“Il canto di Haïganouch”- la storia che attraversa l’esilio, la perdita e la resistenza

“Il canto di Haïganouch” è un libro che si muove tra geografie e tragedie, tra vite individuali e grandi eventi, portando il lettore dentro uno dei capitoli più complessi e dolorosi del Novecento. Ian Manook costruisce un racconto ampio, stratificato, profondamente umano. Dopo “L’uccello blu di Erzerum”, questo secondo capitolo continua a esplorare il destino di…

“Il canto di Haïganouch” è un libro che si muove tra geografie e tragedie, tra vite individuali e grandi eventi, portando il lettore dentro uno dei capitoli più complessi e dolorosi del Novecento.

Ian Manook costruisce un racconto ampio, stratificato, profondamente umano. Dopo “L’uccello blu di Erzerum”, questo secondo capitolo continua a esplorare il destino di una famiglia armena dispersa tra esilio, sogni e violenza politica. Ma non è solo una saga familiare. È un romanzo sulla resistenza, sulla memoria, sulla possibilità di restare umani anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta.

“Il canto di Haïganouch”: Tra esilio e sopravvivenza

“Il canto di Haïganouch. L’uccello blu di Erzerum” di Ian Manook, Fazi Editore

La storia si apre nel 1947, nel porto di Marsiglia. Un luogo di partenza, ma anche di illusione. Migliaia di armeni, tra cui Agop, salgono a bordo del Rossia, un’imponente nave diretta verso quella che viene presentata come una nuova patria. L’Armenia sovietica appare come una promessa. Un ritorno. Una possibilità di ricominciare.

Ma fin dalle prime pagine si percepisce una tensione. Qualcosa non torna.

Agop lascia la sua famiglia con la speranza di poterla riunire presto. È un gesto che racchiude fiducia e sacrificio. Ma quella fiducia viene presto incrinata. Il viaggio non conduce a una terra promessa. Porta verso un sistema oppressivo, verso un controllo che cancella ogni libertà.

Parallelamente, la narrazione si sposta sulle rive del lago Baikal, in Russia. Qui vive Haïganouch. Una figura che rappresenta un altro modo di resistere. Vive con il marito e il figlio, cerca di costruire una quotidianità, di trovare bellezza nella musica, nella poesia. Ma anche questo fragile equilibrio è destinato a spezzarsi.

L’irruzione della polizia politica segna un punto di non ritorno. La vita di Haïganouch viene travolta. I legami si spezzano. Inizia un percorso fatto di perdita, deportazione, sopravvivenza.

Il romanzo segue queste traiettorie come fili che si intrecciano lentamente. Le vite di Agop e Haïganouch non sono separate. Sono destinate a incontrarsi, a riflettersi, a costruire insieme un racconto più grande.

Uno degli elementi più potenti del libro è il modo in cui Manook racconta l’esilio. Non come un evento isolato, ma come una condizione continua. Essere esiliati non significa solo lasciare un luogo. Significa vivere in uno spazio di sospensione, in cui il passato pesa e il futuro resta incerto.

Il contesto dei gulag, dei campi di lavoro, è descritto con una durezza che non cerca mai il sensazionalismo. La violenza è presente, ma non è mai gratuita. È parte di un sistema. Di una macchina che schiaccia individui, identità, speranze.

Eppure, nonostante tutto, il romanzo non rinuncia alla speranza.

È una speranza fragile, mai retorica. Si manifesta nei gesti piccoli. Nella solidarietà tra i personaggi. Nel tentativo di proteggere ciò che resta. L’aiuto reciproco diventa una forma di resistenza. Un modo per non cedere completamente.

Dal punto di vista narrativo, Manook costruisce una saga ampia, ma sempre ancorata ai dettagli umani. Le grandi vicende storiche non sovrastano mai i personaggi. Al contrario, sono filtrate attraverso di loro. Attraverso le loro emozioni, le loro paure, le loro scelte.

La scrittura è coinvolgente, scorrevole, ma capace di soffermarsi nei momenti giusti. Ci sono passaggi di grande intensità emotiva, alternati a momenti più contemplativi. Questo crea un equilibrio che permette al lettore di restare dentro la storia senza esserne sopraffatto.

Un altro tema centrale è quello della memoria. Cosa resta, quando tutto viene distrutto? Cosa si tramanda? Il romanzo suggerisce che la memoria non è solo un ricordo. È una responsabilità. Un modo per dare senso a ciò che è accaduto.

“Il canto di Haïganouch” è un libro che chiede tempo. Non si consuma rapidamente. Richiede attenzione, partecipazione. Ma restituisce molto. Perché non racconta solo una storia. Costruisce un’esperienza.

Alla fine, resta una sensazione precisa. Anche nei momenti più oscuri, esiste una possibilità. Non di cancellare il dolore, ma di attraversarlo. Di trovare, dentro la perdita, una forma di resistenza.

E forse è proprio questo il senso più profondo del romanzo. Non smettere di cercare ciò che ci tiene vivi. Anche quando tutto sembra perduto.