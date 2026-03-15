Nasce “Il Club degli Audiolibri”, quando la letteratura si ascolta insieme

Audiolibri da ascoltare insieme. Nel panorama culturale contemporaneo, il modo di “leggere” sta vivendo una metamorfosi affascinante. Non si tratta più solo di sfogliare pagine di carta o scorrere schermi digitali, ma di riscoprire l’antica e potente tradizione dell’oralità. In questo contesto, Torino si conferma ancora una volta capitale dell’innovazione letteraria: nasce infatti “Il club degli audiolibri”, un’iniziativa inedita frutto della collaborazione tra Audible e la Fondazione Circolo dei lettori.

Il Club degli Audiolibri: un viaggio sensoriale tra le pagine e le cuffie

A partire dal prossimo aprile, le storiche sale del Circolo dei lettori si trasformeranno in un laboratorio di ascolto collettivo. L’obiettivo è ambizioso quanto suggestivo: dimostrare come la voce di un narratore professionista possa dare “una nuova vita” ai libri, aggiungendo sfumature inedite e rendendo accessibili titoli di ogni epoca a un pubblico sempre più vasto

Il progetto non è solo una celebrazione della tecnologia, ma un ritorno alla dimensione sociale della lettura. Gli incontri alterneranno infatti conversazioni guidate a vere e proprie sessioni di ascolto, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nelle atmosfere delle storie.

Il programma: tre generi, tre icone, tre voci

Il percorso si articola in tre tappe fondamentali, ognuna dedicata a un genere diverso della narrativa contemporanea:

Il Thriller (8 aprile, ore 18:30): L’esordio è affidato a Stefania Soma, nota al grande pubblico come Petunia Ollister. Al centro dell’incontro ci sarà il capolavoro di Giorgio Faletti, Io Uccido, un romanzo che ha segnato la storia del giallo italiano. La voce di Diego Ribon accompagnerà gli ascoltatori tra tensioni notturne e indizi musicali.

Le Dinamiche Familiari (21 aprile, ore 18:00): La seconda tappa vedrà protagonista Francesca Marson (@Nuvole d’inchiostro). Si analizzerà l’intenso Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia, un’opera che scava nelle fratture e nelle rinascite dei legami di sangue. La narrazione audio è affidata alla sensibilità di Valentina Tarozzi.

La Distopia (29 aprile, ore 18:00): Il ciclo si chiude con l’esplorazione dei futuri possibili guidata da @Viaggiare coi Libri. Il titolo scelto è L’Unità di Ninni Holmqvist, letto da Debora Zuin. Un’occasione per riflettere, attraverso l’ascolto, sulle visioni sociali del domani.

L’Angolo dell’Ascolto: un presidio permanente

Il Club degli Audiolibri non è un evento isolato, ma si inserisce in una partnership pluriennale che vede la Fondazione Circolo dei lettori e Audible impegnati a promuovere la cultura dell’audio. All’interno del Circolo è infatti presente l’Angolo dell’Ascolto, uno spazio permanente dove i frequentatori possono trovare due postazioni con accesso illimitato al catalogo Audible.

Migliaia di audiolibri, podcast e serie originali sono così a disposizione della comunità, offrendo un’opportunità unica per integrare la lettura tradizionale con l’ascolto, approfondire nuovi generi o riscoprire i classici attraverso l’interpretazione attoriale.

Perché partecipare

In un mondo che corre veloce, l’audiolibro rappresenta una “pausa attiva”: permette di viaggiare, cucinare o camminare per le vie di Torino restando immersi in una grande storia. Questa iniziativa invita però a fare un passo in più: ascoltare insieme. Condividere l’emozione di una voce che narra significa riscoprire il piacere della comunità letteraria in una forma nuova, immersiva e profondamente umana.

La magia della voce: perché lasciarsi cullare dalle storie

Ascoltare un audiolibro non è solo un modo alternativo di fruire un testo, ma un’esperienza sensoriale che arricchisce il legame tra l’autore e il lettore. Il vero valore aggiunto risiede nell’interpretazione dei narratori e delle narratrici, professionisti capaci di dare ai libri una nuova vita. Grazie alla loro voce, le storie si caricano di sfumature inedite, rendendo ogni passaggio più vivido e coinvolgente.

Lasciarsi accompagnare da una narrazione sapiente aiuta a scoprire nuovi autori e generi, rendendo accessibili e immediati anche i titoli di epoche lontane. In questo modo, l’ascolto diventa uno strumento prezioso per integrare la lettura tradizionale, permettendo di approfondire grandi opere attraverso l’emozione e il ritmo dell’interpretazione vocale.

A proposito di audiolibri, scopri i benefici legati all’ascolto a tutte le età