“Il sergente nella neve”, un classico fondamentale per capire cosa accade oggi

E’ il più famoso libro di guerra uscito in Italia. Come non pensare alla guerra in Ucraina e in generale a tutti i conflitti bellici di oggi quando leggiamo o rileggiamo “Il sergente nella neve“, scritto da Mario Rigoni Stern e pubblicato nel 1953, un romanzo autobiografico che racconta la drammatica ritirata dell’esercito italiano dalla Russia durante l’inverno del 1942-1943.

L’autore, sergente degli Alpini, narra in prima persona la lunga marcia nella steppa russa coperta di neve, segnata dal freddo estremo, dalla fame, dalla stanchezza e dai continui attacchi nemici. Il paesaggio gelido diventa una presenza costante e quasi simbolica, che accompagna i soldati nel loro cammino e rappresenta la durezza e l’indifferenza della guerra.

Nel racconto emergono la sofferenza, la paura e la morte, ma anche la solidarietà tra commilitoni, l’aiuto reciproco e piccoli gesti di umanità che permettono di resistere alla disperazione. Lo stile è semplice, essenziale e privo di retorica, capace di rendere ancora più intensa la testimonianza. L’opera non è solo un libro di guerra, ma una profonda riflessione sulla dignità dell’uomo, sulla memoria e sull’assurdità del conflitto.

Non solo guerra: il tema della solidarietà e della fratellanza

Nel romanzo di Mario Rigoni Stern emergono diversi temi fondamentali, legati all’esperienza della ritirata di Russia durante la Seconda guerra mondiale. Il tema centrale è la guerra, rappresentata nella sua realtà più dura e drammatica. Non c’è eroismo né retorica, ma fame, freddo, paura e morte. La guerra appare come un’esperienza assurda e disumana, che mette a dura prova il corpo e lo spirito dei soldati.

Un altro tema importante è quello della fratellanza perché i soldati si sostengono a vicenda, condividono il poco cibo, si aiutano a camminare nella neve e trovano forza nella solidarietà. Questo legame diventa essenziale per la sopravvivenza. Nonostante le sofferenze, i personaggi cercano di mantenere rispetto, umanità e senso morale. Anche nei confronti dei civili russi emergono gesti di comprensione e compassione. Un tema simbolico è la natura, in particolare la neve e il gelo della steppa russa. La natura è potente, immensa e indifferente al destino degli uomini; diventa quasi un personaggio del romanzo, rappresentando la solitudine e la fragilità che ci caratterizza.

Infine, è centrale la memoria: il libro nasce come testimonianza, con il desiderio di ricordare i compagni caduti e di raccontare la verità della guerra alle generazioni future. Ma c’è di più: Il sergente nella neve è un libro attuale per molti aspetti perché, pur raccontando un episodio della Seconda guerra mondiale, affronta temi universali che riguardano purtroppo ancora il nostro presente, caratterizzato da molti scenari di guerra, qui descritta senza eroismi, mettendo in luce sofferenza, paura e inutilità della violenza.

Un romanzo contro la guerra e ogni forma di odio

In un mondo in cui esistono ancora conflitti, il messaggio contro la guerra e contro ogni forma di odio è più che mai importante. È attuale anche per il tema della dignità umana. I soldati, pur vivendo situazioni estreme, cercano di restare uomini, aiutandosi e rispettando anche i civili nemici. Questo richiama valori fondamentali come solidarietà, rispetto e umanità, che restano essenziali nella società di oggi.

Infine, è un libro attuale perché parla della resistenza dell’uomo nelle difficoltà: la capacità di andare avanti, di non arrendersi e di trovare forza negli altri è un messaggio valido in ogni tempo, non solo in guerra ma anche nelle sfide quotidiane.

E così, in questa testimonianza sincera, dolorosa e priva di retorica, restano soprattutto i volti e le storie dei singoli. Rimane, ad esempio, il ricordo di Marangoni: mi guardava, capiva e taceva. Ora anche lui è morto, un alpino come tanti. Era poco più di un ragazzo, quasi un bambino. Rideva sempre e, quando riceveva una lettera, la sollevava in alto dicendo con orgoglio che era della sua morosa. In poche righe si concentra tutto il senso della perdita: la guerra cancella vite giovani, sogni semplici, felicità quotidiane.

Allo stesso modo emerge l’universalità della sofferenza e della speranza quando il narratore descrive le donne e i bambini russi che piangono, spaventati. Le loro voci sembrano contenere il dolore dell’intera umanità, ma anche una speranza profonda e una silenziosa ribellione contro il male. In quel momento la guerra non ha più divise né fronti: restano solo esseri umani travolti dalla tragedia. Così come accade oggi.