“Istella mea”, un libro che ci insegna ad essere fedeli alla nostra terra e a noi stessi

Esistono libri che non si leggono semplicemente, ma si “ascoltano” con il ritmo del sangue e della memoria. “Istella mea” (Stella mia), l’opera poetica di Ciriaco Offeddu, appartiene a quella rara categoria di testi capaci di trasformare il vernacolo sardo in una lingua universale dell’anima. In un’epoca di velocità digitale e sentimenti liquidi, li libro di Offeddu ci riporta a una dimensione ancestrale, dove la parola si fa pietra, vento e luce, recuperando un senso di sacralità che sembrava smarrito.

“Istella mea” di Ciriaco Offeddu

Nuoro, anni Sessanta: in una Sardegna popolata di cavalieri, pastori e leggende la giovanissima Rechella scopre l’amore grazie all’incontro con Martino, un ragazzino dalla fantasia fervida, capace di prodigi come quello di alzarsi in volo e spingere lo sguardo fino al mare. Martino è stato abbandonato dai genitori e vive con sua nonna Jaja, donna rispettata e temuta, narratrice di storie favolose, che nella sua cantina nasconde qualcosa di oscuro e potente…

Dalla Sardegna magica e ventosa fino all’Argentina malinconica degli emigrati, questo romanzo segue il destino di donne e uomini dominati da amori e odi inestinguibili. A fronteggiarsi sono due opposti modelli di femminilità, quello della sùrbile – maestosa incarnazione leggendaria di colei che, come una vampira, succhia le migliori energie di chi le sta vicino – e quello di una donna innamorata, determinata a vendicare e salvare la “stella” perduta della sua vita.

“Istella mea” è un romanzo nel quale la tradizione letteraria del realismo magico si mescola a una riflessione sul male e sulla possibilità del bene. Ma è soprattutto una grande avventura in cui cadere, come in un sogno.

La Sardegna come paesaggio interiore

Il titolo stesso, “Istella mea”, agisce come una dichiarazione d’amore e una bussola spirituale. Per Offeddu, la lingua sarda non è un mero esercizio folcloristico o un vezzo dialettale, ma lo strumento necessario per attingere a verità che l’italiano, lingua della logica e della modernità, talvolta fatica a contenere. La sua poesia si muove tra le asperità della Barbagia e le vette della metafisica, creando un ponte solido tra il particolare dell’isola e l’universale dell’esperienza umana.

L’autore non scrive semplicemente in sardo, ma scrive con il sardo, utilizzando una lingua scolpita che rifiuta il sentimentalismo facile per abbracciare un lirismo austero, quasi biblico. In questa raccolta, la Sardegna cessa di essere un luogo geografico per diventare un paesaggio interiore, un teatro dove si consuma l’eterno dramma del vivere e del sentire.

I temi del libro

L’opera si snoda attraverso direttrici tematiche che definiscono una poetica della profondità. Emerge innanzitutto il tema dell’identità ritrovata, un legame indissolubile con le proprie radici che non scade mai nella nostalgia sterile. C’è il senso della comunità e di un passato che non è mai morto, ma che pulsa sotto la superficie del presente come un fiume sotterraneo. Accanto a questo, l’amore appare come la “Istella” del titolo: un punto fermo nel buio, una guida necessaria per l’uomo che attraversa le tempeste dell’esistenza.

È un amore che si fa devozione, cura e, talvolta, struggente consapevolezza del limite. Infine, domina il dialogo costante con l’infinito. La natura, nei versi di Offeddu, è un’entità viva e parlante; il vento, le querce e il granito non sono semplici fondali, ma testimoni silenziosi di un mistero che l’uomo cerca costantemente di decifrare attraverso il rito della parola.

Lo stile, tra arcaico e moderno

Ciò che colpisce profondamente di “Istella mea” è la capacità dell’autore di mantenere un equilibrio perfetto tra la tradizione poetica sarda e una sensibilità squisitamente moderna. Se da un lato echeggiano i ritmi della poesia orale e dei grandi cantori dell’isola, dall’altro emerge una riflessione filosofica sulla solitudine e sulla condizione dell’uomo contemporaneo, perso in un mondo che ha dimenticato il valore del silenzio. La struttura dei versi è densa e priva di orpelli inutili. Ogni parola è scelta per la sua densità sonora e per la sua capacità di evocare immagini primordiali, creando una poesia “materica” dove il lettore può quasi sentire il profumo del cisto e la ruvidità della roccia vulcanica.

Perché è un libro da leggere

Leggere Offeddu oggi significa riscoprire il valore della differenza in un mondo che tende all’omologazione culturale. L’opera ci ricorda che la vera ricchezza risiede nella capacità di parlare dal proprio “centro”, dalla propria specificità, per raggiungere il cuore di chiunque, a prescindere dalla latitudine geografica. È un invito a rallentare, a alzare lo sguardo verso il cielo notturno e a ritrovare la propria stella polare tra le pieghe della quotidianità.

Ciriaco Offeddu ci consegna un’opera che è un testamento di fedeltà assoluta: fedeltà alla propria terra, alla propria lingua e, soprattutto, alla propria verità interiore. “Istella mea” non è solo un libro di poesie, ma un atto di resistenza spirituale compiuto con la grazia dei forti. L’autore ci dimostra che la vera poesia non ha bisogno di gridare per essere sentita: le basta splendere con costanza, proprio come una stella che brilla solitaria nel buio delle valli sarde.

