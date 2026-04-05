“Il caffè dei tarocchi per i giorni felici”, l’abbraccio letterario di cui avevamo bisogno

C’è un sottile filo rosso che lega il profumo del caffè appena macinato al destino scritto su una carta velata di mistero. Negli ultimi anni, la letteratura coreana ci ha abituati a storie “gentili”, capaci di sussurrare al cuore senza bisogno di alzare la voce. Ma l’esordio di Hye Joung Moon, dal titolo evocativo “Il caffè dei tarocchi per i giorni felici“, promette di fare qualcosa di più: trasformare la malinconia in una nuova forma di speranza.

Edito da Newton Compton Editori, questo romanzo da poco uscito in libreria è un vero e proprio abbraccio letterario per chiunque si sia sentito, almeno una volta, smarrito lungo il cammino.

Un caso editoriale che arriva dalla Corea

Non capita spesso che un’opera d’esordio riesca a scalare le classifiche con tale prepotenza. Eppure, il libro di Hye Joung Moon è diventato in breve tempo il caso editoriale coreano di cui tutti parlano. Ma qual è il segreto di questo successo? La risposta risiede probabilmente nella capacità dell’autrice – che nella vita reale gestisce il negozio di fiori “Maya Flor” – di infondere nelle pagine quella stessa cura e attenzione che dedica alle sue composizioni floreali naturalistiche.

Il pubblico coreano, e ora quello internazionale, ha ritrovato in questa narrazione una sorta di “rifugio”. In un mondo che corre troppo veloce, la storia di Seryeon ci invita a fermarci, a sedere a un tavolino e ad ascoltare il rumore dei nostri pensieri.

Il caffè dei tarocchi per i giorni felici

Al centro del romanzo troviamo Shin Seryeon, una donna che ha fatto del suo piccolo caffè un tempio della riflessione. Qui, tra tazze fumanti e un’atmosfera sospesa, Seryeon legge i tarocchi ai suoi clienti, aiutandoli a districarsi tra dubbi e paure. Ma come spesso accade, chi aiuta gli altri a trovare la strada è proprio chi, nell’intimità del proprio cuore, si sente più perduto.

Seryeon porta infatti i segni di una ferita profonda: la fine di una relazione durata ben tredici anni. Un tempo infinito, che l’ha lasciata con l’incertezza cronica di poter essere ancora amata o di poter tornare a sperare. La sua routine viene però scossa da due figure antitetiche: da un lato Yu Jinju, un artista di webtoon vivace e schietto, la cui energia irrita e affascina Seryeon al tempo stesso; dall’altro l’ex storico, il cui ritorno improvviso riapre vecchie cicatrici e costringe la protagonista a fare i conti con un passato mai del tutto elaborato.

Perché leggere questo libro

Leggere “Il caffè dei tarocchi per i giorni felici” è un’esperienza sensoriale. Non è solo un romanzo sulla fine di un amore, ma un inno all’indipendenza ritrovata. Un’opera che ci insegna a concepire la guarigione come processo creativo: proprio come l’autrice crea bellezza con i fiori, la protagonista impara a ricostruire la propria vita un pezzo alla volta. Il libro ci insegna che anche le “anime ferite possono guarire”.

Inoltre, se amate i luoghi che sanno di casa, il caffè di Seryeon diventerà il vostro posto preferito. È un luogo dove i piccoli rituali quotidiani assumono un significato profondo. Altra leva fondamentale di questo libro è il simbolismo dei tarocchi: le carte non sono qui strumenti di divinazione magica, ma specchi dell’anima. Raccontano una storia che, come recita la copertina, potrebbe essere proprio la nostra.

Un esordio potente e delicato

Con una traduzione curata da Claudia Soddu, il romanzo si inserisce nel filone della “healing fiction”, quel genere letterario che punta a rincuorare il lettore.

Hye Joung Moon ci regala una lezione preziosa: l’amore e la guarigione possono arrivare nei modi più inaspettati, magari proprio mentre la vita sembra scorrere tranquilla tra una tazza di caffè e l’altra. Se siete pronti a voltare la vostra carta e a scoprire cosa il destino ha in serbo per voi, questo è il libro giusto da cui ricominciare.