“La ragazza di nome Giulio”- il romanzo scandaloso che sfidò l’Italia degli anni Sessanta

“La ragazza di nome Giulio” di Milena Milani pubblicato per la prima volta nei primi anni Sessanta e oggi riproposto da SE, il romanzo provocò uno scandalo enorme nell’Italia del tempo. Venne sequestrato, trascinato in tribunale, accusato di oscenità e di attentare alla morale pubblica. Eppure, a distanza di decenni, ciò che colpisce non è tanto il…

“La ragazza di nome Giulio” di Milena Milani pubblicato per la prima volta nei primi anni Sessanta e oggi riproposto da SE, il romanzo provocò uno scandalo enorme nell’Italia del tempo. Venne sequestrato, trascinato in tribunale, accusato di oscenità e di attentare alla morale pubblica. Eppure, a distanza di decenni, ciò che colpisce non è tanto il presunto scandalo erotico, quanto la modernità assoluta dello sguardo di Milena Milani.

Perché “La ragazza di nome Giulio” non è semplicemente un romanzo sul sesso o sulla provocazione. È un libro radicale sull’identità, sul desiderio femminile, sull’inadeguatezza esistenziale e sulla difficoltà di trovare un posto nel mondo quando il proprio corpo e la propria interiorità sembrano sfuggire alle definizioni imposte dalla società.

Milena Milani fu una figura estremamente complessa della cultura italiana del Novecento. Scrittrice, giornalista, artista e compagna dello scultore Carlo Cardazzo, attraversò il mondo culturale italiano con uno sguardo libero e anticonformista. Frequentò artisti, poeti e intellettuali, ma rimase sempre una voce difficilmente addomesticabile.

E proprio questa libertà emerge con forza ne “La ragazza di nome Giulio”, il libro che più di ogni altro ha segnato il suo percorso letterario.

“La ragazza di nome Giulio”: un romanzo che anticipò il dibattito contemporaneo su identità e desiderio

“La ragazza di nome Giulio” di Milena Milani, SE

La protagonista del romanzo porta un nome maschile: Giulio.

Già questo dettaglio basta a comprendere quanto il libro fosse destabilizzante per l’Italia dei primi anni Sessanta. Ma il vero elemento rivoluzionario non sta soltanto nel nome o nella dimensione erotica del racconto. Sta nel modo in cui Milena Milani costruisce una protagonista femminile che rifiuta continuamente di essere contenuta dentro categorie semplici.

Giulio è inquieta, contraddittoria, assetata di assoluto.

Nel testo riportato nella nuova edizione, Milani stessa definisce il personaggio come “una creatura incompleta”, attraversata da una profonda insoddisfazione esistenziale. Una donna che cerca Dio, il peccato, il desiderio, la verità di sé stessa, senza mai riuscire davvero a trovare un approdo stabile.

È proprio questa tensione continua a rendere il romanzo così moderno.

Giulio non rappresenta la classica figura femminile scandalosa costruita per provocare il lettore maschile. Al contrario, è un personaggio profondamente complesso, tormentato e spesso persino autodistruttivo. Una figura che sembra anticipare molti temi oggi centrali nel dibattito contemporaneo: la fluidità dell’identità, il rapporto conflittuale con il corpo, il desiderio femminile vissuto fuori dalle convenzioni sociali.

Nel romanzo il sesso non viene mai raccontato come semplice trasgressione erotica.

È piuttosto uno spazio di ricerca, di smarrimento, di bisogno disperato di esistere. Giulio attraversa relazioni e incontri cercando continuamente qualcosa che va oltre il piacere fisico. Cerca una forma di assoluto, di riconoscimento, forse persino di salvezza.

E proprio per questo il libro disturbò così profondamente l’Italia del tempo.

La società degli anni Sessanta poteva tollerare il desiderio femminile solo entro confini ben precisi. Ma Milena Milani rompe completamente questo schema. Giulio desidera, sceglie, sbaglia, si espone, vive il proprio corpo senza chiedere autorizzazione morale.

Non è una vittima né un simbolo edificante.

È un personaggio vivo, ambiguo, spesso difficile da amare.

Ed è proprio qui che il romanzo raggiunge la sua grandezza letteraria.

Milena Milani non cerca mai di rendere Giulio “accettabile” agli occhi del lettore. La lascia esistere nella sua contraddittorietà, nella sua rabbia, nella sua inquietudine emotiva. Una scelta estremamente coraggiosa, soprattutto nel contesto culturale dell’epoca.

Il processo subito dal romanzo racconta perfettamente il clima morale di quegli anni.

L’autrice venne accusata di offesa al comune senso del pudore e condannata in primo grado. Il libro fu sequestrato e al centro del dibattito pubblico. Colpisce oggi leggere il racconto di Milena Milani stessa: Giuseppe Ungaretti si presentò in tribunale per testimoniare a suo favore.

La scena appare quasi surreale e potentissima insieme.

Da una parte una donna processata per aver raccontato il desiderio femminile; dall’altra uno dei più grandi poeti italiani chiamato a difenderne la dignità artistica.

Milani ricorda persino il dettaglio della gonna troppo corta e dell’avvocato che le faceva cenno di coprirsi le ginocchia durante il processo. Un’immagine che racconta più di mille analisi teoriche il rapporto tra corpo femminile, moralismo e controllo sociale nell’Italia del Novecento.

Ma ciò che rende ancora oggi importante “La ragazza di nome Giulio” è soprattutto la sua forza letteraria.

La scrittura di Milena Milani è intensa, elegante e tagliente insieme. C’è qualcosa di profondamente esistenzialista nel modo in cui racconta la solitudine della protagonista. Giulio appare continuamente sospesa tra desiderio di appartenenza e bisogno di fuga, tra eros e vuoto interiore.

Il romanzo dialoga idealmente con certa letteratura europea del Novecento, ma mantiene una voce assolutamente personale. E soprattutto possiede una libertà narrativa rara nella narrativa italiana dell’epoca.

Anche il tema della vergogna attraversa tutto il libro.

Milani scrive infatti che il personaggio le faceva paura perché temeva che sarebbe stato motivo di scandalo e vergogna per molti lettori. Ed è interessante notare come quella paura sia ancora attuale. Perché “La ragazza di nome Giulio” continua a disturbare proprio per la sua sincerità emotiva.

Non cerca di rassicurare. Non trasforma Giulio in un simbolo facilmente interpretabile. La lascia invece vivere nella sua tensione continua tra desiderio e disperazione.

Ed è forse proprio per questo che il libro appare oggi incredibilmente contemporaneo.

In un’epoca in cui si discute continuamente di identità, genere e autodeterminazione, il romanzo di Milena Milani torna a mostrarsi per ciò che è sempre stato: un’opera anticipatrice, capace di raccontare il disagio di chi non riesce a riconoscersi nei ruoli imposti dalla società.

“La ragazza di nome Giulio” non è soltanto un libro scandaloso del passato.

È un romanzo ancora vivo, ancora capace di ferire, provocare e interrogare. Un testo che racconta il desiderio femminile senza moralismi e che trasforma la ricerca identitaria in una vera esperienza letteraria.

E forse il motivo per cui continua a parlarci così profondamente è proprio questo: Giulio non cerca di essere un personaggio esemplare. Cerca soltanto di esistere, anche quando il mondo attorno a lei sembra volerle impedire di farlo.