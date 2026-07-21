Il successo della nuova stagione di Interview with the Vampire ha riportato al centro dell’attenzione uno dei più importanti universi del gotico contemporaneo. La serie televisiva, che nella sua terza stagione prende il titolo di The Vampire Lestat, continua infatti ad adattare i romanzi di Anne Rice, seguendo un percorso sempre più vicino alla saga letteraria.

Pubblicate a partire dal 1976, Le Cronache dei Vampiri hanno cambiato per sempre il modo di raccontare queste creature. Prima di Anne Rice il vampiro era soprattutto un mostro o una minaccia; dopo di lei diventa un protagonista tormentato, colto, sensuale e profondamente umano. I suoi personaggi attraversano i secoli interrogandosi sul senso dell’immortalità, sul desiderio, sulla fede, sulla colpa e sulla solitudine, trasformando il romanzo gotico in una riflessione esistenziale.

Per chi ha scoperto Louis e Lestat attraverso la serie, questi sono i primi tre libri da leggere per entrare nell’universo creato da Anne Rice.

Le cronache dei vampiri: da dove iniziare

“Intervista col vampiro”, Anne Rice, TEA

È il romanzo che ha dato origine all’intera saga e ancora oggi rappresenta una delle opere fondamentali della narrativa gotica moderna. Intervista col vampiro si apre con Louis de Pointe du Lac che, dopo quasi due secoli di esistenza, decide di raccontare la propria storia a un giornalista.

Attraverso il suo lungo racconto il lettore viene trasportato nella New Orleans del Settecento, dove Louis, devastato dal lutto e ormai privo della volontà di vivere, incontra il carismatico Lestat de Lioncourt. Sarà proprio lui a trasformarlo in vampiro, offrendogli quella che sembra un’eternità di libertà ma che presto si rivelerà una prigione fatta di dubbi morali, fame e solitudine.

Ciò che rende il romanzo ancora straordinario è la scelta di raccontare il vampiro non come un predatore invincibile, ma come un individuo incapace di accettare pienamente la propria natura. Louis continua a interrogarsi sul bene e sul male, sul significato dell’immortalità e sulla possibilità di conservare la propria umanità anche dopo essere diventato un mostro.

In netto contrasto con lui c’è Lestat, seducente, ironico, crudele e irresistibilmente vitale. Il loro rapporto, fatto di dipendenza, attrazione, conflitto e bisogno reciproco, costituisce uno dei legami più complessi della letteratura fantastica contemporanea e rappresenta ancora oggi il cuore emotivo dell’intera saga.

L’arrivo della piccola Claudia, trasformata in vampira quando è ancora una bambina, aggiunge un ulteriore livello di tragedia alla storia. Intrappolata per sempre nel corpo di un’infante ma destinata a maturare mentalmente, Claudia incarna uno dei personaggi più inquietanti e memorabili creati da Anne Rice.

Più che un romanzo horror, Intervista col vampiro è una riflessione sulla morte, sull’amore, sulla colpa e sul desiderio di trovare un senso anche quando il tempo sembra non avere più fine.

“Scelti dalle tenebre”, Anne Rice,TEA

Se il primo romanzo raccontava la storia attraverso gli occhi malinconici di Louis, Scelti dalle tenebre ribalta completamente la prospettiva e consegna finalmente la parola a Lestat.

È probabilmente il personaggio più iconico creato da Anne Rice. Aristocratico francese del XVIII secolo, ribelle, amante dell’arte e della musica, Lestat attraversa i secoli reinventandosi continuamente fino a diventare, nel mondo contemporaneo, una rockstar capace di trasformare la propria natura mostruosa in spettacolo.

Questo secondo romanzo amplia enormemente l’universo delle Cronache dei Vampiri. Attraverso il viaggio di Lestat vengono introdotti nuovi vampiri, antiche tradizioni e una mitologia molto più vasta rispetto a quella appena accennata nel primo volume.

Ma ciò che rende davvero affascinante il libro è la personalità del protagonista. Lestat è tutto ciò che Louis non riesce a essere: impulsivo, curioso, desideroso di conoscere il mondo e incapace di piegarsi alle regole. È un personaggio contraddittorio, spesso crudele, ma animato da un’inesauribile sete di vita che lo rende sorprendentemente umano nonostante la sua natura immortale.

Il romanzo alterna avventura, riflessioni filosofiche e momenti di puro horror, accompagnando il lettore attraverso la Francia prerivoluzionaria, Venezia, il Cairo e molti altri luoghi che contribuiscono ad ampliare la dimensione storica della saga.

“La regina dei dannati”, Anne Rice, TEA

Non è un caso che la nuova stagione della serie televisiva abbia scelto proprio questo libro come riferimento principale, trasformandolo in The Vampire Lestat.

Con il terzo volume la saga assume una dimensione ancora più ambiziosa. Se i primi due libri erano incentrati soprattutto sui protagonisti, La regina dei dannati allarga lo sguardo alle origini stesse della stirpe dei vampiri.

Al centro della storia c’è Akasha, antica regina d’Egitto e madre di tutti i vampiri, che dopo seimila anni di immobilità si risveglia decisa a imporre una nuova visione del mondo. Il suo progetto è radicale e terrificante: rifondare l’umanità secondo un ordine costruito sulla forza e sul dominio assoluto.

A opporsi a lei sarà ancora una volta Lestat, ormai diventato una figura centrale nell’intero universo narrativo. La sua fama come musicista ha involontariamente contribuito al risveglio di Akasha, costringendolo a confrontarsi con una creatura infinitamente più antica e potente di lui.

Anne Rice intreccia numerosi punti di vista, introduce nuovi personaggi e approfondisce definitivamente la mitologia dei vampiri, raccontandone la nascita e il legame con le grandi civiltà del passato.

Accanto allo scontro epico rimane però il tema che attraversa tutta la saga: cosa distingue davvero un mostro da un essere umano? Akasha rappresenta una concezione del potere assoluto, mentre Lestat, pur essendo un predatore immortale, continua a interrogarsi sulla libertà, sull’amore e sul valore della vita.

È il romanzo che trasforma definitivamente Le Cronache dei Vampiri da una storia gotica in una vera epopea fantasy contemporanea, capace di unire horror, filosofia, storia e riflessione sull’identità.

Per chi ha amato la serie televisiva, questi tre romanzi costituiscono il punto di partenza ideale. Non soltanto permettono di conoscere l’evoluzione di Louis e Lestat, ma mostrano anche come Anne Rice abbia reinventato il mito del vampiro, trasformandolo in una figura che continua ancora oggi a parlare delle paure, dei desideri e delle contraddizioni dell’essere umano.