“La tua bussola sei tu”, un libro sul come realizzarsi senza lasciarsi schiacciare dalle aspettative

Ci è stato insegnato che per “arrivare” bisogna spingere sempre più forte, ma a quale prezzo? Spesso, il traguardo che raggiungiamo non è il nostro, ma quello che la società ha disegnato per noi. È proprio in questo scollamento tra aspettative e desideri che si inserisce “La tua bussola sei tu“, il nuovo libro di Nicoletta Romanazzi edito da Longanesi. Mental coach tra le più stimate in Italia, nota per aver allenato atleti di altissimo livello, artisti e grandi professionisti, Romanazzi torna in libreria con un’opera che invita a una vera e propria decostruzione dell’idea di successo.

“La tua bussola sei tu” di Nicoletta Romanazzi

Il libro è molto più di un manuale di auto-aiuto generico: si tratta di una guida pratica e sincera per ritrovare la strada verso una realizzazione che sia, finalmente, a nostra dimensione.

Quando la mente mente, il corpo parlaIl punto di partenza del libro è un’ammissione di vulnerabilità rara e preziosa. L’autrice condivide il racconto del proprio crollo fisico avvenuto proprio nel momento di massimo splendore professionale.

È il paradosso della vita moderna: avere tutto ciò che il mondo definisce “successo” eppure sentirsi svuotati. Attraverso questa esperienza, Romanazzi ci ricorda una verità fondamentale: la mente mente, ma il corpo no. Il corpo è il custode della nostra autenticità e, quando lo ignoriamo per inseguire obiettivi che soffocano il nostro vero essere, finisce per presentare il conto.

Il libro ci insegna che la realizzazione personale corrisponde a quel senso di pienezza che scaturisce solo quando siamo allineati con ciò che conta davvero per noi.

Romanazzi ci sfida a chiederci: stiamo scalando la nostra montagna, o stiamo faticando per arrivare in cima alla montagna di qualcun altro?.

Cosa ci insegna questo libro

Attraverso 228 pagine dense di spunti, esercizi e “domande scomode”, l’autrice ci fornisce gli strumenti per riconoscere i condizionamenti: spesso agiamo in base a schemi mentali che non ci appartengono, ma che abbiamo ereditato dalla famiglia o dall’ambiente sociale.

“La tua bussola sei tu” ci insegna ad individuare le trappole e gli autoinganni che ci trattengono in situazioni di insoddisfazione e ad ascoltare l’intuito: la “bussola” citata nel titolo è quella capacità innata di ascolto interiore che tutti possediamo, ma che spesso abbiamo smesso di consultare.

Perché leggerlo

Leggere “La tua bussola sei tu” è un atto di coraggio verso se stessi. Nicoletta Romanazzi mette a disposizione la sua esperienza ventennale nel campo dello sport coaching e della programmazione neuro linguistica. La sua scrittura è arricchita da storie di grandi campioni, rendendo i concetti teorici estremamente concreti e applicabili alla vita quotidiana.

È un libro consigliato a chiunque si senta “in gabbia”, a chi avverte che la propria vita sta andando col pilota automatico e a chi ha capito che la felicità non può essere una formula standard uguale per tutti.In un mondo che ci vuole sempre più veloci e performanti, Romanazzi ci regala il permesso di rallentare, di respirare e di rimetterci al centro. Perché, come suggerisce il sottotitolo, solo lasciando andare le aspettative del mondo potremo finalmente trovare la strada per il nostro successo.

L’autrice

Nicoletta Romanazzi è una mental coach di alto profilo, specializzata in sport coaching e top performance. Con un’esperienza ultraventennale nel settore, si dedica all’allenamento mentale di atleti, imprenditori e professionisti, aiutandoli a riconoscere e superare i condizionamenti che limitano il loro potenziale. Oltre alla sua attività di trainer e facilitatrice di respiro, nel 2023 ha fondato la Top Performance Coaching Academy.

La sua formazione è vasta e multidisciplinare, spaziando dalla programmazione neuro linguistica all’ipnosi ericksoniana, fino al Voice Dialogue. Come autrice per Longanesi, ha già pubblicato titoli di successo come Entra in gioco con la testa e La sfida delle emozioni.