Trasformare la propria passione per i libri in un lavoro, contrariamente a quanto credono in molti, è possibile e può rivelarsi anche soddisfacente. Ecco 13 lavori per chi ama la lettura

Attualmente sono ancora in molti a non riporre fiducia sulle prospettive lavorative legate al mondo dei libri. Sappiate, però, che se vi siete laureati in lettere o in studi affini e siete amanti della lettura, è possibile trovare un lavoro che possa soddisfare la vostra passione. L’industria editoriale, infatti, si sta evolvendo per sfruttare internet a proprio vantaggio.

I 17 lavori da intraprendere per chi ama i libri

Dopo alcuni consigli già precedentemente forniti, scopriamo tramite il sito Bustle altre valide soluzioni per chi vuole fare della propria passione un lavoro.

Bibliotecario

Abbandonate l’idea di una figura con occhiali tondi e che cataloga solo libri. Tralasciando questo preconcetto, dovete sapere che i bibliotecari sono persone esperte nel campo della scienza e assicurano che l’arte e le informazioni rimangano libere e pubbliche. Può essere una buona occasione per essere circondati da libri mentre si contribuisce a rendere il mondo un posto migliore.

Editor

Non ci sarebbero libri scritti bene se non esistessero gli editor. Un lavoro, il loro, che consistenel migliorare lo stile in un testo, la chiarezza, la grammatica e l’accuratezza. Gli editor si occupano di revisionare le bozze di un autore e lo trasformano per poterlo trasformare in una storia vera e propria.

Archivista

Anche se può sembrare una parola che proviene da un romanzo magico, l’archivista è molto più di questo. Essi lavorano per valutare e conservare gli archivi, che possono spaziare dai manoscritti antichi a cartoline e da diari a film digitali e analogici. Gli archivisti sono richiesti in musei, università, ospedali, biblioteche o associazioni.

Agente letterario

Gli agenti letterari e i manager vendono i libri dei loro autori agli editori e, senza di essi, l’industria editoriale non potrebbe andare avanti.

Book scout

Sì, c’è un vero lavoro chiamato “book scout”. I book scout lavorano per agenti, editori o studi cinematografici. Fondamentalmente, il loro compito è quello di scoprire il prossimo libro di successo, in modo che gli editori stranieri possano raccoglierne poi i diritti.

Lo scout legge compulsivamente per conto di case editrici o case di produzione cinematografica, cercando “la prossima grande storia” prima degli altri. Se hai un occhio clinico per ciò che funziona e mastichi bene le lingue straniere, questo è il lavoro che ti permette di leggere in anteprima i casi letterari mondiali.

Traduttore

Se hai mai cercato di tradurre un paragrafo tramite Google Translate, sai quanto sia prezioso poter avere a disposizione un “traduttore umano”. I traduttori letterari non sono solo dizionari di lingua straniera, sono narratori che reinterpretano un testo in una nuova lingua. È una professione creativa, specialmente quando si parla di idiomi che non hanno una traduzione letterale.

Il traduttore è un mediatore culturale che deve riscrivere l’opera mantenendo l’anima dell’originale. Con l’aumento delle traduzioni di manga, graphic novel e narrativa straniera, la figura del traduttore editoriale rimane centrale. Nonostante l’avvento delle traduzioni automatiche, la sensibilità umana per le sfumature, l’ironia e il contesto culturale rimane insostituibile nel mondo del libro.

Scopri gli 11 lavori ideali per chi ama il mondo dell’arte

Scrittore

Per realizzare un libro occorre pur sedersi e scrivere romanzi, racconti o memorie. E perché non provarci? L’unico problema è che, a meno che non si abbiano particolari raccomandazioni, probabilmente vi troverete a scrivere un manoscritto intero prima di poter sperare di ottenere una risposta positiva.

Blogger

È vero, scrivere i propri pensieri e sentimenti su un blog può diventare un lavoro. Sicuramente all’inizio non sarà semplice, ma puoi iniziare a scrivere come freelance e sperare di poter diventare famoso con il tuo blog personale se saprà essere abbastanza accattivante per i lettori.

Correttore di bozze

Magari non revisionerai grandi libri in uscita, ma molti siti web e realtà editoriali più piccole sono sempre alla ricerca di nuove acquisizioni. Farti pagare per leggere un libro e poi parlare di esso può essere un buon inizio per avvicinarti a questo mondo.

