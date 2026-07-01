“Il sole nelle pozzanghere” di Matteo Bussola ci insegna a trovare la luce nelle crepe della vita

Matteo Bussola è tornato in libreria con la sua nuova opera “Il sole nelle pozzanghere” e, a pochissimi giorni dalla sua uscita, il libro è letteralmente balzato in cima alle classifiche dei libri più venduti in Italia, confermando Bussola come una delle voci più amate, lette e necessarie del nostro panorama letterario.

Ma cosa si nasconde dietro questo caso editoriale? E perché questo romanzo, apparentemente così intimo e minuto, sta risuonando con tanta forza nel cuore di migliaia di lettori?

“Il sole nelle pozzanghere” di Matteo Bussola

Al centro della narrazione troviamo il signor Pi, un uomo anziano e silenzioso che gestisce un negozio di oggetti usati, vecchi, a volte difettosi o apparentemente da buttare. La gente del quartiere lo ha ribattezzato, con un pizzico di affetto e mistero, “il vecchio delle cose rotte”. Eppure, il signor Pi compie un gesto apparentemente controcorrente rispetto alla nostra epoca dominata dal consumismo frenetico e dal “mordi e fuggi”: lui non aggiusta le cose nel senso tradizionale del termine.

Come spiega lo stesso protagonista, sistemare tutto a nuovo sarebbe solo un modo elegante per cancellare il passato, per farlo tacere. Il signor Pi preferisce spolverare, ripulire, accomodare e riportare alla luce. Fa con gli oggetti ciò che si dovrebbe fare con i ricordi: curarli finché non smettono di fare male. Perché ogni cucina, ogni orologio, ogni vecchia chitarra o orecchino abbandonato custodisce una storia. Ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno o rimanere profondamente soli.

Ben presto, il lettore si rende conto che la bottega del signor Pi non è un semplice mercatino dell’usato, ma un incrocio di anime. Davanti al suo bancone sfilano persone ferite dai rimpianti, separate dai lutti o spezzate dai tradimenti. Attraverso gli oggetti che queste persone lasciano andare o decidono di comprare, i dolori si incontrano, si riconoscono e, misteriosamente, iniziano a guarire. Il signor Pi non ripara semplicemente oggetti; il signor Pi ripara persone.

Cosa ci insegna questo libro

Il sole nelle pozzanghere è una potentissima metafora della resilienza umana e del valore terapeutico della memoria. Il primo grande insegnamento del libro risiede nel rifiuto della cultura dello scarto. In un mondo in cui siamo abituati a buttare via ciò che smette di funzionare – che si tratti di un elettrodomestico o di una relazione – Bussola ci ricorda che le ferite e i fallimenti non annullano il valore di ciò che siamo. Al contrario, sono proprio le crepe a raccontare la nostra verità più autentica.

Un altro insegnamento fondamentale riguarda il nostro viscerale bisogno degli altri. Nessuno si salva da solo, sembra sussurrarci l’autore tra le pagine. Le pozzanghere della vita – i momenti di fango, pioggia e oscurità – riflettono comunque il cielo. Ma per vedere quel “sole” riflesso nell’acqua sporca, spesso abbiamo bisogno dello sguardo di qualcun altro, di una mano tesa o di un luogo protetto (come la bottega del signor Pi) in cui poter depositare il nostro carico di dolore senza paura di essere giudicati. Tutti noi, in fondo, siamo “la storia abbandonata di qualcun altro”, e solo riscoprendo l’empatia e il senso di comunità possiamo rimetterci in circolo.

Perché leggerlo

Le ragioni per acquistare e immergersi in questo romanzo sono molteplici, ma la principale risiede nello stile di Matteo Bussola. La sua scrittura ha una grazia rara: sa essere affilata come un bisturi nel descrivere il dolore, ma allo stesso tempo delicata come una carezza. È una prosa che profuma di casa, che evoca immagini vivide e che riesce a trasformare la quotidianità in una favola moderna e profondamente umana.

Leggere questo libro fa bene all’anima. Funziona come un rifugio caldo in una giornata di pioggia. Ci permette di guardare alle nostre zone d’ombra, ai nostri strappi e ai legami interrotti non con l’amarezza del rimpianto, ma con la dolcezza della comprensione. È un libro breve ma densissimo, che si legge d’un fiato ma che continua a riverberare dentro anche molti giorni dopo aver chiuso l’ultima pagina.

Se volete capire perché l’Italia intera si sia lasciata conquistare dalla bottega del signor Pi, non vi resta che lasciarvi bagnare da questa pioggia, per poi scoprire la straordinaria bellezza del sole che si nasconde nelle sue pozzanghere.