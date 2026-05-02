"Anime azzurre" un romanzo sull'amore e sul destino

“Anime azzurre” un romanzo ambientato sulle Dolomiti non sono solo uno sfondo. Sono una presenza viva, che modella i personaggi, li trattiene e allo stesso tempo li spinge verso l’altrove. Alessandro Botteon costruisce un romanzo che si muove tra formazione e sentimento, tra paesaggio e interiorità. È una storia che parla di crescita, di perdita, di…

“Anime azzurre” un romanzo ambientato sulle Dolomiti non sono solo uno sfondo. Sono una presenza viva, che modella i personaggi, li trattiene e allo stesso tempo li spinge verso l’altrove.

Alessandro Botteon costruisce un romanzo che si muove tra formazione e sentimento, tra paesaggio e interiorità. È una storia che parla di crescita, di perdita, di libertà. Ma soprattutto di quella tensione costante che esiste tra il desiderio di partire e il bisogno di restare.

Il libro si inserisce in una tradizione narrativa che guarda alla natura non come semplice ambientazione, ma come elemento strutturale del racconto. Qui la montagna diventa linguaggio. Silenzio. Sfida.

“Anime azzurre” dove il cuore accelera e il respiro cambia

“Anime azzurre” di Alessandro Botteon, Bompiani

Johann ha diciassette anni e vive in una valle che sembra fuori dal tempo. La Val Badia è un luogo chiuso, protetto, ma anche limitante. Lavora in un rifugio, osserva il mondo da lontano, attraverso i film che noleggia. Il suo orizzonte è fatto di montagne. Belle, imponenti, ma anche invalicabili.

Per lui, quelle montagne rappresentano tutto. Radici, identità, ma anche confine. Crescere significa iniziare a percepire quel confine come una sfida. Non più solo un dato naturale, ma qualcosa da mettere in discussione.

Parallelamente, il romanzo introduce Alicia. Il suo percorso è opposto. Arriva da New York, dalla città delle possibilità, del movimento continuo, del rumore. Ma anche da una perdita devastante. L’attacco alle Torri Gemelle segna una frattura irreversibile nella sua vita. Il mondo aperto in cui viveva si chiude improvvisamente.

Il suo arrivo nelle Dolomiti non è una scelta, ma una necessità. Un tentativo di allontanarsi dal dolore. Di trovare un luogo in cui il trauma non possa raggiungerla. Ma il dolore, come suggerisce il romanzo, non si lascia semplicemente alle spalle.

L’incontro tra Johann e Alicia è il cuore della narrazione. Due traiettorie opposte che si incrociano in alta quota. Due modi diversi di guardare il mondo. Lui verso l’esterno, verso ciò che sta oltre. Lei verso l’interno, verso ciò che deve essere elaborato.

La montagna diventa lo spazio in cui questo incontro può avvenire. Un luogo sospeso, dove le regole cambiano. Dove il silenzio permette di ascoltare. Dove la distanza dal resto del mondo crea una possibilità nuova.

Uno degli aspetti più riusciti del romanzo è proprio questo equilibrio tra spazio esterno e spazio interno. Le descrizioni della natura non sono mai decorative. Riflettono gli stati d’animo dei personaggi. Le ombre, i venti, i cambiamenti improvvisi del paesaggio diventano metafore delle loro emozioni.

Il percorso di Johann è quello di un classico romanzo di formazione, ma con una profondità che evita i cliché. Non si tratta solo di crescere. Si tratta di scegliere. Di capire se restare o partire. Di accettare che ogni scelta comporta una perdita.

Alicia, invece, rappresenta il confronto con il trauma. Il suo percorso non è lineare. È fatto di resistenze, di silenzi, di tentativi di fuga. Ma anche di momenti in cui qualcosa si apre. In cui il dolore trova una forma.

Il titolo stesso, “Anime azzurre”, racchiude il senso del romanzo. L’azzurro è il cielo, l’apertura, la possibilità. Ma è anche una tonalità emotiva. Una malinconia luminosa. Una tensione verso qualcosa che non è mai completamente raggiungibile.

La scrittura di Botteon è fluida, evocativa, capace di creare immagini senza appesantire il ritmo. C’è una cura particolare nel modo in cui vengono costruiti i passaggi emotivi. Nulla è forzato. Tutto sembra emergere con naturalezza.

Il romanzo lavora anche sul tema della comunità. La valle non è solo un luogo geografico, ma un sistema di relazioni. Un ambiente che protegge, ma che può anche trattenere. Le tradizioni, i ritmi, le abitudini diventano parte integrante della storia.

“Anime azzurre” è un libro che parla di passaggi. Dall’adolescenza all’età adulta, dalla perdita alla possibilità di ricostruzione, dalla chiusura all’apertura. Ma non lo fa in modo didascalico. Lo fa attraverso immagini, incontri, silenzi.

Alla fine, resta una sensazione precisa. Crescere non significa solo andare oltre. Significa anche imparare a restare. A riconoscere ciò che ci ha formati, senza esserne prigionieri.

Il senso più profondo del romanzo. Trovare un equilibrio tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo diventare. Tra la terra sotto i piedi e il cielo sopra di noi.