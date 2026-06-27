Esistono davvero cose destinate a durare per sempre? Il sogno della camera rossa prova a rispondere a questo quesito. Ogni fase della vita ci lascia l’impressione che ciò che stiamo vivendo possa restare immutato. Le persone che amiamo, la casa in cui cresciamo, gli equilibri familiari e perfino il ruolo che occupiamo nel mondo sembrano…

Esistono davvero cose destinate a durare per sempre? Il sogno della camera rossa prova a rispondere a questo quesito.

Ogni fase della vita ci lascia l’impressione che ciò che stiamo vivendo possa restare immutato. Le persone che amiamo, la casa in cui cresciamo, gli equilibri familiari e perfino il ruolo che occupiamo nel mondo sembrano così solidi da apparire naturali. Poi basta poco perché tutto cambi. Un lutto, una separazione, il trascorrere degli anni o semplicemente il tempo ci costringono a fare i conti con una verità che spesso preferiremmo ignorare: nulla rimane identico a sé stesso.

È una consapevolezza che attraversa culture lontanissime tra loro e che trova una delle sue espressioni più profonde ne “Il sogno della camera rossa” di Cao Xueqin, proposto da Luni Editrice in una nuova edizione integrale, tradotta da Vincenzo Cannata e arricchita dalla prefazione di Isabella Doniselli Eramo.

Considerato uno dei quattro grandi romanzi della tradizione classica cinese, è molto più di una storia familiare: è una riflessione sull’amore, sulla memoria e sulla fragilità di tutto ciò che rende preziosa un’esistenza.

Il sogno della camera rossa: una famiglia racconta il destino di un intero mondo

Il protagonista, Jia Baoyu, appartiene a una delle famiglie più potenti dell’aristocrazia cinese. Fin dall’inizio appare diverso dagli altri: poco interessato al potere, alle convenzioni e alla carriera, è attratto dalla poesia, dalla contemplazione e dalla ricchezza della vita interiore.

Intorno a lui si sviluppa un universo straordinariamente complesso, popolato da parenti, servitori, dame di corte, artisti, monaci e giovani donne, ognuno con desideri, fragilità e aspirazioni diverse.

Il romanzo segue le vicende della famiglia Jia mentre il suo splendore lentamente si incrina. Le feste continuano, i giardini restano magnifici e le cerimonie conservano tutta la loro eleganza, ma sotto quella superficie il tempo sta già preparando il cambiamento.

È proprio questa lenta trasformazione a rendere il libro così potente: il lettore assiste alla dissoluzione di un mondo senza che esista un unico evento capace di spiegare tutto. È il tempo stesso a diventare protagonista.

L’amore non basta a fermare il tempo

Al centro della narrazione troviamo anche uno dei triangoli amorosi più celebri della letteratura orientale, quello tra Jia Baoyu, Lin Daiyu e Xue Baochai.

Ma ridurre il romanzo a una storia sentimentale sarebbe un errore. L’amore, qui, diventa il modo attraverso cui Cao Xueqin riflette su qualcosa di ancora più universale: ogni sentimento umano è prezioso proprio perché è fragile.

Le relazioni cambiano, le persone crescono, le circostanze mutano e ciò che oggi sembra destinato a durare può trasformarsi in un ricordo. Non c’è pessimismo in questa visione, ma una profonda comprensione della condizione umana.

Un classico che insegna a osservare la vita con maggiore profondità

Uno degli aspetti più sorprendenti del romanzo è l’attenzione per il dettaglio quotidiano. Ogni dialogo, ogni poesia, ogni dono, ogni rituale domestico contribuisce a raccontare il carattere dei personaggi e il lento mutare del loro destino.

Per questo Il sogno della camera rossa viene spesso paragonato ai grandi cicli narrativi della letteratura europea. Come accade nei romanzi di Tolstoj o di Proust, anche qui la storia privata diventa uno strumento per comprendere il funzionamento della società e il passare del tempo.

La precisione con cui Cao Xueqin descrive emozioni, gesti e relazioni rende il romanzo sorprendentemente moderno, nonostante sia stato scritto nel XVIII secolo.

Perché leggerlo oggi

Viviamo in funzione del prossimo obiettivo, il prossimo lavoro, il prossimo cambiamento. Raramente ci fermiamo a osservare quello che stiamo vivendo mentre accade.

Il sogno della camera rossa invita invece a fare il contrario. Ci insegna che la bellezza non nasce dalla permanenza delle cose, ma dalla loro precarietà. Ogni affetto acquista valore proprio perché può finire, ogni momento diventa prezioso perché non potrà essere replicato identico.

È questo il motivo per cui il romanzo continua a emozionare lettori di ogni parte del mondo. Non racconta soltanto il tramonto di una grande famiglia cinese, ma parla di una verità che accomuna ogni essere umano: imparare ad amare significa anche accettare che tutto, prima o poi, è destinato a trasformarsi.