita, del legame e della tragedia che li unirà fino alla morte.

Per chi ha amato questo approccio al mito esiste però un altro libro che merita attenzione. Si tratta di Dove muore il sole. Il canto di Achille e Patroclo di Laura Doretto. Anche questo romanzo torna sulla relazione tra i due eroi, ma lo fa con una prospettiva narrativa diversa, più lirica e più concentrata sulla dimensione tragica del destino.

Leggere questi due libri insieme significa scoprire come la stessa leggenda possa essere raccontata in modi diversi, mantenendo intatta la forza emotiva della storia.

“Dalla canzone di Achille” a ” Dove muore il sole” Il romanzo che ha fatto riscoprire Achille e Patroclo

La storia di Achille e Patroclo è una delle più intense della mitologia greca. Da secoli affascina lettori, studiosi e narratori perché unisce eroismo, destino e amore.

“La canzone di Achille” di Madeline Miller ha dimostrato quanto questo mito possa ancora parlare ai lettori contemporanei. Il romanzo ha trasformato una vicenda epica in una storia profondamente umana.

“Dove muore il sole” di Laura Doretto prosegue questo percorso offrendo una nuova interpretazione dello stesso mito. Il libro esplora il legame tra i due eroi con uno sguardo poetico e tragico.

Leggere questi due romanzi insieme significa scoprire quanto la mitologia possa essere ancora viva. Le storie antiche continuano a parlarci perché raccontano emozioni universali: l’amore, la perdita, la memoria e il desiderio di lasciare una traccia nel tempo.

Ed è proprio questo il motivo per cui Achille e Patroclo continuano a commuovere i lettori di oggi, proprio come facevano migliaia di anni fa.

“La canzone di Achille”, Madeline Miller, Marsilio / Universale Economica Feltrinelli

La canzone di Achille di Madeline Miller è il romanzo che ha riportato al centro della narrativa contemporanea il mito di Achille e Patroclo. Pubblicato inizialmente da Marsilio e poi in edizione economica da Universale Economica Feltrinelli, il libro ha ottenuto un enorme successo internazionale.

La storia è raccontata dal punto di vista di Patroclo. Fin dall’infanzia il giovane viene esiliato dalla propria famiglia e mandato alla corte di Peleo, dove incontra Achille. Tra i due nasce subito un legame speciale che con il tempo si trasforma in qualcosa di più profondo.

Miller ricostruisce con grande attenzione il mondo dell’antica Grecia. Gli dei, le profezie e il destino che incombe sui protagonisti fanno parte della trama, ma il cuore del romanzo è la relazione tra i due ragazzi.

Achille è il guerriero perfetto, destinato a una gloria immortale ma anche a una morte prematura. Patroclo invece è più fragile, più umano. Proprio questa differenza rende il loro rapporto così intenso.

Quando la guerra di Troia comincia, il destino di Achille sembra ormai scritto. Tuttavia Miller riesce a trasformare questa storia già nota in un racconto pieno di emozione. Il romanzo mostra la crescita dei due protagonisti, la loro amicizia, il loro amore e infine la tragedia che li separerà.

La forza del libro sta proprio nella capacità di rendere intimo e personale un mito che appartiene alla tradizione epica. L’Iliade diventa lo sfondo di una storia profondamente umana.

“Dove muore il sole. Il canto di Achille e Patroclo”, Laura Doretto, Triskell Edizioni

Se La canzone di Achille ha conquistato i lettori per la sua delicatezza narrativa e per l’intimità con cui Madeline Miller racconta il rapporto tra i due eroi, Dove muore il sole. Il canto di Achille e Patroclo di Laura Doretto propone una rilettura dello stesso mito che si muove su un registro diverso, più tragico e insieme più lirico. Il romanzo, pubblicato da Triskell Edizioni, torna infatti alla storia dei due protagonisti della guerra di Troia concentrandosi sulla loro dimensione più umana, ma senza rinunciare alla grandezza epica che li circonda.

Il racconto prende avvio nelle pianure della Tessaglia, quando Achille e Patroclo sono ancora molto giovani. In questa fase iniziale il romanzo mette in scena il lento avvicinarsi dei due protagonisti. Achille appare già segnato dal destino che lo renderà il più grande guerriero della sua epoca, ma al tempo stesso emerge come un ragazzo inquieto, consapevole del peso della gloria che lo attende. Patroclo, invece, è l’esule gentile, colui che porta con sé il segno dell’emarginazione e che proprio per questo sviluppa una sensibilità particolare verso le fragilità degli altri.

Doretto costruisce con attenzione il rapporto tra i due personaggi. Non si tratta soltanto di un legame amoroso, ma di una relazione complessa fatta di fiducia, complicità e riconoscimento reciproco. Patroclo è l’unico capace di vedere l’uomo dietro la figura quasi divina di Achille. E Achille, a sua volta, trova in Patroclo un rifugio dalla pressione del mito che lo circonda.

La scrittura del romanzo insiste molto su questa dimensione emotiva. L’amore tra i due protagonisti non viene presentato come una provocazione o come un elemento scandaloso, ma come una naturale evoluzione del loro rapporto. In questo senso il libro recupera anche una lettura del mito più vicina alla sensibilità dell’antica Grecia, dove il legame tra Achille e Patroclo era spesso interpretato come una relazione profondamente affettiva e spirituale.

Quando la guerra di Troia entra in scena, il tono del romanzo cambia progressivamente. La dimensione dell’epica prende spazio e il destino dei personaggi diventa sempre più inevitabile. Achille è chiamato a confrontarsi con la gloria che gli è stata promessa, mentre Patroclo osserva con crescente inquietudine il mondo della guerra e della violenza.

La tragedia, tuttavia, è già inscritta nel mito. La morte di Patroclo segna il momento decisivo della storia. Non è soltanto la perdita di un compagno d’armi, ma la distruzione dell’unica persona che aveva saputo guardare Achille come un uomo e non come una leggenda.

Il romanzo insiste su questo passaggio con grande intensità emotiva. Achille, dopo la morte di Patroclo, appare svuotato, quasi disumanizzato dal dolore. La vendetta contro Ettore non è soltanto un gesto di guerra, ma una risposta disperata a una perdita che non può essere colmata.

Uno degli elementi più interessanti del libro è la riflessione sulla memoria. Doretto suggerisce che l’amore tra Achille e Patroclo sopravvive alla morte attraverso il racconto stesso del mito. Le loro ceneri, unite nella stessa urna, diventano il simbolo di un legame che nemmeno la guerra e la tragedia possono spezzare.

In questo senso Dove muore il sole si inserisce perfettamente nel filone contemporaneo di riscrittura dei miti classici. Il romanzo dimostra come le storie dell’antichità possano ancora parlare al presente, soprattutto quando vengono raccontate mettendo al centro le emozioni e le fragilità dei personaggi.

Il risultato è una narrazione intensa e malinconica che restituisce tutta la potenza tragica della leggenda di Achille e Patroclo, ricordandoci che dietro l’eroismo e la gloria si nasconde sempre una storia profondamente umana.