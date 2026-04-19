“L’addio al nubilato”, il ritorno di Camilla Sten è un viaggio nell’abisso della follia

Camilla Sten, ormai consacrata come una delle voci più affilate e inquietanti del thriller nordico contemporaneo, torna in libreria per la collana Darkside con “L’addio al nubilato” (traduzione di Daniela De Lorenzo). Il romanzo è un viaggio claustrofobico in quel “non luogo” dove il passato e il presente si scontrano, lasciando sul terreno i resti di amicizie infrante e giovinezze spezzate.

“L’addio al nubilato” di Camilla Sten

La narrazione si apre con un’immagine potente: il Baltic Vinyasa. Un resort sofisticato, isolato su un frammento di terra nel Mar Baltico, talmente perfetto da risultare inanimato. Come osserva una delle protagoniste, la mancanza di tracce d’usura rende la struttura quasi “non destinata agli umani”. È qui che Anneliese decide di festeggiare il suo addio al nubilato, trascinando con sé la sua migliore amica, Tessa Nilsson.

Ma per Tessa, quel viaggio non è una celebrazione. È l’epilogo di un’ossessione. Tessa è un’autrice di podcast true crime, una donna che ha fatto dell’indagine sul male la propria carriera. Da anni è tormentata dalla scomparsa di quattro amiche — Matilda, Anna, Linnea ed Evelina — svanite nel nulla dieci anni prima proprio su quell’isola, durante quello che doveva essere un weekend di libertà. Per la polizia fu un tragico incidente; per Tessa, è un mistero che urla vendetta.

Ragazze di ieri, ragazze di oggi: lo specchio dell’orrore

La forza del romanzo di Camilla Sten risiede nel parallelismo tra le due generazioni di donne. Da un lato abbiamo le ragazze del passato, che usavano l’isola come un rifugio segreto per “scrollarsi di dosso il peso delle aspettative”, per bere, ballare e confessarsi senza filtri. Dall’altro, il gruppo di Tessa e Anneliese, che approda sull’isola con lo stesso scopo rituale: marcare il passaggio definitivo dall’adolescenza all’età adulta, dalla libertà al vincolo matrimoniale.

Sten ci insegna che l’orrore non nasce sempre da un mostro esterno, ma spesso germoglia nelle crepe dei rapporti umani. L’isola diventa un microcosmo dove le dinamiche di potere, le invidie taciute e i segreti inconfessabili tra amiche vengono a galla. Il rito dell’addio al nubilato, che dovrebbe essere un momento di massima coesione femminile, si trasforma in una trappola mortale.

Cosa ci insegna “L’addio al nubilato”

Attraverso una scrittura tesa che alterna il freddo gelido del Baltico alla febbre dell’indagine, Camilla Sten ci consegna alcune riflessioni profonde. Innanzi tutto l’ambivalenza del segreto: le quattro ragazze scomparse avevano fatto dell’isola il loro segreto. Il libro ci suggerisce che ciò che nascondiamo al mondo finisce spesso per divorarci dall’interno. Il segreto diventa così uno stato mentale che isola e rende vulnerabili.

Tessa incarna la figura moderna dell’appassionato di true crime. La sua ricerca della verità è nobile, ma il romanzo solleva interrogativi etici: quando l’indagine sul dolore altrui diventa una forma di feticismo che mette a rischio la vita dei vivi?

L’isola non dimentica: Sten costruisce una trama in cui il tempo sembra circolare. Gli errori commessi dieci anni prima riverberano nel presente, suggerendo che non esiste una vera “fuga” se prima non si affrontano i fantasmi che abbiamo lasciato indietro.

Infine, il libro ci insegna la fragilità dei legami: sotto la superficie della complicità femminile, l’autrice scava nei risentimenti. Ci insegna che la vera paura non è il buio che circonda il resort, ma il silenzio che si crea tra persone che credono di conoscersi da sempre.

Uno stile tipicamente nordico

La scrittura della Sten è chirurgica. Riesce a trasmettere quella sensazione tipicamente nordica di isolamento, dove la natura non è una cornice bucolica ma una forza ostile e indifferente. La scelta della collana Darkside non è casuale: il romanzo esplora il lato oscuro dell’animo umano con una spietatezza che non concede sconti.

“L’addio al nubilato” è un thriller che scuote, che costringe a guardarsi allo specchio e a chiedersi quanto siano profondi i segreti che portiamo con noi. Se amate le storie dove la tensione psicologica si fonde con il mistero più cupo, questo viaggio nel Mar Baltico è destinato a lasciarvi senza fiato, persi in un silenzio che, come dice Matilda, fa quasi paura.