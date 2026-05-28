“Il bar di Cinecittà”, il nuovo libro di Walter Veltroni che celebra le vite normali

Il nuovo romanzo di Walter Veltroni è un viaggio struggente e poetico lungo cinquant’anni di cinema e memoria collettiva, visti attraverso gli occhi di un barista testimone del tempo.

Con il suo nuovo romanzo, “Il bar di Cinecittà” (edito da HarperCollins), Walter Veltroni compie un’operazione letteraria straordinaria: fondere le sue più grandi passioni – il cinema, la politica, la storia e la sua amata Roma – in un affresco corale, intimo e collettivo al tempo stesso. Veltroni ci conduce per mano in quella “Hollywood sul Tevere”, non attraverso i riflettori dei grandi registi, ma adottando una prospettiva del tutto inedita, umile e per questo privilegiata: quella del bancone di un bar.

“Il bar di Cinecittà” di Walter Veltroni

La storia prende il via in una fredda e nebbiosa mattina del febbraio 1937. Il protagonista è Giovanni Diotallevi, un ragazzo romano di appena sedici anni. Suo padre, desideroso di risparmiargli la dura vita dei mercati generali, fatta di cassette da scaricare e schiene spezzate, riesce a ottenere per lui un colloquio cruciale con un gerarca fascista. Se saprà fare buona impressione, per Giovanni si apriranno le porte di un luogo avvolto nel mistero e nella promessa, una cittadella che il regime sta facendo erigere in fondo alla via Tuscolana. Quel luogo, ancora incompleto ma già ammantato di leggenda, si chiama Cinecittà.

Giovanni sale sulla sua bicicletta, attraversa una Roma ancora addormentata e varca quelle colonne monumentali che sembrano i pilastri di un nuovo mondo. Lì incontra Franco Romoli, il saggio capo del bar degli stabilimenti, e compie un gesto semplice ma definitivo: passa dietro al bancone. Da quel momento, la sua vita si legherà in modo indissolubile alla fabbrica dei sogni. Dietro quel legno lucido, Giovanni crescerà, si innamorerà, metterà su famiglia e invecchierà, vedendo sfilare davanti a sé mezzo secolo di storia italiana.

Il bar diventa l’osservatorio ideale per guardare il mondo da una fessura protetta: passano gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, l’epoca drammatica degli sfollati che trovarono rifugio proprio nei teatri di posa svuotati, la gloriosa e faticosa ricostruzione, fino all’esplosione del benessere economico e agli anni d’oro in cui i divi internazionali camminavano per i viali romani. Giovanni stringerà amicizie straordinarie e silenziose con giganti come Federico Fellini e Marcello Mastroianni, fino a testimoniare il lento declino degli anni Ottanta, quando l’avvento prepotente della televisione commerciale inizierà a minacciare la sacralità della sala cinematografica.

Cosa ci insegna questo romanzo

Il romanzo di Veltroni ci regala una profonda e toccante lezione sulla natura della memoria e sul valore delle cosiddette “vite normali”. Ci insegna, prima di tutto, che la Grande Storia – quella che si studia sui libri scolastici, scandita da trattati, guerre e grandi sconvolgimenti politici – non è un’entità astratta o separata dalle nostre piccole esistenze quotidiane. Al contrario, le due dimensioni si compenetrano costantemente: i grandi eventi storici modificano i destini individuali, mentre la resistenza quotidiana delle persone comuni plasma il corso del tempo. Il bar di Cinecittà diventa un microcosmo democratico e universale: davanti a un caffè o a un digestivo, l’ultimo dei macchinisti ha la stessa dignità e lo stesso spazio del regista premio Oscar.

Inoltre, questo libro ci insegna il potere salvifico del sogno. Veltroni ci mostra come il cinema sia stato uno strumento fondamentale di ricostruzione psicologica e sociale. In un’Italia ferita, povera e macerata dalle colpe e dalle distruzioni della guerra, il grande schermo ha rappresentato il collante emotivo che ha permesso a un intero popolo di rialzarsi, di rimmaginarsi e di tornare a sperare nel futuro.

Infine, l’opera ci insegna ad accettare il cambiamento senza cedere a una nostalgia sterile e paralizzante: sebbene il finale porti con sé una vena di amara malinconia per un’epoca d’oro che inevitabilmente si spegne, resta la fiera consapevolezza che ciò che è stato creato in quei teatri di posa ha lasciato un’impronta indelebile e perenne nella nostra identità culturale.

Perché leggerlo

Le ragioni per immergersi nelle pagine de “Il bar di Cinecittà” sono molteplici e toccano corde diverse del cuore di ogni lettore. Questo libro va letto per la straordinaria delicatezza e fluidità della scrittura di Veltroni. L’autore dimostra una meticolosità storica e cinefila impressionante, ma ha il pregio immenso di non farla mai pesare. La precisione dei dettagli si scioglie in una narrazione morbida, ironica e struggente, che evoca da vicino la cifra stilistica dei capolavori cinematografici di Ettore Scola (al quale il libro rende idealmente omaggio, chiudendosi nel 1983, anno del film Ballando ballando).

“Il bar di Cinecittà” è un libro necessario perché rappresenta un tributo puro e incondizionato al cinema italiano, un patrimonio immenso che le nuove generazioni hanno il dovere di riscoprire e i più adulti quello di proteggere. Incontrare Fellini, Mastroianni e le grandi dive internazionali attraverso lo sguardo candido e poi progressivamente maturo di Giovanni ce li restituisce nella loro dimensione più autentica: spogliati dall’aura intoccabile del mito e rivestiti di una vibrante, fragile e simpatica umanità quotidiana.

Dovreste leggere questo romanzo perché è una storia profondamente emotiva, capace di far sorridere, riflettere e commuovere. È la parabola splendida di un uomo che ha trovato il proprio posto nel mondo servendo caffè e ascoltando i sogni degli altri, scoprendo solo alla fine che, proprio facendo da custode a quella magia altrui, anche la sua stessa vita era diventata un capolavoro da ricordare.