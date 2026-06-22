“Indipendenza” di Chitra Banerjee Divakaruni, un libro che ci insegna il significato della libertà

La situazione dell’India dopo la seconda guerra mondiale è molto complessa, anche nei piccoli villaggi rurali. Ed è da uno di questi che prende avvio la storia di “Indipendenza” di Chitra Banerjee Divakaruni, edito in Italia da Harper Collins. La pluripremiata autrice indiana supera se stessa con questa storia ambientata in un’epoca in cui i vicini erano contrapposti ai vicini e le famiglie erano divise, creando un racconto travolgente di tre sorelle coinvolte in eventi che sfuggono al loro controllo, al loro legame indissolubile e alla loro incredibile lotta contro le avversità.

“Indipendenza” di Chitra Banerjee Divakaruni: un romanzo per conoscere la storia dell’India

“Indipendenza” è un romanzo intenso e coinvolgente che intreccia magistralmente la grande storia con le vicende personali di tre sorelle nel Bengala del 1947. Uno degli aspetti più riusciti dell’opera è proprio la ricostruzione storica. L’autrice descrive con efficacia ed attenzione le tensioni religiose e le conseguenze umane dell’Indipendenza dell’India, senza mai perdere di vista le storie individuali.

Figlie di uno stimato medico. Priya, intelligente e idealista, è decisa a seguire le orme del padre, nonostante la società tradizionalista dell’epoca intralci il suo sogno. Deepa, tra le tre sorelle è la più, la bella e la più determinata a realizzarsi in un matrimonio che porti alla sua famiglia felicità e prestigio. Jamini, devota e acuta, con passioni più profonde di quello che rivela, è una talentuosa artista del kantha, un tipo di ricamo tradizionale. La loro è una casa di amore e sicurezza, un rifugio dagli eventi violenti che stanno prendendo forma nella nazione.

Ma due eventi distruggono il quadro familiare: prima il padre viene ucciso durante una rivolta a Calcutta e, in un secondo momento, i vicini si ribellano contro di loro. Gli eventi della Storia così entrano anche nella loro casa. Mentre Priya persegue con determinazione il suo obiettivo di carriera, Deepa si innamora di un musulmano, provocando la rottura con la sua famiglia.

E Jamini cerca di tenere unite le persone che ha più care al mondo, pur desiderando segretamente il fidanzato della sorella. Ma la spartizione dell’India viene ufficialmente decisa, e un drastico e pericoloso cambiamento prende forma. L’India è ora per gli indù, il Pakistan per i musulmani. Le sorelle si ritrovano separate l’una dall’altra, ognuna su strade diverse, ma il legame che le unisce è indissolubile.

Perché leggerlo; una storia di resilienza al femminile

Sullo sfondo dell’indipendenza, dei conflitti sanguinosi tra musulmani e indù e della morte di Gandhi. Chitra Banerjee Divakaruni racconta una storia di coraggio, perdita, amore e resilienza tutta al femminile. Le protagoniste, Priya, Deepa e Jamini, sono caratterizzate con grande attenzione, sensibilità e profondità psicologica. Ognuna delle tre sorelle affronta le difficoltà del proprio tempo in modo diverso, offrendo al lettore punti di vista complementari sulla condizione delle donne in una società attraversata da cambiamenti politici e sociali radicali.

Il loro legame familiare rappresenta il cuore pulsante del romanzo e rende particolarmente toccanti le prove che sono costrette ad affrontare. Il romanzo affronta temi universali come l’identità, la libertà, il sacrificio e la ricerca della propria strada, mantenendo sempre una forte componente emotiva, intrecciata attraverso uno stile narrativo scorrevole, ricco di dettagli evocativi e capace di trasportare il lettore nell’atmosfera dell’epoca, con la riflessione sulle conseguenze del colonialismo e del post colonialismo.

Per tutti questi motivi, il romanzo “Indipendenza” è perciò un libro consigliato a chi ama i romanzi storici e le saghe familiari. Grazie a personaggi caratterizzati da una forte personalità e a una narrazione intensa, Divakaruni offre una riflessione profonda sul significato della libertà, sia per una nazione sia per le persone che la abitano.