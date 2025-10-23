Il Commissario Ricciardi: i 12 libri da leggere per sapere tutto sul detective malinconico

Tutto pronto per la terza, attesissima stagione de “Il Commissario Ricciardi”, in arrivo su Rai1 dal 10 novembre per 4 serate. Ad interpretare il celebre ispettore malinconico, ideato da Maurizio de Giovanni, è confermato l’attore Lino Guanciale.

“Il Commissario Ricciardi” è una saga letteraria, da cui è tratta la celebre serie, ambientata in una Napoli che si muove tra ombra e luce, tra superstizione e logica, tra la bellezza del mare e l’odore dolce-amaro della morte. Ed è in questa Napoli degli anni Trenta, ferita ma viva, che si muove Luigi Alfredo Ricciardi, il Commissario che “vede i morti” e porta nel cuore una solitudine antica.

Creato dalla penna elegante e profondamente empatica di Maurizio de Giovanni, il Commissario Ricciardi è diventato una delle figure più amate del noir italiano contemporaneo. Ma la sua è molto più che una saga gialla: è un viaggio nel dolore, nell’amore negato, nella giustizia perseguita senza compromessi, in una città che è personaggio essa stessa.

Chi si avvicina per la prima volta a questa serie si trova davanti a un mondo narrativo ricchissimo, costruito con precisione storica, lirismo letterario e un’intensa umanità.

In un mondo narrativo sempre più veloce, urlato e superficiale, il Commissario Ricciardi ci obbliga a rallentare. A osservare. A sentire. Le sue storie sono immerse nella morte, ma parlano di vita. Di quella vita che si aggrappa alla dignità anche nella miseria, alla bellezza anche nel dolore. La saga di de Giovanni non è solo un’opera letteraria di genere: è un grande affresco dell’animo umano.

Leggere Ricciardi oggi significa concedersi il lusso della profondità. Significa accettare che la giustizia non è mai perfetta, ma che vale comunque la pena cercarla. E significa, soprattutto, ricordare che ogni morto ha qualcosa da dire. Sta a noi avere il coraggio di ascoltarlo.

Il commissario Ricciardi: curiosità e aneddoti

L’origine del dolore: chi è il Commissario Ricciardi

Luigi Alfredo Ricciardi è un uomo che vive con una maledizione: vede gli spiriti dei morti violente. Non fantasmi, non apparizioni da film horror, ma una sorta di “eco” dell’ultimo istante di vita: una frase, un gesto, un frammento che si ripete all’infinito. Questo dono, o condanna, lo isola dal mondo, lo rende cupo, distante, incapace di lasciarsi andare. Ma è proprio questo a renderlo così profondamente umano, così riconoscibile nella sua solitudine. Ricciardi non ha bisogno di interrogatori o prove schiaccianti: a guidarlo è il dolore. Il suo e quello degli altri.

Il suo unico amico è il dottor Modo, medico legale antifascista, e accanto a lui si muovono personaggi memorabili: il brigadiere Maione, le cui indagini popolari integrano quelle ufficiali; la dolce e riservata Enrica, che Ricciardi osserva dalla finestra ma non osa avvicinare. E poi la Napoli di allora: nobiliare, popolare, superstiziosa, affamata, ma anche colta, elegante, dolente. Una città raccontata con affetto e precisione.

I romanzi della serie principale: i dodici mesi di Ricciardi

Maurizio de Giovanni ha costruito la prima parte della saga del Commissario Ricciardi seguendo l’idea di un ciclo legato alle stagioni, ai mesi dell’anno. Ogni romanzo è ambientato in un mese diverso, e ogni storia ha un respiro proprio, connesso all’atmosfera del momento, alle luci, agli odori, agli umori della città.

Il Commissario Ricciardi: guida ai romanzi da leggere per entrare nel cuore della Napoli degli anni Trenta

Napoli, anni Trenta. Il regime fascista impone silenzio e ordine, ma nelle strade della città si aggira un uomo che ascolta il dolore. Il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi, protagonista dell’amata saga di Maurizio de Giovanni, è un investigatore atipico: solitario, tormentato, e dotato di un dono inquietante, può percepire l’ultima frase pronunciata dalle vittime di morte violenta. Questo “potere”, che lui considera una maledizione, lo separa dal mondo, ma lo guida nelle indagini. E, soprattutto, lo rende un testimone costante del dolore umano.

I romanzi che lo vedono protagonista non sono semplici gialli. Sono racconti di umanità, di passioni represse, di solitudini condivise, di una Napoli splendida e malinconica che vive sotto l’ombra di un regime e sopra le ferite della povertà. La serie principale è composta da dodici romanzi, ognuno ambientato in un mese dell’anno: un calendario del dolore, ma anche un percorso lirico ed esistenziale.

Tutto comincia nel gennaio 1931. A Napoli è inverno, e la città si prepara al debutto della nuova stagione lirica. Ma la morte improvvisa di Arnaldo Vezzi, celebre tenore del Teatro San Carlo, sconvolge l’ambiente musicale. Ricciardi, guidato dalla voce della vittima:“Io non posso morire”, scava tra rivalità artistiche e passioni nascoste. Un romanzo d’esordio potente, che introduce già tutti i temi della serie: dolore, isolamento, empatia, giustizia.

