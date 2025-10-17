IoLeggoTopolino per riportare in famiglia il piacere della lettura condivisa

Riportare al centro della vita familiare la gioia della lettura condivisa. Nasce con questo scopo l’iniziativa #IoLeggoTopolino, lanciata da Topolino e Panini Comics per rivolgersi ai genitori, ai nonni e a tutti gli adulti con un messaggio importante: leggere significa divertirsi, sognare, crescere, imparare. Un fumetto alla volta. Significa regalarsi un tempo prezioso fatto di pagine sfogliate, dialogo, sorrisi ed emozioni, ma anche costruire ricordi che resteranno.

L’iniziativa è partita con un teasing misterioso in 120 scuole primarie, cinque digital ambassador, un sito dedicato, una mini video guida per i genitori in collaborazione con Francesca Valla, un’installazione speciale al Lucca Comics & Games 2025 e un podcast in collaborazione con Fondazione Treccani Cultura.

Un’iniziativa necessaria: secondo i dati dell’Osservatorio Kids dell’Associazione Italiana Editori, in Italia solo un bambino o adolescente ogni quattro legge più di sei libri all’anno, il 70% ne legge massimo sei, mentre il restante 4% non legge. è importante farli avvicinare alla lettura fin da piccoli, rendendo questa attività non solo una bella e sana abitudine, ma anche un’occasione per trascorrere tempo di qualità in famiglia.

Un fumetto per amico

Topolino non è solo un fumetto: è un compagno di viaggio che unisce le generazioni. Con le sue storie, approfondimenti e personaggi è ideale per la lettura condivisa tra adulti e bambini, per ridere insieme delle avventure di Paperino e per scoprire con Topolino l’importanza della curiosità, la complessità della nostra lingua e la logica del ragionamento. Da sempre, è anche specchio dei temi più attuali e offre un aiuto concreto per lo sviluppo di valori come amicizia, uguaglianza, solidarietà e giustizia.

#IoLeggoTopolino nasce per avvicinare i più piccoli alla lettura con il coinvolgimento di tutta la famiglia, utilizzando il fumetto come strumento educativo capace di aprire la mente e aiutare nello sviluppo e nella crescita, rivolgendosi in modo particolare ai genitori dei bambini tra i 6 e gli 11 anni con una serie di momenti, attività e contenuti dedicati a tutta la famiglia. Tra questi una mini video guida alla lettura, creata in collaborazione con la Counselor familiare, insegnante ed educatrice Francesca Valla per supportare genitori e adulti e spiegare loro perché il fumetto rappresenta un importante strumento di formazione, crescita e condivisione.

Partita qualche giorno fa con un teasing che ha visto la distribuzione di esclusive t-shirt misteriose ai bambini di 120 scuole primarie tra Milano, Roma e Napoli, l’iniziativa é stata presentata ufficialmente oggi al MUBA – Museo dei Bambini di Milano insieme al podcast ”Il vocabolario di Topolino”, in collaborazione con Fondazione Treccani Cultura, e proseguirà fino al Lucca Comics & Games 2025 con tanti laboratori e un evento nelle scuole del territorio. Ad amplificare ulteriormente l’iniziativa, il lancio della piattaforma, con approfondimenti e contenuti a supporto di genitori e adulti, e la voce di cinque ambassador che, sui social, hanno scelto di condividerne con le loro community i valori e i messaggi.

L’importanza delle parole: il podcast in collaborazione con Treccani Editore

Per accompagnare grandi e piccini alla scoperta del linguaggio unico di Topolino, fornendo ai genitori e agli adulti un ulteriore spunto per riportare la lettura al centro della quotidianità, da oggi è disponibile “Il Vocabolario di Topolino”, un podcast di 8 puntate in collaborazione con Fondazione Treccani Cultura. Tra neologismi, espressioni creative, arcaismi curiosi e onomatopee, la linguista Beatrice Cristalli e il Direttore di Topolino Alex Bertani spiegano come il fumetto non sia solo intrattenimento, ma un potente strumento educativo: un modo per arricchire il vocabolario, imparare ad amare la lingua italiana e scoprire come le parole possano ancora stupire ed emozionare.

#IoLeggoTopolino: il viaggio continua fino al Lucca Comics & Games 2025

Il viaggio nell’universo del settimanale Topolino avviato dall’iniziativa #IoLeggoTopolino terminerà al Lucca Comics & Games (29 ottobre-2 novembre). Per tutta la durata della manifestazione, il settimanale Topolino aspetta i più piccoli in Piazza Real Collegio con laboratori dedicati a loro e tante sorprese. Inoltre, un evento speciale che celebrerà il vocabolario di Topolino e il linguaggio del fumetto attende 300 alunni delle scuole elementari della città.

