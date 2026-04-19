“iGIRL ECUBA dall’aitca Troia all’intelligenza artificiale l’attualità brutale di Marina Carr

C’è un momento in cui la storia smette di essere qualcosa di lontano e diventa carne, voce, grida. È il momento in cui smettiamo di leggere il passato come un racconto chiuso e iniziamo a riconoscerlo dentro di noi, nei nostri conflitti, nelle nostre paure, nelle nostre ferite collettive. iGirl / Ecuba di Marina Carr nasce esattamente lì: in quel punto in cui mito e presente collassano uno sull’altro, dove la tragedia non è più un genere letterario ma una lente attraverso cui guardare il mondo.

“iGIRL ECUBA” Riscrivere il mito per capire il presente

“iGirl / Ecuba” di Marina Carr, tradotto da Monica capuani, Einaudi

Con iGirl / Ecuba, Marina Carr compie un’operazione radicale: prende il mito, uno dei territori più antichi e codificati della narrazione occidentale e lo attraversa con una voce contemporanea, inquieta, femminile, irriducibile.

Il volume raccoglie due testi distinti ma profondamente connessi. In iGirl, la parola si frantuma e si moltiplica. Non c’è una narrazione lineare, ma una voce che si espande, si contorce, attraversa il tempo e lo spazio. La protagonista non è un personaggio nel senso tradizionale, ma una presenza che si fa eco di molte identità: Antigone, Edipo, Giovanna d’Arco, Persefone.

È come se Carr mettesse in scena la memoria stessa dell’umanità, ma filtrata da uno sguardo che non accetta più le versioni ufficiali.

Il risultato è destabilizzante. Il linguaggio è poetico, ma anche brutale. Sacro e profano convivono nella stessa frase. E il lettore si trova dentro una corrente emotiva che non concede tregua.

Con Ecuba, invece, Carr si confronta direttamente con la tragedia classica, riscrivendo Euripide. Ma non si tratta di una semplice reinterpretazione: è una vera e propria rifondazione.

La figura di Ecuba, regina di Troia, diventa qualcosa di completamente diverso. Non più solo madre dolente, ma corpo politico, voce di accusa, figura complessa che incarna il dolore ma anche la rabbia, la lucidità, la resistenza.

Carr sposta il centro della tragedia: non più la guerra come evento eroico, ma la sopravvivenza come esperienza devastante.

È qui che il testo colpisce più forte. Perché parla di ciò che resta dopo la catastrofe, e, in questo “dopo” riconosciamo molto del nostro presente. La guerra, la violenza, il potere patriarcale non sono solo elementi narrativi: diventano strutture che attraversano la storia e arrivano fino a noi. Carr le smonta, le espone, le mette sotto accusa, ma lo fa senza mai cadere nella retorica. La sua forza sta nella lingua, una lingua visionaria, tagliente, che non cerca di spiegare ma di far sentire. Che non media, ma espone.

Il libro è un confronto diretto con ciò che spesso preferiamo ignorare: la violenza inscritta nella nostra cultura, la cancellazione delle voci femminili, la difficoltà di dire la verità in un mondo che non vuole ascoltare.

Perché se c’è qualcosa che Carr afferma con forza è che raccontare, anche nel modo più lacerante, è un modo per esistere, per non essere cancellati. In questo senso, iGirl / Ecuba non è solo un libro sul passato, è un libro su di noi.

Chi è Marina Carr

Marina Carr è una delle voci più importanti della drammaturgia contemporanea irlandese ed europea. Nata nel 1964, è conosciuta per la sua capacità di intrecciare mito, tragedia e contemporaneità, creando opere che esplorano in profondità le dinamiche del potere, della famiglia e dell’identità.

La sua scrittura si distingue per un uso potentissimo del linguaggio, capace di essere al tempo stesso poetico e crudele, e per una particolare attenzione alle figure femminili, spesso poste al centro di conflitti estremi.

Le sue opere sono state rappresentate nei più importanti teatri internazionali e hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

I suoi altri libri e opere

Tra le opere più note di Marina Carr troviamo: d“iGirl / Ecuba” Einaudi (2026), “Porzia Coughlan” – Gremese (2010) testo teatrale, “Ariel” – Gremese (2007) “Teatro: Donna e spaventapasseri / Il sogno di Cordelia / Marmo” – Editoria & Spettacolo (2011)

Ancora non tradotti in Italia, invece, possiamo trovare: “By the Bog of Cats”, “Woman and Scarecrow”, “The Mai”