A febbraio, Napoli si colora di superstizione. Una cartomante, nota per le sue doti profetiche e per i suoi prestiti in denaro, viene trovata morta. In un quartiere dove le voci contano più delle prove, Ricciardi indaga in un mondo popolato da donne sole, miseria e speranze. Un’indagine che porta alla luce verità sepolte e desideri mai detti.

Un omicidio scuote l’alta società napoletana: una nobildonna viene assassinata nella propria casa. È marzo, la primavera è alle porte, ma nulla fiorisce davvero. Ricciardi deve entrare in un mondo ovattato fatto di apparenze e segreti, in cui anche l’amore è regolato da doveri e convenzioni.

Il giorno dei morti. L’autunno del Commissario Ricciardi

Nel cuore dell’autunno, a novembre, il corpo di un bambino orfano viene ritrovato in un cortile. Ricciardi si immerge nella realtà più dura e invisibile della città: quella degli orfanotrofi, dei bambini soli, delle infanzie negate. Il romanzo è tra i più struggenti della serie, per il tema trattato e per la delicatezza con cui viene raccontato.

Siamo a dicembre, in pieno clima natalizio. Un gerarca fascista e sua moglie vengono trovati uccisi nella loro abitazione. L’indagine è complessa, i sospetti sono tanti, e Ricciardi si muove in un terreno pericoloso, dove l’ideologia si mescola al rancore personale. Uno dei romanzi più intensi per la tensione emotiva e politica.

Durante la Settimana Santa, una prostituta viene uccisa nel bordello dove lavorava. Il suo soprannome era “Vipera”, e dietro il suo sorriso seducente si nascondeva una vita piena di segreti. Ricciardi indaga nel ventre molle della città, tra donne sfruttate, affetti non corrisposti e risentimenti esplosivi.

Nel luglio torrido di Napoli, un professore universitario precipita dalla finestra del suo studio. Si tratta di un suicidio? O qualcuno l’ha spinto? Ricciardi entra nel mondo dell’università, tra giochi di potere e passioni distruttive. Ma la vera domanda che lo tormenta è un’altra: si può davvero capire il cuore di chi si ama?

È giugno. Un uomo viene accusato di aver tentato di uccidere la moglie. Le prove sembrano schiaccianti, ma qualcosa non convince Ricciardi. In un gioco sottile di apparenze, il commissario dovrà mettere in discussione le proprie certezze e affrontare il tema della colpa e del perdono.

Siamo a settembre, la città si prepara a un autunno che sa già di fine. Un ex pugile viene trovato morto. Ricciardi indaga tra ex glorie sportive e uomini dimenticati, mentre la sua vita privata sembra sfiorare un cambiamento che teme e desidera allo stesso tempo.

Dicembre di nuovo. Un attore famoso viene ucciso durante una rappresentazione teatrale. Il delitto, clamoroso, si consuma davanti agli occhi del pubblico. Ricciardi penetra nel mondo del teatro, dove ogni maschera cela un segreto, e ogni applauso copre un silenzio.

Maggio, una spiaggia solitaria. Un prete viene assassinato con ferocia. Ricciardi deve confrontarsi con il passato del sacerdote e con il suo stesso bisogno di redenzione. Un romanzo che parla di perdono, di peccato e dell’impossibilità di trovare pace.

L’ultimo romanzo del ciclo (almeno per ora). È luglio, e Ricciardi si confronta con una verità che riguarda anche lui. L’indagine è personale, profonda, struggente. Tutto quello che ha evitato finora – amore, destino, dolore – torna a chiedere una risposta. Un commiato perfetto, che chiude il cerchio con grazia e malinconia.

I racconti e gli extra della saga

Oltre ai romanzi principali, de Giovanni ha scritto diversi racconti e romanzi brevi che arricchiscono l’universo di Ricciardi. Tra questi:

I bastardi di Pizzofalcone – L’origine (in cui Ricciardi fa un cameo)

Caminito – un breve romanzo ambientato in Argentina con echi dal passato

Dodici rose a Settembre – primo romanzo con protagonista Mina Settembre, ma con elementi del mondo di Ricciardi

Inoltre, esistono graphic novel ispirate alla saga, edite da Sergio Bonelli Editore, che mantengono intatta l’atmosfera malinconica e rarefatta dei romanzi, grazie anche a un tratto grafico evocativo e alla collaborazione dello stesso de Giovanni.

La serie TV e il ritorno del personaggio

Il successo della saga ha portato anche alla trasposizione televisiva. Il Commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, ha riscosso ottimi consensi, sia per l’interpretazione intensa e malinconica dell’attore protagonista, sia per la fedeltà all’atmosfera della serie letteraria. La fiction Rai ha permesso a molti nuovi lettori di scoprire il personaggio e di appassionarsi ai romanzi originali, che restano insuperabili per profondità emotiva e costruzione narrativa.

Nonostante “Il pianto dell’alba” sia stato presentato come “l’ultimo Ricciardi”, Maurizio de Giovanni ha dichiarato in più occasioni che il personaggio “potrebbe tornare”. E così sarà a partire dal 10 novembre su Rai 1. Perché, in fondo, per i lettori Ricciardi è uno di quei personaggi che non si congedano mai del tutto, perché parlano di qualcosa di più profondo del crimine o della legge. Parlano della fragilità dell’esistere.