“Il cuore indomito delle donne” un romanzo familiare tra amore, coraggio e mistero

“Il cuore indomito delle donne” — titolo originale “The Almost Sisters” — di Joshilyn Jackson è un racconto familiare che celebra l’amore, il coraggio e il mistero nascosto nelle pieghe della memoria. Ambientato nella leggendaria Southern Gothic, in Alabama, “Il cuore indomito delle donne” si posiziona con forza in un panorama narrativo trascinandosi dietro un vero vento di novità.

Il romanzo si fa spazio tra i bestseller del genere Women’s Fiction e ha ricevuto un riconoscimento prestigioso: è stato insignito del titolo di “Best in Women’s Fiction 2018” dalla Reading List Council dell’American Library Association (ALA), dimostrazione della sua potenza emotiva e del suo valore narrativo, conquistando lettori e critica con il suo mix di ironia leggera e profondità emotiva.

Un romanzo familiare all’apparenza leggero, ma carico di segreti

Leia Birch Briggs è una fumettista di talento, vivace e ironica, che conduce una vita ordinaria nei sobborghi di Washington. Un evento inatteso, però, stravolge la sua vita e la costringe a tornare in Alabama…

Quale? Scopre di essere incinta, e per giunta di uno sconosciuto. Quello che porta in grembo è un bambino birazziale frutto di una notte tragicomica persa a una convention in costume da Batman. Sarà una madre single.

Rientrata in Alabama, deve affrontare la memoria offuscata della nonna Birchie, ormai affetta da demenza senile, che custodisce un segreto risalente alla Guerra Civile: un corpicino, chiuso in un attico polveroso, diventa il simbolo di un passato ancora vivo.

Umorismo tagliente e verità scomode

Jackson sa bilanciare umorismo e tensione. Una lettrice su Amazon ha scritto:

“This first person narrative is beautifully written and the story unusual and not at all what I was expecting. I liked the gentle humour…” “Questa narrazione in prima persona è scritta in modo bellissimo e la storia è insolita e per nulla quello che mi aspettavo. Mi è piaciuto l’umorismo delicato…”

Lo “snark” e la comicità non oscurano però i temi più terreni e dolorosi. Come spiega una recensione del Washington Post:

“… lays bare the brutality of racism and speaks to the ugly scenes we have all witnessed… The corpse in the attic is… the product of the racial violence of what the author calls the ‘second South’.” “… mette a nudo la brutalità del razzismo e parla delle scene orribili a cui tutti noi abbiamo assistito… Il cadavere nella soffitta è… il prodotto della violenza razziale di quella che l’autrice definisce il ‘secondo Sud’.”

Il contrasto tra ambientazione idilliaca e lacerazioni sociali rende il romanzo un’indagine profonda sul Sud americano contemporaneo.

L’Alabama: terra di contrasti e legami inattesi

Il Sud non è solo sfondo, ma un territorio vivo e pulsante. Come racconta Jackson nel suo dietro le quinte:

“My new book that launches in July, “THE ALMOST SISTERS”, is set in a town that was founded on the bones of a burned out Alabama town… history is very much alive in this book.” “Il mio nuovo libro, in uscita a luglio, “Il cuore indomito delle donne”, è ambientato in una città fondata sulle ossa di una cittadina dell’Alabama bruciata… la storia è molto presente in questo libro.”

Il dualismo tra l’esteriorità confortante dell’Alabama e la sua eredità di segregazione e ingiustizia è un filo narrativo centrale. Leia, bionda e privilegiata, scopre che il suo bambino — dal volto nero — sarà vissuto in una realtà dove il privilegio non offre scudo.

Un’opera da club del libro

Perfetta per chi ama i romanzi stimolanti ma non appesantiti:

“This story had romance, comic books, and a murder mystery. It was so good!” “Questa storia aveva romanticismo, fumetti e un mistero legato a un omicidio. Era così bello!”

E quella sensazione conviviale della lettura condivisa emerge chiarissima:

“The Almost Sisters would be a great book for book clubs…” “Il cuore indomito delle donne sarebbe un libro perfetto per i club di lettura…”

“Il cuore indomito delle donne”, dal fumetto al mistero, con humor e amarezza

“Il cuore indomito delle donne” non è solo un romanzo, ma è anche un’esperienza: fa ridere e commuove, scuote e invita al confronto. Tra superstizione e verità storica, tratta con cuore la maternità inattesa, la demenza senile e la perdita dei ricordi, le divisioni razziali e quelle ereditarie.