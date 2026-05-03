“Le correzioni” di Jonathan Franzen, un romanzo per capire la società americana

“Le correzioni” (The Corrections) di Jonathan Franzen è un romanzo uscito nel 2001 che racconta, con profondità e ironia, la crisi di una famiglia americana contemporanea, i Lambert. Al centro della narrazione c’è il tentativo della madre, Enid, di riunire i figli ormai adulti per un ultimo Natale insieme nella casa di famiglia: è la…

“Le correzioni” (The Corrections) di Jonathan Franzen è un romanzo uscito nel 2001 che racconta, con profondità e ironia, la crisi di una famiglia americana contemporanea, i Lambert. Al centro della narrazione c’è il tentativo della madre, Enid, di riunire i figli ormai adulti per un ultimo Natale insieme nella casa di famiglia: è la tipica situazione, attraverso rituali condivisi, per creare un nucleo affettivo. Ma non andrà così.

“Le correzioni” di Jonathan Franzen: le contraddizioni della middle class

Il libro è, prima di tutto, una riflessione sulla famiglia americana di classe media, legata a valori tradizionali borghesi che, nel tempo, sembrano svuotarsi di significato. Franzen mostra come il tentativo di aderire a questi valori finisca per indebolire proprio quel nucleo familiare che vorrebbero preservare.

Allo stesso tempo, il titolo rimanda anche alle “correzioni” del mercato finanziario alla fine degli anni ’90, suggerendo un parallelismo tra crisi economica e crisi personale. I Lambert incarnano perfettamente questo scenario: Alfred ed Enid vivono a St. Jude, mentre i figli si sono spostati sulla costa orientale. Ognuno porta con sé un carico di fragilità e fallimenti. Franzen li introduce in situazioni di apparente stabilità, per poi svelarne gradualmente le crepe più profonde. Non esistono personaggi totalmente positivi o negativi: tutti sono egoisti e imperfetti, ma anche capaci di improvvisi slanci che li portano a mettersi in discussione.

Alfred, ingegnere in pensione affetto dal Parkinson, è una figura segnata dalla frustrazione e dal rimpianto. Durante la malattia emergono i fantasmi di una vita in cui ha sacrificato gli affetti al lavoro ed ora il progressivo declino fisico e la perdita di dignità diventano per lui motivo di vergogna. Enid, invece, ha dedicato la propria vita alla famiglia, finendo però per diventare succube del marito. Durante una crociera tanto desiderata, l’assunzione di un farmaco le regala un senso artificiale di benessere, quasi una fuga dalla propria insoddisfazione.

Le sue “correzioni” sono guidate dal bisogno di mantenere le apparenze, senza accettare che i figli desiderino qualcosa di completamente diverso da ciò che lei immagina per loro. Chip è un ex docente fallito, coinvolto in una truffa internazionale e incapace di realizzare le proprie ambizioni letterarie. Brillante ma autodistruttivo, vive in una continua tensione tra aspettative e delusioni.

Denise, chef di successo, ha una vita privata turbolenta e complessa; è forse la più lucida nel riconoscere le contraddizioni della propria famiglia fin dall’adolescenza. Gary, invece, è quello che più ha cercato di aderire ai valori dei genitori: lavoro stabile, matrimonio, figli. Eppure è intrappolato in un rapporto coniugale soffocante e in una crescente depressione, che lo porta a dubitare perfino della propria stabilità mentale. La ribellione dei figli è evidente: nessuno di loro segue davvero gli schemi ricevuti, e il risultato è una distanza sempre più marcata dai genitori, che finiscono per non conoscere più le loro vite.

La doppia prospettiva delle correzioni

La narrazione si muove così tra due prospettive: chi cerca di “correggere” e chi tenta di sopravvivere a queste correzioni. Ma il processo non è unidirezionale: anche i figli, a loro volta, cercano di correggere i genitori. Il momento culminante è il pranzo di Natale, a lungo desiderato da Enid, durante il quale emergono tensioni, verità nascoste e risentimenti mai risolti.

È qui che il romanzo mostra pienamente la sua forza: nella capacità di mettere a nudo, senza retorica, le dinamiche più intime e contraddittorie della famiglia. Il romanzo esplora temi come la disgregazione della famiglia tradizionale, l’ossessione per il successo economico, la difficoltà di comunicare autenticamente e il confronto con il decadimento fisico e morale ed è ancora oggi utile per capire le dinamiche della società americana. Il titolo stesso, “correzioni”, allude sia ai tentativi dei personaggi di aggiustare le proprie vite, sia all’illusione che sia davvero possibile farlo.

Con uno stile realistico, ricco di dettagli e capace di alternare momenti drammatici a passaggi ironici, Franzen offre una critica lucida e coinvolgente della società contemporanea. Non a caso il romanzo ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il National Book Award for Fiction, ed è oggi considerato una delle opere più significative della narrativa americana recente.

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