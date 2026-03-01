“La versione di Barney”, perché è un libro necessario da leggere oggi

“La versione di Barney” (Barney’s Version, 1997) di Mordecai Richler è un romanzo narrato in prima persona da Barney Panofsky, un produttore televisivo ebreo canadese ormai anziano che decide di scrivere la propria “versione” dei fatti per difendersi dalle accuse contenute nel libro autobiografico di un suo rivale. Scopriamo perché, a distanza di anni dalla sua pubblicazione, è un libro necessario da leggere ancora oggi.

La versione di Barney

Approdato a una tarda, linguacciuta, rissosa età, Barney Panofsky impugna la penna per difendersi dall’accusa di omicidio, e da altre calunnie non meno incresciose, diffuse dal suo arcinemico Terry McIver. Così, fra quattro dita di whisky e una boccata di Montecristo, Barney ripercorre la vita allegramente dissipata e profondamente scorretta che dal quartiere ebraico di Montreal lo ha portato nella Parigi dei primi anni Cinquanta e poi di nuovo in Canada, a trasformare le idee rastrellate nella giovinezza in “sitcom” decisamente popolari e altrettanto redditizie.

Un protagonista inaffidabile che suscita simpatia e irritazione

Fin dalle prime pagine emerge il carattere del protagonista: ironico, polemico, spesso volgare, ma anche profondamente umano e vulnerabile. Attraverso un lungo flusso di ricordi, ambientati tra l’Europa e soprattutto Montreal, Barney ripercorre la sua vita segnata da eccessi, matrimoni falliti, amicizie intense e rivalità feroci. Centrale è il racconto dei suoi tre matrimoni: il primo impulsivo e disastroso, il secondo infelice, il terzo con Miriam, l’unica donna che abbia davvero amato.

Proprio il rapporto con Miriam rappresenta il momento più autentico e profondo della sua esistenza, mostrando un lato tenero e sincero che contrasta con l’immagine pubblica di uomo cinico e arrogante. Nel corso del romanzo emerge anche un episodio oscuro legato alla misteriosa scomparsa di un amico durante una battuta di caccia, evento che alimenta sospetti e maldicenze. Tuttavia, poiché il narratore è inaffidabile e progressivamente segnato dal declino della memoria, il lettore non può mai essere certo di possedere la verità oggettiva. Il tema della memoria diventa infatti centrale: i ricordi si confondono, si contraddicono, si intrecciano a errori e dimenticanze, suggerendo che ogni vita è, in fondo, una costruzione soggettiva.

Il romanzo affronta temi come l’identità ebraico-canadese, il senso di appartenenza, il fallimento, l’amore, l’invecchiamento e la paura della perdita di sé. Con uno stile brillante e ricco di umorismo, Richler costruisce un personaggio complesso e indimenticabile, capace di suscitare al tempo stesso irritazione e simpatia.

Perché leggerlo: un libro che molte domande contemporanee

La versione di Barney resta un romanzo estremamente moderno e sorprendentemente attuale, nonostante sia stato pubblicato nel 1997. Ciò che lo rende ancora significativo oggi non è tanto la vicenda specifica di Barney Panofsky, quanto i grandi interrogativi che mette in scena sulla memoria, l’identità personale e il modo in cui costruiamo la nostra storia. Al centro del romanzo c’è un narratore inaffidabile: Barney racconta la sua vita attraverso ricordi che si intrecciano, si contraddicono e spesso sfumano nell’incertezza.

Questo aspetto risuona con le riflessioni odierne su come percepiamo noi stessi e gli altri in un’epoca in cui le “versioni” dei fatti si moltiplicano continuamente – attraverso i social media, i resoconti personali, le narrative pubbliche e private. In un mondo dove ciascuno può documentare, interpretare e diffondere la propria prospettiva, la domanda che Richler pone – che cos’è la verità e quanto può essere oggettiva? – è più pertinente che mai.

Il romanzo esplora anche il tema dell’invecchiamento e della fragilità della mente, argomenti di grande rilevanza in una società che invecchia e che cerca di comprendere meglio le dinamiche della memoria, della salute mentale e dell’autocoscienza. L’esperienza di Barney, che vede la propria memoria vacillare mentre cerca disperatamente di mettere ordine nella sua vita e nei propri ricordi, riflette le paure di molti lettori moderni: la paura di essere dimenticati, di perdere il controllo sulla propria storia, di non essere compresi nella complessità della propria esistenza.

La capacità di Barney di alternare comicità e tragedia, di mostrarsi vulnerabile pur cercando di apparire forte, rispecchia la complessità delle relazioni umane – un aspetto che rimane centrale nella letteratura contemporanea e nella vita di tutti i giorni. La sua lotta con i propri errori e con le conseguenze delle sue scelte è qualcosa con cui molti lettori possono identificarsi, perché pone una domanda fondamentale: che valore ha raccontare e riscrivere la propria vita?

Infine, il romanzo invita a riflettere sul significato di “versione” in senso più ampio: non solo la versione personale della propria vita, ma anche le versioni culturali, sociali e storiche che si intrecciano nella contemporaneità. In un’epoca in cui le narrazioni sono spesso in conflitto e dove la verità stessa viene dibattuta, “La versione di Barney” ci ricorda che la comprensione di un individuo – e di una società – passa attraverso molte prospettive, nessuna delle quali è completa da sola.