Designer

Progettare le copertine dei libri è fondamentalmente il lavoro più fresco descritto fino ad ora. E poi si sa, tutti giudichiamo i libri dalle copertine. Se siete artisticamente inclini a questa professione, potreste creare copertine bellissime per prossimi libri in uscita.

Narratore di audiolibri

Vi piace leggere ad alta voce? Vi piace immedesimarvi in ruoli sempre diversi? Avete una bella voce? Se avete tutte queste qualità, siete in possesso di tutto ciò che serve per diventare dei narratori di audiolibri, considerando anche che si tratta di un’industria in piena espansione.

Il settore degli audiolibri e dei podcast letterari è in una fase di crescita esplosiva. Questo ha creato una domanda per figure specializzate nell’adattamento dei testi per l’ascolto. Non si tratta solo di leggere, ma di interpretare. Se hai una voce espressiva e ami analizzare il ritmo delle frasi, potresti diventare un narratore professionista. Parallelamente, serve chi sappia editare questi file audio, assicurandosi che il flusso narrativo rimanga avvincente anche per le orecchie, non solo per gli occhi.

Libraio 2.0

Lavorando in una libreria, sarete circondati da libri e persone che hanno fatto della propria passione un lavoro. Può essere una buona strada da percorrere per iniziare a fare carriera nel settore.

Il lavoro del libraio oggi non è più solo gestione del magazzino. Oggi, le librerie indipendenti che sopravvivono sono quelle che fungono da centri culturali. Il “nuovo” libraio deve essere un esperto di marketing territoriale e un curatore di eventi. Non basta vendere il libro; bisogna saper creare un’esperienza attorno ad esso, organizzando gruppi di lettura, workshop di scrittura e presentazioni che diventino momenti di aggregazione sociale. La competenza richiesta oggi include anche la gestione dei social media per mantenere viva la community online.

Insegnante di lettere

Se amate la letteratura, perché non trasmettere questa passione alla prossima generazione? In qualità d’insegnante, è possibile leggere e condividere il vostro amore per la lettura. E quasi tutti gli amanti dei libri avranno modo di ricordare almeno un insegnante che ha contribuito a farli avvicinare a questo fantastico mondo.

Ghostwriter

Molte persone (celebrità, imprenditori, ma anche persone comuni con storie straordinarie) hanno una storia da raccontare ma non hanno gli strumenti tecnici per scriverla. Il ghostwriter è l’architetto invisibile della parola. Richiede un’empatia fuori dal comune e la capacità di “rubare” lo stile altrui. È un lavoro di pura scrittura e lettura critica, ideale per chi ama immergersi totalmente nella vita e nel pensiero di qualcun altro.

Content Creator e BookToker

Non possiamo ignorare l’impatto di TikTok e Instagram sul mercato del libro. Il “BookTok” ha il potere di riportare in classifica libri pubblicati decenni fa. Fare il content creator letterario è oggi un lavoro a tempo pieno per molti. Richiede competenze di video editing, analisi dei dati e, naturalmente, una lettura critica costante. Le case editrici collaborano regolarmente con i creator per lanciare nuovi titoli, trasformando la recensione amatoriale in una vera e propria strategia di influencer marketing editoriale.

Consulente di biblioterapia

La lettura come strumento di benessere. La biblioterapia è una disciplina che utilizza i libri per supportare percorsi terapeutici o di crescita personale. Sebbene richieda spesso una formazione specifica (spesso psicologica o educativa), il consulente letterario per il benessere sceglie percorsi di lettura mirati per aiutare le persone a superare momenti di difficoltà o a esplorare la propria interiorità. È il connubio perfetto tra amore per i libri e professioni d’aiuto.

Copywriter e strategist per l’editoria

Le case editrici hanno bisogno di vendere i propri prodotti in un mercato saturo. Qui entra in gioco il copywriter editoriale: colui che scrive le quarte di copertina (quei testi che devono convincerti a comprare il libro in 30 secondi), le newsletter e le campagne pubblicitarie. È un lavoro di precisione chirurgica sulla parola, dove ogni aggettivo conta.

Lavorare con i libri: una formazione continua

Il mondo dei libri è affascinante ma competitivo. Oltre alla laurea in Lettere o Beni Culturali, oggi sono fondamentali i master in Editoria, i corsi di specializzazione in Copywriting o le scuole di scrittura. La chiave del successo nel 2024 è l’ibridazione: unire la passione viscerale per la carta stampata alle competenze digitali e comunicative moderne. Se leggere è la tua vita, il mercato oggi offre più porte d’accesso che mai; basta saper guardare oltre lo scaffale.