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“Il profumo” di Patrick Süskind, un libro che ci aiuta a capire le manipolazioni moderne

Alessandra Pavan

17 Marzo 2026

Scopri "Il profumo", romanzo scritto nel 1985 ma molto attuale per la capacità di far riflettere il lettore sull'ossessione per il successo, sulla natura umana, sul potere della manipolazione e sull’importanza dei rapporti autentici.

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Il profumo di Patrick Süskind, un libro che ci aiuta a capire le manipolazioni moderne

Il profumo ha una forte valenza simbolica e sociale, non solo atto di seduzione, ma rappresentazione di un’identità e di un modo di essere e di apparire per sé stessi, ma soprattutto per gli altri: oggi più che mai. E lo dimostrano le narrazioni pubblicitarie dei grandi brand. Come non pensare allora al romanzo “Il profumo” di Patrick Süskind?

Nel libro è raccontata la storia di Jean-Baptiste Grenouille, un ragazzo che, fin da bambino, possiede un olfatto straordinariamente sviluppato. È capace di percepire ogni odore con grande precisione, riconoscerlo e conservarlo nella memoria come se fosse catalogato nella sua mente. Nonostante questo talento eccezionale, Grenouille ha una caratteristica inquietante: non possiede un odore proprio. Questa mancanza lo rende diverso dagli altri e contribuisce alla sua solitudine e al suo isolamento dalla società.

“Il profumo” di Patrick Süskind

Durante la sua vita Grenouille diventa apprendista di un profumiere e impara l’arte di creare fragranze. Con il tempo sviluppa un’ossessione: vuole creare il profumo perfetto, capace di suscitare emozioni fortissime nelle persone. Scopre che l’odore più puro e meraviglioso proviene da alcune giovani donne, e per catturarlo inizia a ucciderle per estrarre la loro essenza. Grazie alle tecniche della profumeria riesce infine a creare una fragranza potentissima, in grado di affascinare e controllare chiunque la senta.

Tuttavia il risultato finale dimostra che, nonostante il suo genio, Grenouille rimane un personaggio tragico e profondamente solo. Nel corso della storia il protagonista si sposta tra diverse città della Francia, come Parigi, Montpellier e Grasse. Le descrizioni degli ambienti sono molto intense e fanno quasi percepire gli odori dei luoghi. Parigi appare come una città sporca e soffocante, piena di vicoli affollati e impregnati di cattivi odori come letame, legno marcio e sporcizia.

Al contrario Grasse viene descritta con un’atmosfera più fresca e profumata, caratterizzata dall’odore dei fiori, dei narcisi, delle rose e degli alberi da frutto.

Un romanzo sui sensi e gli impulsi umani

Il romanzo introduce anche il lettore nel mondo della profumeria, spiegando con grande precisione le tecniche usate per estrarre le essenze, come la distillazione o l’enfleurage a freddo. Da questi processi si ottengono oli e aromi che, una volta mescolati, danno origine a profumi raffinati.

Accanto a questa ricerca della bellezza e della perfezione olfattiva, l’autore mette in luce anche la crudeltà e l’egoismo presenti nell’animo umano. La storia raccontata, infatti, riporta l’uomo alla sua dimensione più istintiva e animale, mostrando quanto gli esseri umani siano guidati dai sensi e dagli impulsi. Tra questi sensi, l’olfatto ha un potere particolare: mentre si possono chiudere gli occhi o tappare le orecchie, è molto più difficile sfuggire agli odori, che sono legati direttamente al respiro e quindi alla vita stessa.

Alla fine del suo lungo percorso Grenouille riesce davvero a creare il profumo perfetto, capace di affascinare e dominare le persone. Tuttavia questo successo non gli porta alcuna felicità: continua a provare odio verso il mondo, verso gli altri uomini e persino verso sé stesso. Il suo destino finale è paradossale e simbolico: di lui non rimane nulla, come se svanisse nell’aria, dissolvendosi proprio come un profumo

Non solo profumi: solitudine e manipolazione

Il romanzo affronta diversi temi importanti, come la solitudine, la ricerca dell’identità, il rapporto tra genio e follia e il desiderio umano di dominare gli altri. Anche se la storia è ambientata nella Francia del Settecento, i problemi e le riflessioni che emergono sono universali e moderni. Uno dei temi più attuali è il desiderio di controllo sugli altri, ovvero la manipolazione: oggi questo avviene attraverso la pubblicità e i social media, nel mondo di Grenouille invece era il profumo lo strumento in grado di far innamorare e manipolare le persone, Ma il protagonista del romanzo rimane comunque solo, diverso dagli altri e isolato, incapace di creare veri rapporti umani.

Il romanzo fa quindi riflettere sull’ossessione per la perfezione e per il successo. Grenouille è disposto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo, arrivando a commettere crimini terribili. Questo può essere paragonato alla pressione che oggi molte persone sentono per raggiungere il successo a qualsiasi costo.

Per questi motivi, anche se scritto nel 1985, “Il profumo” rimane un libro molto attuale perché invita a riflettere sulla natura umana, sul potere della manipolazione e sull’importanza dei rapporti autentici tra le persone.

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