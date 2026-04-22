“La donna che fugge” di Alicia Giménez-Bartlett ci insegna a scappare da tutto per ritrovare noi stessi

Torna in libreria Alicia Giménez-Bartlett e ci riporta nella Barcellona malinconica del suo personaggio Petra Delicado, fatta di vicoli che sanno di pioggia, birre bevute al bancone e silenzi che dicono più di mille parole, con il suo nuovo romanzo “La donna che fugge” (edito da Sellerio). Questo romanzo giallo è una riflessione profonda sull’identità, sulla libertà e sull’incessante desiderio di ricominciare.

“La donna che fugge” di Alicia Giménez-Bartlett

La vicenda si apre in una Barcellona post-pandemica che sta faticosamente cercando di ritrovare la propria spensieratezza. L’occasione è la “settimana gastronomica” in Plaza del Nord, un trionfo di food truck, profumi speziati e convivialità ritrovata. Ma la festa si interrompe bruscamente quando Christophe Dufour, uno chef francese rinomato per le sue specialità itineranti, viene trovato morto all’interno del suo furgone, ucciso da due coltellate.

A indagare sono, come sempre, l’ispettrice Petra Delicado e il suo inossidabile vice, Fermín Garzón. Ciò che all’inizio sembra un banale regolamento di conti nel mondo della ristorazione o un colpo della criminalità organizzata, si trasforma presto in un labirinto di false identità. Chi era davvero lo chef? E soprattutto, chi è quella donna misteriosa che sembra svanire nel nulla ogni volta che la polizia si avvicina?

Perché leggere questo libro: oltre il genere giallo

Leggere “La donna che fugge” significa immergersi in un’atmosfera densa, dove il cibo non è solo nutrimento, ma un linguaggio che racconta storie di esilio, passione e tradimento. La Giménez-Bartlett usa il pretesto del food truck per esplorare un’umanità nomade, persone che hanno scelto di vivere su ruote, forse per non mettere mai radici troppo profonde o per poter scappare più velocemente quando il passato bussa alla porta.

Il punto di forza resta, come sempre, il rapporto tra Petra e Fermín. La loro dinamica, fatta di ironia tagliente, reciproca sopportazione e un affetto che non ha bisogno di etichette, è il vero motore emotivo della narrazione. In questo capitolo, li troviamo più maturi, forse un po’ più stanchi, ma incredibilmente lucidi nel leggere le storture del mondo contemporaneo.

Cosa ci insegna “La donna che fugge”

Questo romanzo ci lascia tre grandi insegnamenti che vanno oltre le pagine di un poliziesco. Innanzi tutto il titolo stesso è un manifesto: ci insegna che fuggire non è sempre un atto di codardia. A volte, è l’estremo tentativo di preservare la propria anima da una realtà che cerca di soffocarci. La “donna che fugge” nel libro è lo specchio di tutte quelle donne (e uomini) che decidono di non appartenere a nessuno se non a se stessi.

L’imperfezione come forza è ciò che cogliamo dal personaggio Petra Delicado, di certo non l’eroina senza macchia. È spigolosa, spesso scettica, a tratti cinica. Ci insegna che si può essere efficaci nel proprio lavoro e rispettati dagli altri pur restando fedeli ai propri spigoli, senza dover compiacere le aspettative sociali sulla “dolcezza” femminile.

Attraverso l’indagine, l’autrice ci mostra come la verità non sia mai un colpo di scena improvviso, ma il risultato di una paziente raccolta di frammenti. In un mondo che corre verso conclusioni affrettate, Petra ci invita a guardare dietro le quinte, nelle cucine sporche, nei documenti falsi, nei silenzi degli innocenti.

Un finale che lascia il segno

Senza svelare troppo, il finale di questo romanzo è uno dei più potenti scritti dalla Bartlett. È un epilogo che scuote le fondamenta della vita privata di Petra e che apre interrogativi profondi sul futuro. È un libro necessario per chi ha seguito Petra fin dagli esordi, ma anche per chi vuole scoprire perché Alicia Giménez-Bartlett è considerata la regina del giallo mediterraneo.

“La donna che fugge” ci ricorda la bellezza del mistero e la dignità di chi sceglie l’ombra alla luce dei riflettori. Un libro da leggere per riscoprire che, a volte, l’unico modo per ritrovarsi è proprio quello di iniziare a scappare.

Scopri la grinta e l’ironia di Pedra Delicado raccontata da Alicia Gimènez Bartlett